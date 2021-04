Solidaridad y vacunas con la India

En un acto de solidaridad, como lo calificó el Presidente, México decidió prescindir de 1.16 millones de vacunas pactadas con el Instituto Serum de la India, que produce dosis de AstraZeneca. El anuncio lo hizo ayer al agravarse la situación que se presenta en ese país, donde por quinto día consecutivo rompieron récord de nuevos contagios y hay más de tres mil fallecimientos cada 24 horas. El mandatario consideró que aun con las limitaciones, la recepción de vacunas en nuestro país va bien, por lo que se cedieron los biológicos. El pasado 14 de febrero, provenientes de la India, llegaron a México 870 mil dosis de vacuna. Ese día el embajador Manpreet Vohra dijo que si bien su país tenía sus propios requerimientos por ser una nación populosa (más de mil 300 millones de habitantes), también creía que era importante compartir. La decisión del Gobierno de México sobre ceder la segunda parte del pedido de vacunas, por cierto, se tomó hace una semana, aunque se conoció ayer.

El caso de Saúl Huerta

Así que en el caso del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual contra un menor, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena tomó una decisión rápida y determinó suspenderle al legislador sus derechos partidistas “de manera temporal y hasta en tanto se emita la resolución definitiva” del caso. Esa decisión, sin embargo, no será la que más pueda quitar el sueño al legislador, pues ayer se informó que la familia y la abogada del muchacho agredido buscarán que se reclasifique el delito y se le pueda imputar el de violación, que a diferencia del de abuso, sí amerita prisión preventiva. No obstante, para llegar a ese punto, tendría primero que solicitarse el desafuero a la Cámara de Diputados, hecho sobre el cual ha presionado el dirigente de los guindas, Mario Delgado, pero que corresponde detonar a la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy. Una vez que lo haga, a ver si en la Cámara no ponen trabas, nos comentan.

Golpes estratégicos

Ayer se informó que, en lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha detenido a 13 objetivos prioritarios, considerados como tales por ser cabecillas o integrantes de grupos delincuenciales generadores de violencia o personajes que han cometido crímenes relevantes. Luego de que la estrategia de seguridad en la ciudad reforzara las acciones de investigación e inteligencia, los golpes a agrupaciones como La Unión Tepito o Los Macedos, nos aseguran, se han venido sucediendo, acortando el margen de maniobra y acción que en algún momento tuvieron e impactando en reducción de delitos como homicidio o robo de vehículo. De hecho, la lista de objetivos prioritarios ha ido variando, pues de 40 se amplió a 72, de los cuales ya han sido detenidos 66, de acuerdo con los datos de la dependencia encabezada por Omar García Harfuch.

Para abogados municipalistas

Un tema interesante para la reflexión entre abogados municipalistas es desde ayer, nos comentan, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sobreseer una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Los Reyes, Michoacán. Este último cuestionaba el fallo previo de un tribunal electoral que le ordenó destinar recursos a una comunidad indígena, trastocando, a su juicio, su facultad establecida en el artículo 115 constitucional, fracción IV, de administrar los recursos municipales. Tras esta decisión, nos cuentan, es posible que temas similares puedan ser materia político-electoral, con lo cual ese tipo de tribunales podrían seguir resolviéndolos y dejando a los municipios que se pudieran quejar en cierto grado de indefensión, por tener además las resoluciones un carácter definitivo. Como dicen los abogados, ahí está la litis.

Aceleran en el Senado



Lo anticipamos en este espacio, pero ya lo confirmó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. La carga de trabajo para los últimos días del periodo ordinario de sesiones se desbordó. Este lunes fueron convocadas 17 distintas Comisiones y trabajaron en al menos 10 sesiones, con el objetivo de sacar adelante la mayor cantidad de dictámenes para la aprobación del pleno. Nombramientos de magistrados de Tribunales Agrarios y de Justicia Administrativa, acuerdos comerciales, leyes en materia económica, energética… La iniciativa que más polémica va a generar es la que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, cuyo punto primordial es la reducción de 50 a 30 años las concesiones ferroviarias y que éstas se extiendan con base en los resultados que tengan, además del aumento de diversas multas. Por lo pronto, la mayoría morenista aprobó, entre señalamientos en contra de la oposición y advertencias de la Secretaría de Economía, dicha iniciativa en comisiones. Hay que abrocharse el cinturón para el cierre en la Cámara alta, nos aseguran.

Retorno complicado

Ayer se realizó en la capital un primer ensayo de regreso a las oficinas privadas y, nos cuentan, lo que se pudo pulsar fue que se dio de manera aún muy limitada —incluso menor al 20 por ciento permitido—, pues la mayoría de las empresas optó por mantenerse en home office, aunque entre quienes sí regresaron hubo cierto temor, pero también disposición. Sin embargo, donde nos hacen ver que la cosa no será tan fácil es en el retorno de la burocracia gubernamental, pues su dirigente sindical, Joel Ayala, ya anticipó que no regresan si no es con vacuna puesta y con pruebas para acreditar que los trabajadores no están contagiados. La cosa no parece ser menor, pues se calcula que, al menos los trabajadores afiliados a la FSTSE son, de saque, un millón 200 mil. Y si de por sí incorporar gremios al plan de vacunación ha generado broncas, a ver si el subsecretario Hugo López-Gatell, que coordina ese plan, les compra el requerimiento.