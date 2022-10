Debe haber una ley general de Ciberespacio: Monreal

Las personas optimistas tienden a ver el vaso medio lleno y las personas negativas, tienden a verlo medio vacío. Lo cierto es que un día sí otro también, somos más vulnerables en el uso del ciberespacio; pues, actualmente, cualquier persona con el equipo y conocimientos necesarios, puede vulnerar nuestra seguridad desde el lugar donde esté.

Razón por la cual, desde ya, el Senado trabaja para poder expedir la Ley General de Ciberseguridad antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones, para establecer y distribuir debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esa materia.

El tema, a decir Ricardo Monreal, es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, pues tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de seguridad nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía.

Hay que tener presente que los grupos de ciberdelincuentes han sustraído información de manera ilegal de dependencias como la SEDENA, lo que, además de evidenciar la vulneración de nuestros sistemas informáticos, ponen en riesgo al Estado mexicano.

Este hackeo y otros más son una llamada de alerta para que el Congreso acelere el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, para proteger la información y los datos que son resguardados tanto por dependencias públicas, como por instituciones privadas, económicas y financieras”.

El senador Ricardo Monreal afirmó que cuando trabajo en las campañas de López Obrador jamás recibió un cinco de AMLO, que siempre usos sus propios recursos.

Dijo que no ha leído el libro de Elena Chávez, por falta de tiempo, pero que la conoce y le parece honesta y sencilla.

El legislador reiteró que Él no puede hablar de los recursos que se mencionan en el libro, porque él nunca recibió ni un cinco.

En la ciudad de Oaxaca dijo que se siente tranquilo ahora que el presidente lo mencionó, ya solo falta que en el partido haya piso parejo para la selección y que se dejen de usar recursos públicos.

Monreal Ávila cantó “Poco a poco me voy acercando a ti” bromeando, señaló que si no se toman las cosas con humor uno se vuelve loco

Y afirmó que el presidente de la República pidió a los senadores que cambien la minuta de reformas a la ley de Instituciones de Crédito para que los recursos de las cuentas inmóviles sean para programas sociales y no para seguridad pública.

Explicó que esta medida existe en muchos países. Actualmente, en México, esos recursos se van a un fondo que se da una parte a las instituciones de Beneficencia y otra a las instituciones bancarias.

También le preguntaron sobre la reforma al quinto transitorio, dijo que un juez concedió suspensión provisional a el traslado de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional.

Así como los satos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que dan cuenta que de septiembre de 2020 a abril del 2022, esta dependencia atendió 34 mil reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales.

+++

El senador Julen Rementería del Puerto visitó la comunidad de La Angostura, donde escuchó el reclamo ciudadano por los recibos elevados de luz que pagan cada bimestre e indicó que seguirá su movimiento hasta que este gobierno escuche a los veracruzanos.

“Este movimiento es para exigir al Gobierno federal y estatal que bajen las tarifas de luz, que condonen los adeudos de todos los veracruzanos, como se hizo con el estado vecino de Tabasco, y si no bajan es porque el Gobierno federal y estatal no quieren, ellos tienen la autoridad para que los veracruzanos no paguen altos recibos de luz”, aseguró.

Rementería del Puerto destacó que el Ejecutivo federal a través de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), pueden darle preferencia a Veracruz; “tanto que dice amar la entidad y no hace nada por ella”.

“Es lamentable para nosotros que la Federación no haga nada por Veracruz, que el gobernador no gestione que cada familia veracruzana pague menos en sus recibos, más cuando en la entidad sufrimos de altas temperaturas que rebasan los 30 grados y quienes gobiernan no mueven ni un dedo a favor de cada familia veracruzana”, lamentó el legislador por dicha entidad.

+++

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” reviró al Secretario de Gobernación, Adán Augusto que ellos, los priistas no están trabajando con Morena ninguna reforma electoral.

Desde luego que el líder decidió salir a atajar esas declaraciones del mandamás de Gobernación, para evitar se genere una percepción diferente a los acuerdos que están más que firmes con el PAN y PRD.

Es decir, que en el PRI están firmes en ese acuerdo donde se firmó con el PAN de Marko Cortés y el PRD de Jesús Zambrano no votar en las tres reformas Constitucionales del Presidente, la Eléctrica, la Guardia Nacional y la Electoral.

“estaremos escuchando posiciones, las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, pero está claro que cada partido político tiene su visión en la propuesta electoral y estaremos trabajando en el Congreso para fortalecer siempre las instituciones de democracia participativa”, añadió.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados la presencia del secretario de Gobernación soltó que están dadas las condiciones para seguir con la reforma electoral ya que hay coincidencias con el PRI.

Alejandro Moreno de nueva cuenta desmintió, que en efecto si hay coincidencias, en el Quinto Transitorio en materia de seguridad, eso de ninguna manera significa que vayan a cambiar sus convicciones y menos sus coaliciones y alianzas partidistas.

Para nadie es secreto que el gobierno del presidente López Obrador quiere reventar la coalición porque saben que no es conveniente que lleguen en alianza en 2024.

Los porcentajes o cifras que tienen los morenos con sus aliados le dan 45 por ciento contra 47 por ciento del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de Dante Delgado.

Esos son los números que tienen preocupado al que manda en Palacio Nacional, por eso se entiende el querer deshacer la alianza.

Y adelantó que la alianza está firme y que si cualquiera de los partidos que la integran quiere competir solo, será difícil que se logren resultados positivos, algo así, como que o van en alianza o estarán perdidos. Por si solos nadie podrá ganar.

+++

Mucha actividad en la Cámara de Diputados por las iniciativas “fast-track” que se debaten y se aprueban. Una de ellas, por cierto muy preocupante, es aquella que refiere que el gobierno pueda usar aquellas cuentas que en años no han movido sus titulares por un período de seis años. Se supone que esta errada y llamada cuarta transformación, los utilizaría para reforzar las tareas de seguridad; de hecho la iniciativa establece que serán repartidos con un porcentaje del 45% a la federación, 30% los estados y 25% los municipios.