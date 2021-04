Respaldo federal en caso Tulum

Ante los abusos cometidos por los policías municipales de Tulum, la Policía Estatal de Quintana Roo tomó el control total de la seguridad en la localidad. La acción instrumentada por el Ejecutivo quintanarroense ha sido respaldada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina éste reconoció la medida instrumentada por el gobernador Carlos Joaquín González. “Me parece bien lo que hizo para garantizar la seguridad y no se repita un caso así”, dijo el mandatario federal en referencia a la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar causada por uniformados de Tulum, y aunque señaló que si bien es facultad de los gobiernos estatales intervenir en materia de seguridad en los municipios, la administración federal está dispuesta a ayudar en la capacitación de los elementos, una de las medidas instrumentadas por el gobierno peninsular al mandar a cursos a los policías municipales, quienes de no aprobar serán dados de baja de inmediato.

• ¿Dados cargados en debate tlaxcalteca?

Así que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que encabeza Elizabeth Piedras Martínez, quedó mal parado con los periodistas locales, luego de que definiera por unanimidad a los moderadores de los dos debates que sostendrán las seis candidatas y el candidato a la gubernatura del estado. El primer debate se llevará a cabo el 18 de abril a las 19:00 horas y el segundo ejercicio el 16 de mayo. Sin embargo, según cuentan los comunicadores de la Confederación de Periodistas y Reporteros de México A.C., los seleccionados traerían los dados cargados en favor de la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca. La Copremac, encabezada por Virgilio Osorio, además de deslindarse de los comunicadores elegidos para los debates, está convocando a un plantón ante las instalaciones del ITE en rechazo “al clasismo, intolerancia y censura hacia el 95 por ciento del gremio periodístico” del estado, donde gobierna Marco Antonio Mena. Así que se abrió esa agenda a los consejeros locales.

• Mano dura en Chihuahua

Nos hacen ver que llama la atención que en Chihuahua, que registra 10 mil 991 delitos sólo en enero y febrero, la Policía Estatal aplicara un aparatoso operativo, pero no contra delincuentes sino contra ciudadanos que se manifestaban contra unas obras del sistema de transporte en Ciudad Juárez. Los inconformes, nos comentan, sencillamente expresaban que dichas obras le darían al traste a la movilidad de la avenida Gómez Morin, pero los uniformados, en el estado que gobierna Javier Corral, se lanzaron a detener a una docena de manifestantes, entre quienes se encontraba Adriana Fuentes, candidata del PRI a la presidencia municipal de la ciudad fronteriza. Por esa acción ya se está señalando el uso excesivo de la fuerza policiaca, ya que la candidata tricolor habría incluso terminado con un esguince cervical. El caso ya creció y el priismo que encabeza Alejandro Moreno, acusó que la detención “dibuja de cuerpo entero al gobierno de Chihuahua, un gobierno opresor que no quiere escuchar la voz de los ciudadanos y que a través de estos actos de intimidación busca callar a quienes se atreven a manifestarse”. Qué afán del gobierno de Chihuahua, nos dicen, de querer ser protagonista de las malas y las peores.

• Las armas de La Boquilla

Y hablando de los claroscuros chihuahuenses, ya en octubre el gobernador, Javier Corral, había quedado mal parado luego de que desde la Cancillería se ventilara que el mandatario estatal incumplió un acuerdo para cubrir la entrega de agua a Estados Unidos. Ayer volvió, dicen, a verse mal luego de que el Presidente de la República revelara que en el movimiento en la presa La Boquilla hubo un robo de armas a la Guardia Nacional que fueron a parar a manos de personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación —y que fueron descubiertas durante un decomiso en Nayarit—. Ante esto, el gobernador chihuahuense dijo que “no tenía conocimiento” del tema, ni tampoco su Fiscalía y que era el primer dato que tenía al respecto. Y bueno, ya ni hablar de la presencia de personas asociadas a la delincuencia organizada durante el movimiento en el lugar. Uf.

• ¿Asoma el PAN?

Aunque el día de las elecciones está a casi dos meses de distancia, hay señales que indican que, contra lo que podría pensarse, no será un día de campo para Morena y su dirigente nacional Mario Delgado, a quien desde el interior del partido guinda no hay día que no lo señalen de ser el causante de los problemas internos y por sus líos con las autoridades electorales. Y es que, en una encuesta difundida ayer por México Elige —realizada en Facebook— se aprecia una lenta caída del partido guinda y un crecimiento de Acción Nacional, a cargo de Marko Cortés. El detalle puede radicar, nos aseguran, en que en esta ocasión los candidatos no se pueden colgar de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, quien jaló votos en las elecciones de 2018 hacia diversos abanderados. Según el referido estudio de opinión, el PAN tiene posibilidades en Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí y Querétaro, además de que en la Ciudad de México puede quedarse con varias alcaldías, donde la punta de lanza es Benito Juárez y Coyoacán, lo cual podría representar una derrota para la izquierda chilanga. Esperemos el canto final de las urnas.

• Va la ley de outsoursing

Dicen que hoy por fin se discutirá en el pleno de San Lázaro la reforma que prevé la regulación del outsoursing. Se trata de una minuta que sería aprobada desde el año pasado, pero que se congeló en diciembre cuando llegó a la Cámara baja, luego de que el sector empresarial solicitara una prórroga y se comprometiera a cambio a hacer propuesta en la materia. El 5 de abril hubo humo blanco y por fin se logró un acuerdo entre el sector empresarial, sindicatos y gobierno y desde entonces la minuta está que sube y no sube, pues se le han venido realizando una serie de modificaciones principalmente de forma. Este martes, se comenta, en la Cámara de Diputados la iniciativa va, y se prevé que sea aprobada por una amplia mayoría.