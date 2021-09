Diputados desleales al partido que los postulo

El partido Morena tenía 198 diputados federales, como resultado de las elecciones de junio pasado, en donde perdió posiciones en la Cámara Baja, pero hay políticos oportunistas que buscan brincar del PT o del Verde al partido oficial y hoy tiene 202. Una diputada en menos de una semana ha pasado por cinco partidos, ninguno le acomoda a su ideología o a su oportunismo.

El anuncio hecho por Nora Arias Contreras, de que prepara la expulsión del diputado local Ricardo Janecarlo Lozano por haber decidido pasar a la fracción parlamentaria del partido oficial, Morena, revive uno de los temas más intensos para la anunciada próxima reforma electoral: la asignación y la existencia misma de los diputados plurinominales.

Los diputados y senadores de representación proporcional, conocidos como diputados de partido nacieron en los años 60 con la finalidad de impulsar la alicaída democracia nacional, sobre todo darle juego a la oposición. Así inventaron al PARM, el PAN , el PPS y otros grupos que buscaban posiciones políticas.

Con el tiempo, el sistema se consolidó, hasta que, a partir de 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, superado por la suma de los representantes de los partidos de oposición, hasta que el cambio llegó al extremo, a partir de 2018, cuando un partido de reciente creación, Morena, conquistó por sí mismo la mayoría

En esta transformación tuvo mucho que ver el sistema de representación proporcional. Pero no todo fue lineal ni totalmente limpio, pues en el camino se dieron muchos fenómenos nuevos, entre ellos el cambio de bancada, un proceso que se denominó popularmente como chapulineo, pues los legisladores que brincaban de un partido a otro fueron definidos como ese insecto ortóptero, que tiene como característica principal el dar grandes saltos. En lenguaje menos coloquial, a quienes cambian de bando se les conoce como “tránsfugas”.

Este nuevo fenómeno, como “ocurre con frecuencia en la política, provocó reacciones encontradas, pues resultaba positivos para el partido que se beneficiaba con la llegada de nuevos integrantes, mientras que los que perdían algún miembro -especialmente las bancadas minoritarias- se sentían y resultaban afectadas.

El colmo fue que los partidos lo aprovecharon para saltar el límite de la sobrerrepresentación, como lo hizo en su momento el PRI y, luego, Morena en la recién concluida LXIV Legislatura, al registrar a algunos de sus candidatos con las siglas de otro partido, lo cual les aseguraba una mayor asignación de posiciones plurinominales y al iniciarse el periodo de sesiones, todos esos encubiertos saltaban a su verdadera bancada y así la hacían mucho más fuerte

+++

La Glosa del Informe arranca este mismo lunes, como bien lo ha informado el presidente de la Jucopo, con la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O., desde luego con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; los titulares de Relaciones Exteriores, el “Canciller”, Marcelo Ebrard Casaubón y Tatiana Clouthier quienes habrán de dialogar con los senadores, de los resultados obtenidos en la Reunión de Alto Nivel.

Tanto Ebrard como Clouthier estuvieron en Washington, en donde se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de estado, Antony John Blinken, con quienes reiniciaron este tipo de reuniones, ahora con el Gobierno de Joe Biden, pues antes, fueron canceladas por el presidente Donald Trump; conviden se abre una nueva etapa al entendimiento bilateral: El Senado de la República será informado al respecto.

+++

En el presupuesto para el 2022, los recursos para los programas clientela, sociales, registra un aumento sustancial. Para el 2022 se presupuestó un total de 423,232 millones de pesos, contra los 315,858 millones aprobados para este año y muy superior a los 283,239 millones que se ejercieron en el 2019, durante el primer año de la gestión de López Obrador.

Es cierto que los beneficiarios de los programas sociales se han incrementado pero la ineficacia de los mismos quedó exhibida por el INEGI que informó que en lo que va de la administración más de 4 millones de mexicanos se sumaron al ejército de pobres.

+++

El dirigente del PAN Marko Cortés está decidido sepultar a su partido con sus aspiraciones reeleccionistas en puerta. Como controla todos los órganos internos, los convocantes y los calificadores de una elección simulada, la militancia ha decidido alejarse.

Se han alejado los gobernadores sobrevivientes de una avalancha destructora desde el poder federal. Todos los conocen, Martín Orozco -Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur); Maru Campos, de Chihuahua con poco respaldo del Comité de Cortés; José Rosas Aispuro de Durango, Diego Sinhue de Guanajuato, Francisco Domínguez de Querétaro, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Mauricio Vila de Yucatán.

Pocos, por no decir ninguno, ven salvación después de la visita del líder del partido fascista español Box. Por eso el queretano Francisco Domínguez se retiró de una contienda con cartas marcadas por el ex dirigente y ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

Dice el queretano que quien mueve la cuna azul y prepara todo para repetir lo hecho rumbo a la elección de 2018: control absoluto, autopostulación y autoderrota.

Se quedan fuera personajes como Domínguez, quien deja Querétaro sin deuda, un crecimiento con marca nacional y heredado a uno de los suyos, Mauricio Kuri.

Retirados los principales contendientes, a Marko Cortés sólo le oponen como contendientes la tlaxcalteca Adriana Dávila en eventual alianza con el tabasqueño Gerardo Priego.