Cargos diplomáticos para políticos en retiro

Los políticos a la mexicana siguen estimulados para ocupar cargos diplomáticos. Ex gobernadores y ex funcionarios serán representantes de México en diferentes países. No necesitan una carrera diplomática, es suficiente con el nombramiento que les llega desde “arriba”.

Sin ninguna revisión a su desempeño como ex mandatarios pasan a formar parte del “cuerpo diplomático”. Por ejemplo, la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, de extracción priista, señalada de favorecer la impunidad a los dueños de la guardería ABC.

Como se informó, en el incendio de la mencionada guardería perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron lesionados. Cuando era diputada se distinguió por defender a los copropietarios de esa esta infantil siniestrada.

La sonorense será la representante de México en Barcelona; y otro ex mandatario priista de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, será embajador de México en República Dominicana, en tan sólo dos años de mandato dejó endeudado a su estado.

Por otra parte, se encuentra la misteriosa designación de Porfirio Muñoz Ledo, como embajador de México en Cuba. Aparentemente todo mundo sabía de esa designación, menos el presidente López Obrador.

De comprobarse el nombramiento, el controvertido Muñoz Ledo, que puede desempeñar cualquier cargo público, consigue tranquilizar su permanente rebeldía. Por cierto hace dos días platicamos con el expresidente del PRI, exsecretario de Trabajo, entre otros y asegura que nadie le informado de ese nombramiento.

Al menos, será un respiro para los dirigentes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a su líder nacional, Mario Delgado.

En el presente año habrá nuevo gobernador en seis entidades. Tres de ellos, priistas, ya tienen asegurada una chamba. Nos referimos a los mandatarios Alejandro Murat, de Oaxaca; Alfredo del Mazo, Estado de México (Edomex), y Omar Fayad, de Hidalgo.

Por cierto, dicen que lo cortés no quita lo valiente, y esto lo han dejado clarísimo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Ambos han sido muy respetuosos y muy reconocidos de las medallas que cada uno tiene, que son muchas. Inclusive podríamos aventurar una sincera amistad entre ellos.

Recordemos el generoso comentario de Marcelo apenas hace mes y días en que calificó a Ricardo como un ser con "integridad y calidad humana", luego de que el senador pasara la noche afuera del penal en el que encarcelaron sin pruebas a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.

Ellos están más allá de los radicales o los bots que más bien quisieran verlos encontrados como si funcionara eso de divide y vencerás.

Monreal Ávila y Ebrard Casaubón tienen una amplia comunicación y colaboración. Hoy, por ejemplo, se reunieron para revisar juntos la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones en materia de política exterior.

Trabajaran conjuntamente temas como el tan delicado de la migración, la demanda que México puso contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, el análisis de las propuestas del Ejecutivo para el servicio exterior, seguridad y un tema que anda rondando en el ambiente, os tratados comerciales y cómo hacer a nuestro país no atractivo, sino certero para que regrese la inversión extranjera y evitar la segunda recesión anunciada.

Nutrida, pues, la lista en esta materia. Deberán llevarla a cabo conjuntamente en lo que resta del sexenio y avanzar en el periodo ordinario de sesiones que inició apenas el 1 de este mes, del amor y la amistad.

+++

Cuando parecía que todo iba de mal en peor para el INE, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó una orden en la que se modifica la resolución del 10 de diciembre y establece que podrá organizar la consulta de Revocación de Mandato según se lo permita su presupuesto, además de que prohíbe que se establezca alguna sanción penal o administrativa contra los consejeros. Tal parece que esto no caerá muy bien en Palacio Nacional.

+++

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que publica anualmente la organización Reporteros sin Fronteras, en la que se analiza el grado de libertad del que gozan los periodistas, con una valoración sobre el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la calidad del marco legal y la seguridad de los periodistas, México ocupa el lugar 143 de 180 países enlistados.

Pero en el nivel de peligrosidad para ejercer el periodismo, esta organización nos coloca, por tercer año consecutivo, en el liderazgo, “el más mortífero del mundo para la prensa,” arriba de Afganistán, según se lee en el Balance Anual de 2021.