Diputados oficiales se cierran a toda negociación

La cerrazón es la única forma que tienen de responder los diputados de Morena a quienes no están de acuerdo con ellos, igualitos que su jefe. Ahí está como claro ejemplo, que el bloque opositor tuvo que organizar su propio Parlamento Abierto para analizar una posible Reforma Electoral, pues la bancada que tan atinadamente coordina Ignacio Mier Velazco se rehusó terminantemente a dar la más mínima facilidad a la oposición.

No prestó ningún espacio para el foro opositor y bueno, ni siquiera un vaso de agua les quiso dar, porque con eso de que el bloque de la oposición en San Lázaro ya anunció que la controvertida Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa a la que no quiere que le cambien ni una coma, no va a pasar, -igual que como ocurrió con la Reforma Eléctrica-, pues la indignación de los legisladores morenistas va en aumento.

Hubo voces sensatas que se dejaron escuchar para analizar el tema electoral y en este sentido, no tiene desperdicio lo dicho por el exconsejero presidente de lo que era el Instituto Federal Electoral, (IFE), José Woldenberg, que en unas cuantas palabras, puso en evidencia el calibre de un mandatario que, como López Obrador, quiere centralizar absolutamente todo, de ahí que la actitud del tabasqueño recuerde a la figura del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, cuando en el año de 1992, disolvió al Congreso de aquel país como una maniobra para neutralizar a sus opositores.

No hay que olvidar que aquel 5 de abril de hace 30 años, mientras el expresidente del Perú anunciaba por la televisión la “disolución temporal del Congreso”, tropas del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea, llegaron al Congreso de la República peruana, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones para tomar el control completo de ellas.

+++

Y la senadora por Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, levanta la mano y se apunta como posible candidata presidencial para el 2024, no se sabe si bajo las siglas del PRI o buscaría ser la candidata de la Alianza conformada por PAN, PRD y el tricolor. Su curriculum es amplio, como gobernadora, diputada y senadora, además de embajadora en Cuba y en Brasil.

Pero también fue candidata al gobierno de la ciudad de México, pero el apoyo de los capitalinos no fue suficiente para quedarse como jefa de Gobierno.

Ante la falta de políticos de la oposición que sean no solamente conocidos, sino que sean populares y que atraigan a la gente hacia un proyecto diferente al que aplica hoy el jefe del partido Morena, Beatriz dice que ella si puede atraer a mucha gente para arrebatarle el poder. Falta ver que propone y si logra atraer a las masas.

+++

El presidente no está por encima de la Constitución, la Guardia Nacional debe seguir adscrita a la Secr etaría de Seguridad por ser de carácter civil, así lo establece nuestra Carta Magna, asegura el senador panista, Julen Rementería del Puerto.

Ante el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que través de un decreto, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin pasar por el Congreso de la Unión.

“El presidente sabe que no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso por eso busca esta “militarización” de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena no por la vía de una reforma constitucional sino por decreto, y ya basta de decretazos, él no puede estar por encima de la Constitución”, indicó.

Rementería del Puerto destacó que, el artículo 21 de la Constitución, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, son de carácter civil.

“Es ilegal pasar la Guardia Nacional a Sedena aunque sea por decreto presidencial, el titular del ejecutivo nuevamente está violando las leyes y transgrediendo la democracia y sus caprichos lo combatiremos ante las instancias judiciales, para evitar a toda costa que Morena militarice el país”, sentenció.

+++

El senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, asegura que en el Senado de la República se buscarán las soluciones que permitan un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.

Monreal Ávila destacó este martes en redes sociales que tras la decisión judicial de poner fin al programa “Quédate en México”, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que quienes soliciten asilo a ese país ya no esperarán en territorio mexicano mientras se atiende su proceso.

En un artículo que publicó en diciembre de 2021 sobre este programa, el legislador subrayó que México “ha sido, y debe seguir siendo, tierra generosa y hospitalaria para quienes no tienen más opción que dejar sus países de origen por motivos de pobreza, inseguridad, violencia, persecución política u otras causas de fuerza mayor.

Además, destacó que ofrecer garantías para la seguridad personal y familiar de las personas migrantes, que cruzan por nuestro territorio para ir a Estados Unidos, es un compromiso de este gobierno.

+++

Qué ganan los priistas con ponerle más especies o ajonjolí al mole mexiquense. Cuando parecía que la candidatura al gobierno de la entidad la decidirían entre Alejandra Del Moral y Ana Lilia Herrera, ahora la adicionan con la mención de Carolina Monroy como aspirante… por cierto, en MC continúan esperando la decisión de Ana Lilia.