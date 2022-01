Más de 300 asesinatos de periodistas

Los asesinatos de los periodistas perpetrados en Tijuana y Veracruz son “un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México”.

Como señalamos en este espacio, el 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa Arenas fue asesinado a puñaladas, en el puerto de Veracruz. Y las autoridades vieron esos hechos como una cosa natural, para nada les preocupa la violencia.

Y el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla tendrá que ser muy convincente y tendrá que colaborar con las autoridades para probar que no tuvo nada que ver con atentados de periodistas, como también el gobernador veracruzano.

El lunes 17 de enero, el reportero Margarito Martínez Esquivel perdió la vida al ser alcanzado por una bala. Tras condenar esos hechos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que durante 2021 documentó al menos ocho homicidios y dos desapariciones de comunicadores, que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad laboral y las condiciones en la que la ejercen.

El representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández Maldonado, declaró la desaparición y asesinato de periodistas constituyen dramáticas violaciones no sólo en contra las víctimas directas, sin también contra el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo en toda sociedad democrática.

Sin embargo, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien en 2019 aseguró que tenía un litigio laboral con una de las empresas del político.

El exmandatario dijo que la reportera tenía el derecho de expresarse como lo hizo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que dijo temer por su vida ante una presunta amenaza de muerte.

+++

Desarticulas la rebelión de los Duros

¡Lo que se llega a ver, a leer o a escuchar! Y es que doña Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y César Cravioto, senador suplente de Martí Batres -segundo al mando de Claudia Sheinbaum en el GCDMX-, coincidieron en que Ricardo Monreal es valioso, buen operador político y es el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Y la ministra en retiro desarticuló con esas palabras la rebelión de “los rudos” de Morena.

“Yo creo que Ricardo ha construido en estos tres años, una gran confianza no solamente al interior del Grupo Parlamentario de Morena; sino también con las diversas fuerzas políticas. Y creo que eso es muy valioso”.

Así clarito, se desvanecieron los vientos adversos que lanzaron en días anteriores algunos senadores guindas que piensan que una Comisión Especial, multipartidista, que busca analizar e investigar las denuncias en contra de un gobernador de su mismo color, es malo y está equivocado.

Porque resulta alentador lo que afirmó Sánchez Cordero. Dijo que no se puede decir que un grupo disidente tenga a Monreal contra la pared.

Si esto no les queda claro a la guanajuatense Antares Vázquez y demás grillos no hay manera de hacerlos entender. Por más tarde que temprano, la razón los pondrá en su sitio.

Los convocantes a la reunión del viernes, previa a la plenaria de los senadores de Morena, argumentan que la comisión especial es ilegal. La llaman ilegal porque el (des)gobernador Cuitláhuac García Jiménez es de Morena y es su amigo. Y como todo aquel que es corto de argumentación, señalan que su ilegalidad estriba en que a la Junta de Coordinación Política que presdie Monreal, debería hacer otras comisiones para el mismo propósito en entidades como Michoacán o Zacatecas (donde los gobernadores no son sus amistades, que quede por escrito) donde también hay injusticias.

Y uno se pregunta: ¿estos son los representantes de la Patria que hacen y vigilan nuestras leyes…? En lugar de pelearse entre ellos, como es su costumbre, ¡pues que se apliquen y propongan, actúen y sirvan …

También quedó muy claro que para salvarles la cara se propondrá que sean grupos de trabajo y no comisiones, pero que se seguirá investigando, las irregularidades en todos los estados y no solo en Veracruz.

Los temas a tratar, según la convocatoria, es la creación de la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz pues, aseguran, no fue consultada ni acordada al interior del grupo parlamentario.

+++

La diputada América Rangel, calificó de “artimañas jurídicas” la sanción en su contra aplicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México tras ser acusada de violencia de género en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La diputada advirtió que el proceso es un acto de censura y ataque a su libertad de expresión por decir lo que piensa a favor de la Ciudad en su papel como legisladora.

“Es ridículo que no se le pueda criticar a una gobernante simplemente por ser mujer. Que quede claro que no se le critica por ser mujer, se le critica epor ser incompetente”, señaló Rangel.

Agregó que la mandataria capitalina y Morena la han intentado callar por todas las vías, “me han tratado de meter a la cárcel, me han querido sacar de contiendas electorales, pero no lo van a lograr, a mí no me amedrentan, a mí no me van a callar”.

+++

En medio de la creciente inseguridad que vive el país, la crisis por el incremento del precio del limón y el aguacate cobra relevancia porque los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado están explotando a los productores agrícolas del país y nadie hace nada al respecto.