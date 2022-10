Calderón y Zedillo fueron respetuosos de las Instituciones

Los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón ejercieron sus respectivas administraciones de manera correcta, siempre dentro de la ley; de hecho, prácticamente todos los exmandatarios, en todas las administraciones tienen claroscuros.

Claro que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los excesos y mentiras también se han dado.

Sin embargo, cuando ambos extitulares del Ejecutivo, uno del PRI, a quien le tocó inaugurar la alternancia en México cuando entregó la presidencia de la República a Vicente Fox, del PAN y Calderón Hinojosa, quien, como se recordará, “se saltó las trancas” cuando fue destapado como candidato a la presidencia de la República en Jalisco por el entonces gobernador también panista, Francisco Ramírez Acuña y eso le valió al expresidente Calderón, el hielo y el enojo del presidente de las botas.

El caso es que los dos disertaron en España, en el marco del Foro "20 años de FIL: Democracia y Libertad" sobre el populismo y dieron cátedra en el tema y tomaron como ejemplo el gobierno de esta llamada cuarta transformación que encabeza López Obrador, quien en cuanto se enteró de ello, le molesto, aunque de “dientes para afuera” hiciera un llamado a no enojarse.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mitad de su mandato, decidió abrir el proceso de elección del candidato que, se supone, lo reemplazará al frente del gobierno federal, los especialistas y políticos experimentados advirtieron que ese cambio le generaría problemas y divisiones dentro de su partido, Morena.

Ahora, a poco menos de dos años de las próximas elecciones federales, ya se aprecian algunas grietas en la estructura del partido oficial, ese que según los proyectos de su creador, líder y guía debería gobernar a México tantos o más años que el ahora debilitado Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Comisión de Venecia entregó respuesta al llamado del presidente del INE, Lorenzo Córdova para que analizara la reforma electoral de AMLO con advertencias poco sorpresivas: la iniciativa como está atenta contra la independencia de las autoridades comiciales, afecta la calidad y certeza de los procesos, y restringe a los partidos pequeños y empodera a los grandes: es decir, una buena apuesta para Morena, mal negocio para el resto.

El PRI no aprobará nada que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se debe respaldar el trabajo institucional, fortalecer el sistema político de partidos y fortalecer el régimen democrático, dino Alejandro More no.

Y el líder de los diputados priistas Rubén Moreira aseguró que las tres comisiones y mesas directivas, de Gobernación y Población, de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral tienen el gran reto de ordenar el trabajo para desahogar, hasta este momento, 85 iniciativas de carácter secundario y 70 de carácter constitucional, en materia electoral, más las que se puedan sumar.

Sostuvo que el mayor enemigo que tiene la democracia es el narcotráfico, y en algún momento, se tendrá que discutir sobre ese tema, ya que se debe tomar en cuenta cómo influye para asesinar candidatos, para bloquear campañas y para hostigar.

El presidente del Senado Alejandro Armenta Mier, dijo que la relación comercial entre México y Estados Unidos es considerada como la cuarta más importante del mundo, pues alcanza un Producto Interno Bruto mayor a 250 mil millones de dólares, y tiene flujos comerciales transfronterizos superiores a 70 mil millones de dólares.

Durante la visita anual de la delegación de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, que se llevó a cabo en la sede alterna del Senado de la República, destacó que la región que conforman Tijuana y San Diego genera beneficios bilaterales para más de siete millones de habitantes.

Además, la zona posee una ubicación geográfica que es garantía de vinculación con la economía mundial, ya que se localiza en la frontera terrestre más transitada del mundo, incluso, se estima que en los próximos 10 años será la segunda mega región más importante de la Costa Oeste.

El destape de la candidatura en el PRI al Estado de México de Alejandra del Moral, parece que no le cayó nada bien la diputada federal fuerte aspirante del mismo partido, Ana Lilia Herrera. El pasado lunes subió un video en donde se desmarca de las decisiones cupulares, habla de su militancia, pero al final no aclara si buscará la candidatura o se retirará de la contienda o apoya a del Moral.

Si bien en semanas anteriores se reunió con el aspirante del PAN y exalcalde Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, ahora parece que lo hizo con la morenista, Delfina Gómez.

Ana Lilia cuenta con musculo político que, si abandona las filas del PRI para incorporarse al de Morena con delfina, podría generarles un susto o hasta un descalabro.

Un juez de control determinó que el exsecretario general de Gobierno en la administración del b aja california Jaime Bonilla, Amador Rodríguez Loza no violó la ley al publicar los decretos 88 y 178 por lo que quedo sin vinculación a proceso. A Rodríguez Lozano se le imputo junto con otros siete funcionarios de la pasada administración los delitos de peculado , pero en el juicio probó que no manejo recursos públicos.