Se integra el nuevo Equipo Presidencial

La tarea que Claudia Sheinbaum encomendó al ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar de operar por la reforma al Poder Judicial, es sin duda la respuesta que no se moverá ni una coma al contenido que mandó el Presidente. Las discusiones que se han sustentado durante varias semanas no tienen un futuro de ser incluidas en las propuestas del. Uevo orden judicial.

Para nadie es secreto que Zaldívar fue uno de los orquestadores para la construcción de esta reforma y por ello será el responsable de velar los reacomodos que intenten hacer en el Congreso.

El mensaje de estar al frente como nuevo miembro del gabinete de Sheinbaum, con esa tarea, está más que claro que Zaldívar será el asesor para que camine esta reforma.

El ministro no tendrá que cabildear con sus pares, pues esa tarea la trató de hacer cuando estaba en funciones de presidente pero no prosperó pues le aplicaron el freno a una extensión de dos años en el cargo que no logró la votación.

La reforma al Poder Judicial para llevar a los jueves, magistrados y ministros al voto popular, no convence a los integrantes de ese sector. El Presidente López Obrador apuesta que con este mecanismo logrará erradicar la corrupción, aiunque los nuevos jueces no tengan ningjuna experiencia.

El Presidente tiene el mejor escenario, hoy podrá aprobar esa reforma de corte constitucional en la Cámara de Diputados, donde gozará, a partir de la nueva Legislatura del 1 de septiembre de la mayoría calificada, es decir los dos tercios de los 500 diputados.

Podrá operar todo el ms de septiembre con este nuevo Congreso de la Unión, pues su mandato terminará el ultimo día de ese mes patrio.

Los nuevos coordinadores de Morena serán, en el Senado que hoy preside la morenista Ana Lilia Rivera, Adán Augusto, mientras que, en el Cámara de Diputados, hoy en manos de la priista, Marcela Guerra, será Ricardo Monreal, ambos tienen prácticamente el camino pavimentado para impulsar las tareas de Palacio, de este y de la próxima administración.

Nos aseguran que en Estados Unidos y aquí algunos especialistas señalan que la relación del gobierno mexicano de la 4T con las agencias de seguridad de Estados Unidos, con la DEA, no se ha caracterizado por su tersura y por lo tanto, la cooperación, que en otros tiempos, existía sin problemas, ha tenido tiempos ríspidos.

Este gobierno hizo un escandalito y retiró las facilidades para que pudieran operar en México, les quito las visas diplomáticas para que pudieran operar y por eso ahora utilizan métodos que podrían calificarse de ilegales, pero en el fondo es por la falta de diplomacia, de coordinación entre ambos países. Hoy se puede decir cualquier cosa sobre los dos narcos que llegaron a Estados Unidos. Lo demás es pura demagogia.

Por lo pronto, el gobierno mexicano tendrá que inventar la ocurrido, porque la información llega a cuenta gotas. Queda claro que desde Palacio Nacional, no tiene nada que comentar del operativo, se enteró por los medios y por una llamada hecha a la embajada mexicana.

La Virtual presidenta Electa, Claudia Sheinbaum sihgue definiendo los integrantes del gabinete y continúa definiéndose por la capacidad, los acuerdos internos y externos y sus personalidades políticas.

Su forma de entender y ejercer el poder. Los cuatro, Omar García Harfuch en Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez en Gobernación, Mario Delgado en la SEP y Ariadna Montiel en Bienestar, tienen personalidad y peso propios, significan algo hacia dentro y hacia afuera, y generan también interlocuciones diferentes. Pareciera que todos forman parte de una recomendación de su antecesor, pero son políticos que han trabajado con ella.

Ése parece que será el estilo personal de gobernar de Sheinbaum. Y ese estilo establece diferencias que trascienden la ideología y los acuerdos evidentes con el presidente López Obrador. No se trata de pintar rayas. Es la forma de ejercer el poder lo que puede diferenciar esta administración de su sucesora.

Daniel Cosío Villegas decia en sus libros que “puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente… Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y las experiencias personales influirán de un modo claro en toda su vida pública y, por tanto, en sus actos de gobierno”. Cosio Villegas, claro hablaba de Luis Echeverría, pero la definición se puede aplicar al presidente López Obrador.

Es imposible comprender su forma de ejercer el poder sin asumir que del que goza es inmenso, que lo hace de una forma mucho más personal que institucional, y que se rige por su temperamento, sus simpatías, por su educación y experiencias personales, tan afincadas en aquellos años de su inicio personal y político.

A fin de subsanar la exclusión de maestros de inicial, preescolar y primaria de los beneficios de la iniciativa en materia de salarios mínimos generales y profesionales, el diputado federal Rubén Moreira presentó una reserva para incluir en el dictamen que se agregue el término de jornada y así no solamente beneficiar a los docentes de tiempo completo que solo aplica a las y los maestros de secundaria y son un menor número de docentes.

Sin embargo, sin querer entrar en discusión del tema, los diputados federales de Morena y sus aliados rechazaron la propuesta del coordinador de la bancada del PRI, por lo que se beneficiara solo a los prof