Los diputados federales votaron una ley a ciegas

La prisa les ganó a los diputados de la mayoría que no quisieron causar molestia alguna al Ejecutivo y procedieron a su discusión de inmediato, sin siquiera conocerla.

En una larga jornada fue discutida y votada, algo que ya es común entre los legisladores, especialmente los que integran mayoría.

Así sucedió algunos años antes, cuando la llamada “ley Televisa” fue votada favorablemente y luego algunos diputados como Pablo Gómez reconocieron que no la había leído y la condenaban.

De acuerdo, a las modificaciones realizadas el INE se queda con el mismo nombre y no sufre cambio en ello, pero sí lograron realizar algunas transformaciones al interior del organismo.

Enterado de que Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena modificó su “plan B” para obtener los votos del PT y Verde, el presidente Andrés Manuel López Obrador se irritó y exigió que se quitara lo aprobado para garantizar que los 2 mini partidos mantuvieran su registro pesar de no obtener el 3 por ciento de los votos nacionales.

AMLO advirtió que él no apoya estas prácticas de negociación que atentan contra reglas ya aprobadas a las que todos los partidos deben ajustarse.

Frente a esta reacción, Ignacio Mier pidió a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, retirar de la minuta ahora a discusión en el Senado, las modificaciones que irritaron al mandatario.

Es así que entre morenistas se retirarán las modificaciones al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que iba a permitir a los partidos políticos mantener su registro, a pesar de no obtener el 3 por ciento de la votación nacional, si sólo lograran obtener ese porcentaje en 17 estados.

A su vez, Monreal insistió en que en el Senado se analizarán todos y cada uno de los 457 artículos reformados a 6 leyes electorales, y que si se dan las condiciones, la minuta se debatirá en el Pleno de este fin de año.

+++

En la reunión de Movimiento Ciudadano se informó que ese partido político participará sin aliados en las próximas contiendas electorales.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aprovechó la oportunidad para destaparse como aspirante a ocupar a silla presidencial, en 2024.

Habrá que reflexionar sobre los beneficios o efectos negativos que podría ocasionar la acción política de los emecistas.

Si participan solos, la unidad de la oposición se debilitaría y llegaría con pocas fuerzas para enfrentar a Morena en las presidenciables.

Simplemente, en las elecciones estatales del próximo año, que urge la alianza opositora, las organizaciones políticas siguen en indecisiones. Pero MC ya estableció su rechazo a las alianzas.

La lucha política de los emecistas sorprendió al ganar las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, dos entidades muy importantes en México. Quizás esos triunfos operaron como estímulos a los electores. Los dos mandatarios estatales Enrique Alfaro y Samuel García ya pidieron que los apunten como presidenciables.

También algunos emecistas quieren que el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, participe como aspirante, en la lucha electoral.

Sin embargo, no hay que descartar al líder de MC, Dante Delgado, quien esperará el desarrollo de la actividad política para decidir si participa o no como candidato para “la grande”.

Con varios meses de anticipación, el líder de MC descartó a Samuel García como presidenciable.

+++

El presidente del tricolor, Alejandro Moreno, denunció que, ante la baja de Morena en las encuestas en la Ciudad de México, por la falta de resultados, el gobierno capitalino ha iniciado una persecución política en contra de la oposición y expresó su total respaldo al Coordinador de los diputados locales del PAN, Christian Von Roehrich.

El gobierno capitalino, dijo la dirigencia nacional del PRI, ve perdida la capital del país de cara a las elecciones del 2024 y, por ello, busca desestabilizar a la oposición, por lo que al igual que lo hace el gobierno federal, ha emprendido una campaña para atacar a sus liderazgos.

Debemos ser solidarios con los liderazgos que son atacados por Morena, partido que ha decidido judicializar la política y politizar la justicia, nos dice el campechano.

Y condenó que el gobierno de Morena incrimine a quienes expresan opiniones en su contra, en un ejercicio de descalificación abusiva a las voces disidentes, a las que pretende obligar a la alineación y el sometimiento, con prácticas de desgaste, amenazas e intimidación, que eluden el debate político y legislativo.

+++

El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, pidió a la subsecretaria de Egresos capitalina, Bertha Elena Gómez Castro, aclare la fórmula para el cálculo y distribución de las participaciones en Ingresos Federales y la fórmula para la distribución del Presupuesto Participativo (PP), ya que en el Proyecto de Egresos para el 2023, no viene el procedimiento para distribuir recursos a las Alcaldías. Todo ello, “para dar transparencia a este proceso”.

+++

Parece que el tema aéreo no es el único problema que tiene el director de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), ahora también los trabajadores han denunciado que desde que inició del año no les han pagado completo el incremento al salario de este 2022, y que el director de ese organismo, Ricardo Torres Muela, no tiene intención de arreglar este tema y se ampara diciendo que está protegido por el nuevo secretario del ramo.