Las elecciones en Baja California serán reñidas

Al contrario de lo que dicen los expertos en encuestas, las elecciones para gobernador en el estado de Baja California serán muy reñidas. En opinión del analista y profesor del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Víctor Alejandro Espinoza Valle serán unos comicios muy reñidos entre dos candidatos: la morenista Marina del Pilar Ávila y el ex priista y actual abanderado del PES, Jorge Hank Rhon.

Y es que a la primera le pesa ser muy cercana e incondicional del gobernador Jaime Bonilla, ya que la mayoría de la gente no está de acuerdo con su forma de gobernar, por su agresividad en contra de todos los que no son sus incondicionales, su férreo control de toda la vida política de la entidad, la violencia incontrolable, el mal manejo de la pandemia, la falta de obra pública y los escándalos de su gobierno.

Además, hay que recordar: en las dos últimas elecciones en el estado, donde arrasaron los candidatos de Morena, sólo votó el 28 por ciento de la población y si hay un aumento en el número de personas que acudan a las urnas, por pequeño que sea, estas lo harán para votar en contra del actual estado de cosas que no los favorece y ahí el empresario Hank Rhon, podría salir beneficiado, en especial por un amplio sector del PRI que no ve con buenos ojos a la ex reina de belleza Guadalupe Jones, como su candidata.

+++

En manos de la Corte

Ricardo Monreal está convencido de que si se aprueba la Ley para regular el cannabis como está el reclamo social para los legisladores sería imparable...

Monreal, líder de la mayoría morenista en la Cámara alta insistió que no será a cualquier costo que los senadores aprueben una ley con deficiencias constitucionales y violaciones a derechos humanos como la que enviaron los diputados al Senado.

Monreal defendió su postura y reveló que están próximos los acuerdos entre todas las fuerzas políticas en la Cámara alta en el sentido que se debe pausar, revisar a fondo y con responsabilidad las modificaciones hechas por los diputados a la minuta que expide la Ley General para regulación del cannabis.

Vale la pena hacer un gran esfuerzo para que la Ley Federal que regula el cannabis sea útil para la ciudadanía y que el Congreso realice con seriedad y cautela la revisión de los cambios que se hicieron, reiteró el legislador.

Pese a que el tiempo camina en contra del Congreso porque sólo tienen seis sesiones para que termine el periodo ordinario -hasta el 30 de abril- Ricardo Monreal sabe generar acuerdos y “tejer fino” por ello no sorprende que el zacatecano no descarte la realización de un periodo extraordinario para que la Ley pueda cristalizarse con amplia mayoría.

“Estoy convencido que se requiere una ley que permita la disminución de la delincuencia y no criminalizar a quienes porten unos gramos de mariguana, pero no cualquier ley, ni a cualquier costo”, puntualizó.

+++

Las escasez de insumos médicos y medicamentos que padece el país ha obligado a que las instituciones de salud salgan a buscarlos al extranjero, cuando bien la industria nacional podría proveerlos.

El caso más reciente es del ISSSTE que solicitó a la empresa india Pharmexcil la cotización de 158 claves, que representan 47 millones de piezas; cada clave es un medicamento.

Inexplicablemente, el Gobierno federal ha decido mantener el veto a los laboratorios mexicanos, como ha denunciado desde hace meses la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

El Gobierno mexicano decidió contratar los servicios de la UNOPS, organismo de la ONU, para organizar la compra consolidada de medicamentos pero la gestión ha sido un fracaso; por lo menos hay un semestre de atraso en las licitaciones lo que ha obligado a que las propias instituciones de salud salgan al mercado internacional a comprar casi casi al precio que sea.

Ni mejores precios ni mejor abasto, sino todo lo contrario, en un mercado completamente desordenado y sin planeación.

+++

Un juez ordenó que el exsenador campechano integrante de la bancada del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quede en prisión preventiva justificada mientras se define si es procesado por el caso Odebrecht. La detención será cuando menos hasta el próximo lunes, cuando se reanude al audiencia de cargos contra el exlegislador.

El juez dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó riesgos de sustracción por su domicilio, por la facilidad de abandonar la ciudad, permanecer oculto y por riesgo de obstaculizar el proceso porque puede ocultar pruebas e intimidar testigos.

+++

Lía Limón recorrió parte de la alcaldía de Alvaro Obregón, donde quiere ser alcaldesa por el PAN. No fue un recorrido común o como tradicionalmente lo hace cualquier candidato, esta vez fue con el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

Naturalmente que fue un espaldarazo la presencia del líder nacional de su partido pues la idea es ofrecer la mayor confianza a los residentes de Alvaro Obregón que en su mayoría quedaron defraudados por la saliente morenista Layda Sansores, totalmente de Campeche y que dejó un tiradero y cero obras. Abandonó la demarcación para irse a su estado a competir por otro cargo popular.

+++

Los políticos nos tenemos que medir con resultados. El PRI sabe gobernar, sabe legislar, tiene compromiso y va a volver a ganar, Alejandro Moreno, Presidente del PRI al participar en el Foro de consulta para la integración de la “Agenda Estratégica 2021-2024 para que Jalisco Crezca”.

Después de haberse reunido con líderes de opinión del estado, el dirigente priista acudió a la Cámara de Comercio, en donde se comprometió a asumir una estrategia para que la entidad crezca, y que en sus 125 municipios tenga una propuesta clara, con soluciones y alternativas, en la que, con la participación de los priistas y los ciudadanos, se pueda construir una mejor calidad de vida para todos.