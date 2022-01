La mano de Ramírez de la O

Nos hacen ver que la mano de Rogelio Ramírez de la O en movimientos clave que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda se está haciendo cada vez más notoria. Prueba de ello es el hecho de que los mercados financieros internacionales vieron con muy buenos ojos la operación de reestructura de la deuda de Pemex, de la que se informó ayer. La estrategia de la dependencia —que implicó una reducción de 3,200 mdd de deuda y una disminución en 10,500 mdd de la presión financiera— contempla que los recursos invertidos por el Gobierno federal disminuirán el costo financiero del sector público y no implican riesgo alguno a sus finanzas. Así que, con decisiones como ésa, puede evaluarse como muy positivo el proceso llevado entre Hacienda y la petrolera.

No es tema político, es tema científico



Con pocas palabras, pero mucha contundencia, nos comentan, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México respondió ayer a —sobre todo a legisladores— quienes le han solicitado que cancele giras y eventos ante el repunte de contagios de Covid-19. “No es un tema político, es un tema científico. Es mi respuesta”, refirió ayer Claudia Sheinbaum. Por cierto que en el asunto de la gestión de la pandemia, en la capital hay dos noticias importantes. La primera es que se incrementó en 150 por ciento la aplicación de pruebas gratuitas, pues la cifra pasó en siete días de siete mil a 23 mil y este número seguirá aumentando. El segundo es que se acordó con patrones no exigir a trabajadores pruebas Covid y recomendar el aislamiento de quienes tienen síntomas.

México no va a Managua

Todavía la tarde de ayer se tenía previsto que Martín Borrego Llorente, director general para América Latina de la SRE, acudiera a la toma de protesta del presidente Daniel Ortega, quien arrancará un cuarto mandato tras su reelección en un proceso electoral cuestionado porque el propio régimen detuvo a todos los que podrían haber sido candidatos de la oposición. Argentina, con quien México ha hecho mancuerna en acciones relevantes de política exterior, antes retiró su asistencia al evento en Managua. Así que, en una decisión aplaudida por correcta, la noche de ayer la Cancillería dio cuenta del cambio de planes: ningún funcionario acudirá a Managua. Una eventual asistencia de México hubiera representado un error doble: primero, porque implicaría convalidar a un régimen tachado de dictatorial y, segundo, porque obviaría muestras de irrespeto de aquel gobierno al nuestro.

Delgado, duro contra inconformes

Entre algunos morenistas inconformes con la designación de candidatos a alguna de las seis gubernaturas que estarán en juego este año no cayó muy bien el dicho que les asestó ayer su dirigente nacional, Mario Delgado, al retomar una expresión que hiciera cuando era candidato el hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador. “El que quiera puestos que se vaya al mercado”, dijo Delgado en respuesta a los señalamientos precisamente de aspirantes inconformes. Observadores próximos a esos cuestionados procesos nos hacen ver que se trata de figuras relevantes con pesos políticos específicos de los que Morena no debiera prescindir, sobre todo porque, consideran, algunos de los argumentos de queja que esgrimen, no todos son soslayables.

Gestión de pandemia sin sesgo partidista

Y hablando de gestión de la pandemia, más gobiernos estatales decidieron posponer el regreso presencial a clases en respuesta a las alzas que se han venido dando de contagios de Covid-19. Se trata de los estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit y Zacatecas. Los dos primeros son gobernados por el PAN y el tercero y el cuarto por Morena. Todos siguieron los pasos de Sinaloa, donde gobierna Morena, que a principios de la semana pasada tomó la decisión. Del conjunto de entidades Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa son los que decidieron suspender el regreso. Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Baja California Sur iban a regresar hoy, pero decidieron posponerlo. La variante Ómicron y sus efectos están obligando a tomar decisiones, y, ya se ha visto, no está siendo el color partidista de los gobiernos uno de los criterios a considerar.

Líder que dobletea

Nos comentan que en los próximos días, Salvador Aguilar Aguilar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, deberá presentarse ante la Contraloría Interna del recinto legislativo para dar respuesta a varios procedimientos administrativos iniciados en su contra. El señalamiento más grave que le hacen es el de que trabaja en dos lugares exactamente al mismo tiempo: en la Cámara baja y en la alcaldía Cuauhtémoc. También deberá responder por quejas relevantes como la falta de atención a requerimientos de transparencia realizados por el Inai y esclarecer algunas inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales. La notificación, nos aseguran, ya fue entregada al líder sindical quien, además de contar con una oficina, suele ser visto en una especie de extensión de aquélla, a un lado de la cafetería.