La consulta dominguera deja muchas dudas

La consulta del próximo domingo para enjuiciar a expresidentes difícilmente alcanzará la cifra para aprobar llevarlos al banquillo de los acusados. El aparato gubernamental está volcado para convencer a la población para que acuda a expresarse, pero como reconociera el senador Ricardo Monreal el panorama esta nebuloso.

Monreal líder de los senadores de Morena adelanto su pronóstico que tal vez no se cumpla con el 40 por ciento, es decir 37.5 millones de personas para que adquiera el carácter de vinculante.

Sin embargo, para Monreal México dará el paso inicial hacia la consolidación de una auténtica democracia donde la ciudadanía será protagonista de las decisiones públicas.

Para los priistas y panistas de Alejandro Moreno y Marko Cortés es una ocurrencia que generará un costo innecesario. Incluso para Jesús Zambrano del PRD no se debe utilizar al pueblo por la incapacidad de no poder aplicar la ley.

El gobierno hace un esfuerzo para promocionar su absurda y aberrante consulta en torno a los expresidentes haciendo oídos sordos de los pedimentos del INE para que respete la veda previa a su insulso ejercicio.

Igualito, como en las elecciones del pasado 6 de junio, López Obrador promovió a sus candidatos “contra viento y marea” y ahora se dedica de tiempo completo a invitar a la ciudadanía a que participe en la consulta en la que ya dijo, él no va a participar.

En el fondo de este ejercicio insulso, está lo que de una manera muy rústica dijo el expresidente Vicente Fox, palabras más, palabras menos, esto es, que lo que busca el inquilino de Palacio Nacional, es medir cuántos seguidores tiene, porque no hay que soslayar que el año entrante, -en 2022-, se viene otra de las brillantes ocurrencias del mandatario, es decir, la revocación de mandato, donde se supone que él aparecería en las boletas.

+++

Y nos comentan que el Partido Verde sus dirigentes como el diputado Carlos Puente; el senador Raúl Bolaños-Cacho y la secretaria general de dicho instituto político, Karen Castrejón, instrumentaron la operación “Ingenuos” negando conocer de dónde habían salido los recursos, 40 millones de pesos, para pagar a los “influencer”, porque como dijo uno de ellos, “la peda no se paga sola”.

Y en este sentido indudablemente no se puede negar que fue la esposa del gobernador electo de Nuevo León Samuel García, la que armó la campaña “fosfo, fosfo” de su marido e igualmente por las “ex benditas redes” ya anunció la señora Rodríguez de García que tiene toda la intención de gobernar junto a su esposo y no limitarse solamente a encabezar el DIF, por ejemplo.

+++

El senador perredista, Juan Manuel Fócil Pérez, consideró correctas las medidas que el gobierno del Estado de Tabasco tomó para contrarrestar los efectos negativos que ha causado la pandemia a la economía, ello contribuirá a la recuperación de los sectores productivos y empresarial.

“No podemos seguir condenando a los negocios a que no vendan o que vendan muy poco y que la pobreza siga incrementando, porque después la gente se nos va a estar muriendo de hambre y de otro tipo de enfermedades de la salud, por no tener buenos ingresos y lo del COVID va a ser secundario”, indicó.

El senador Fócil dijo estar de acuerdo en que se haya ampliado el horario y aforo de los negocios no esenciales, que la gente venda, porque hay mucho desempleo y se está incrementando la pobreza, mientras que los programas sociales son solo para un reducido grupo de ciudadanos.

+++

Lorena Cuellar, gobernadora electa de Tlaxcala, destacó que durante su gobierno habrá oportunidad y atención a las mujeres, por ello es que se va a capacitar a los nuevos funcionarios públicos que entrarán en su gobierno.

+++

Claudia Sheinbaum presentó un plan de reactivación económica para el gobierno capitalino, apoyado por la iniciativa privada, cuyos ejes son la reactivación del turismo y de la industria de la construcción en la capital.

Aunque se le ha criticado por el hecho de no modificar las medidas anti Covid pese a que la CDMX está en semáforo naranja, Sheinbaum anunció que de a poco irán regresando los eventos masivos como el desfile de Día Muertos, y se facilitarán los trámites para la construcción de proyectos inmobiliarios que no tengan conflictos vecinales.

Sheinbaum, quien estuvo acompañada de los presidentes de las Cámaras empresariales de la capital, insistió en que si bien la pandemia continúa, “cerrar la ciudad ya no es opción”, y que es el momento de “reactivar sin arriesgar”.

+++

No abra marcha atrás, a finales de agosto regresaremos a clases porque ya no es posible ni conveniente que se continúen con clases a distancia”, pero los acuerdos con empresarios no dejan duda: seguirán esas clases a distancia, haya o no reapertura de salones.

De otra manera, no se llegará a extensos núcleos estudiantiles y sobre todo a más de seis millones de pueblos y rancherías marginados para los cuales Televisa de Emilio Azcárraga es la única con infraestructura para atenderlos.

Los perdedores y la lentitud de los organismos electorales impide la normalidad administrativa. Lo vemos ahora en Tlalpan, donde la alcaldesa electa Alfa González no ha podido avanzar en el proceso de transición por culpa de la actual Patricia Aceves.

Mal antecedente si el secretario general de Gobierno, Martí Batres, no resuelve como le ha pedido la alianza de ediles electos de la oposición. Se ve en lontananza el fin de los conflictos en la Universidad de las Américas Puebla.

La apuesta de la morenista es tener en octubre próximo a todos los capitalinos mayores de 18 años vacunados; en este momento, dijo, 40% de los adultos que viven en la capital completaron su esquema de vacunación.