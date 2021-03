Las mentiras de Cabal

Pues con la novedad de que el intento de retorno del polémico empresario Carlos Cabal al mundo de los negocios en el país fue sólo de saliva, porque de su bolsa no salió “ni un sólo dólar” ni para adquirir una parte de Radiópolis ni para capitalizar Interjet, como se creía hasta ahora. La revelación la hizo ayer Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de Administración de la aerolínea. “Ni en Radiópolis ni en Interjet ha metido un sólo dólar. Me dijo: ‘vamos a comprar Radiópolis, yo consigo dinero en un banco en Europa y pagamos’. Yo lo que hice fue pagarle directamente 5 millones de dólares en efectivo a Televisa, nunca llegó el dinero y tuve que ir a conseguirlo”, fue lo que relató. Desde mediados del año pasado se han venido sumando deslindes hacia Cabal, cuyo regreso había generado suspicacias al grado de que en una mañanera, en julio pasado, el propio Presidente aclaró: “no tiene nada que ver con nosotros”.

Una petición que requiere atención

Una petición que requiere atención

Ahora fue el pleno de la Cámara de Diputados el que lanzó un exhorto a la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, para que se incluya a la población con síndrome de Down, y en especial a la mayor de 40 años, como uno de los grupos vulnerables y prioritarios en la etapa tres de la estrategia de inoculación. El acuerdo, nos comentan, surgió de la Junta de Coordinación Política y tuvo el mayor de los respaldos de los legisladores. La petición debe atenderse, pues es sabido que alrededor del 50 por ciento de las personas en esa condición presenta problemas cardiacos que se agravan por alteraciones respiratorias. Por cierto, que en una conferencia en enero pasado, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que a ese grupo poblacional sí se le debería considerar como prioridad. Sólo falta que ahora que hay más vacunas, se disponga sin mayor espera.

Respaldan a Jorge Arganis

El que agitó las polémicas al hacer una reivindicación de la ingeniería civil en las tareas de infraestructura del país fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal, quien como se sabe es ingeniero. En esa lógica, ayer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción convalidó esa reivindicación al tiempo que aclaró: “reconocemos el esfuerzo, profesionalismo y patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, así mismo, somos conscientes del talento y capacidad de los ingenieros militares”. Los ingenieros civiles, sobre quienes recae un sector que emplea a cuatro millones de personas, refrendaron además su deseo de colaborar en las obras que impulse el Gobierno federal, lo cual habla de la posibilidad de abrir un diálogo en la materia. El comentario del titular de la SCT, nos hacen ver, da cuenta de las posibilidades que hay de opinar en el Gabinete y de plantear legítimos puntos de vista. Como dice el propio Presidente, nos dicen, de tener la arrogancia de sentirse libres.

La dupla Fiscalía-SSC da resultados

Nos explican que el primer trimestre de 2021 fue también un periodo de buenos números para el combate a la inseguridad en la CDMX, producto de la unión de esfuerzos y liderazgos del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y de la fiscal General capitalina, Ernestina Godoy Ramos, quienes ayer, en la presentación de su informe mensual, demostraron que el trabajo coordinado entre ambas instancias no sólo ha logrado la reducción de delitos de alto impacto, sino la vinculación a proceso de homicidas, después de que en el último mes, el número de sospechosos de este crimen que van a juicio se incrementó en más de 250 por ciento. Lo anterior indica que a las capturas se suma el tino para hacer que los arrestados también reciban una sentencia y, en consecuencia, la justicia llegue a más ciudadanos.

Bolivia en la mañanera

Un nuevo invitado de lujo tiene hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Se trata de su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien inicia una visita de trabajo a nuestro país. Al igual que ocurrió con el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández el mes pasado, el mandatario boliviano estará convidado de la tradicional mañanera, aunque primero será formalmente recibido, poco antes de que amanezca en la capital mexicana, a las 6:40 horas. Después, los mandatarios harán un recorrido breve por Palacio Nacional para estar en punto de las 7:00 horas en el Salón Tesorería. Alrededor de las 9:00 horas tendrán un desayuno de trabajo y luego la reunión de ambos equipos de colaboradores en Palacio Nacional. Para el jueves, el Presidente se lo llevará al estado de Campeche para conmemorar el Día de la Victoria en Champotón.

La acusación de Marko Cortés

Cuentan que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sigue esperando la respuesta desde las filas de Morena, luego de que acusara al partido que lidera Mario Delgado de no haber aportado recursos de sus prerrogativas para la compra de vacunas, como lo prometió. En diciembre pasado, Delgado Carrillo se comprometió a devolver el 50 por ciento de los fondos que caería a las arcas morenistas este año para que fueran destinadas a la compra de vacunas. Sin embargo, Cortés reveló que Morena no ha aportado nada para la adquisición de los biológicos, basado en una respuesta a una solicitud de información que presentó al INE. La acusación del panista no ha tenido réplica, y eso que la reveló desde el 21 de marzo, nos comentan.