Pleitazo Bartlett-Riquelme

Tremendo agarrón el que se dieron ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en Twitter. El diferendo se dio porque este último señaló responsabilidades del primero en el accidente ocurrido en Múzquiz —en el que siete mineros perdieron la vida—, al no procurar mayores condiciones de seguridad desde el ámbito estatal y lo señaló de favorecer el monopolio del carbón. Riquelme reviró con 10 tuitazos, en los que le expone que la minería y la electricidad son responsabilidad exclusiva de la Federación, le señala “su ignorancia y su cinismo” y le hace ver omisiones respecto a las familias de Pasta de Conchos, en temas de seguridad en minas de carbón que tienen contratos con CFE. Por si fuera poco, le atribuye favorecer al hermano de una candidata de Morena con compras de carbón sin licitar. Y remata: “como secretario de Gobernación se le cayó el sistema, como director de CFE inventa incendios para justificar sus apagones ¿con qué mentira saldrá mañana?”. Así los trancazos en las benditas redes. Uf.

• Del Mazo y la inversión de Alpura

Con la novedad de que Alpura, la conocida empresa productora de leche, dio cuenta ayer de la inversión millonaria que decidió realizar en el Estado de México, la cual es superior a los mil 500 millones de pesos, y permitirá crear más de mil 500 empleos. El director general de la firma, François Bouyra Lacombe, fue quien informó directamente al gobernador Alfredo del Mazo de los dos proyectos que Alpura tiene en la entidad: uno es la planta La Torre Cuautitlán, en Cuautitlán Izcalli, y el otro es un macrocentro de distribución en Tepotzotlán. El primero con una inversión de 850 millones de pesos y el segundo de 860 millones. Nos comentan que actualmente el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más unidades económicas dedicadas a la elaboración de productos lácteos. Y con estos proyectos suma en materia de innovación y tecnología, porque ambos impulsan el uso de la industria 4.0.

• Sheinbaum, empleo y reactivación

Hablando de noticias positivas, fue el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, el que dio cuenta de los impulsos que está dando a la creación de empleo, lo cual se tradujo en que de las 38 mil 961 plazas que se crearon en todo el país en el mes de mayo, el 51.1 por ciento fuera abierto en la capital. En total fueron 20 mil 75 empleos formales los creados en la CDMX, con la característica de que la mayoría, esto es, ocho de cada 10, tienen un carácter permanente. Nos hacen ver que este indicador pudiera seguir reportando buenas cifras, pues de 76 mil 375 solicitudes de microcréditos para microempresas, 42 mil 235 ya fueron autorizados a lo que se agrega la creación de seis mil 434 nuevas empresas. La recuperación económica de la Ciudad, nos aseguran, podría acelerarse aún más con la apertura de nuevas actividades ya con el semáforo verde.

• Las consultas en la Corte

Así que será el ministro José Fernando Franco González Salas quien se encargue de la elaboración del proyecto de sentencia en torno a la eventual ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde hace dos décadas la SCJN no realizaba una consulta de este tipo, porque desde entonces, el Poder Legislativo no había aprobado nada que pudiera significar un riesgo para la división de poderes en México. Franco González Salas es uno de los decanos del máximo tribunal constitucional y tiene experiencia en asuntos de carácter administrativo. La discusión de los ministros buscará determinar si la ley es constitucional, si pueden o deben combatirla y cómo hacerlo. Mientras en la Cámara de Diputados y en el Senado, las y los legisladores trabajan en una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un gran lío que deben resolver los ministros a la brevedad.

• Cartas de Morena en NL

Donde siguen los reacomodos de Morena luego de la derrota que sufrió, es en Nuevo León. Ahí, nos dicen, las cosas podrían no ser como las están queriendo perfilar desde la dirigencia nacional de ese partido, en el centro. Tanto que quien actualmente está figurando como posible líder de bancada es el extitular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Waldo Fernández, quien ya recibió su constancia como diputado local plurinominal. Esto a pesar de que no es el favorito de la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández. Tan no lo es que, nos comentan, incluso hubo acciones para tratar de sacarlo de la jugada a través de quien fue operadora allá, Viridiana Lorelei. Aunque la de Morena será una bancada pequeña, nos comentan que tendrá una relevancia particular, porque deberá medir las acciones del gobierno emanado de MC. En caso de ser Fernández se abriría un canal de interlocución directo con Olga Sánchez Cordero, nos aseguran.

• Lío verde

Al parecer las dudas sobre la lealtad del Verde con su aliado Morena otra vez están haciendo ruido. Y es que legisladores del partido del tucán en el Senado hicieron público su respaldo al líder de su bancada, Manuel Velasco, sobre la posibilidad de entrar en un diálogo hasta con partidos de oposición, para entablar alianzas legislativas. Cuentan que los senadores consideran que es momento de abonar a la unidad y no a la división, lo que eso, en estos momentos, pueda significar. Por cierto que los ecologistas están bajo la lupa de varias instituciones, entre las que se encuentran el INE y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, por el tema de la violación a la veda que podría hasta costarle su registro. En un momento, pues, bastante complicado, nos comentan.