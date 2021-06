En manos del Congreso el futuro de la mota

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al consumo lúdico de la Cannabis, de ninguna forma autoriza su libre compra o comercialización, aclara Ricardo Monreal Ávila.

El senador zacatecano precisa que la decisión de la Corte “no es sólo para adquirir mariguana, sino para sembrar mariguana, cultivar mariguana, cosechar mariguana, preparar mariguana, tener posesión de mariguana y transportar mariguana, pero individualmente”, dice el senador y añade que:

“Es una contradicción, porque no podrá comercializar, no podrá vender, no podrá negociar; es solamente para consumo personal, pero el Código Penal sigue vigente en materia de posesión o en materia de modalidades distintas en el tráfico de drogas”.

Queda claro, que la Comisión de Justicia del Senado, a cargo del senador Julio Menchaca Salazar, la Comisión de Salud, que encabeza Américo Villarreal Anaya y quizá algunas más, deberán iniciar de cero la nueva legislación que regule los distintos aspectos que tienen que ver con la Cannabis.

Y el senador Monreal, también meterán en un problema serio a la Cofepris, porque una vez que se publique la resolución de la Corte, en el Diario Oficial de la Federación, la Cofepris debe establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla de mariguana.

El consumo de mariguana, dice esta resolución, en ningún caso podrá hacerse frente a terceros, no puede ser ejercido frente a menores, lugares públicos; no pueden conducir vehículos con efectos de la mariguana u operar maquinaria pesada bajo los efectos de la misma. Es decir, tenemos una resolución, pero no está completa.

+++

Piden la cabeza del campechano Alejandro Moreno

Un grupo de militantes tomó desde temprana hora la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para exigir la renuncia de su líder nacional, Alejandro Moreno.

"Renuncia Alito. PRImero la militancia. Primero la democracia", se lee en las cartulinas que portan los inconformes que han cerrado con cadenas los accesos al inmueble.

Una fuente consultada en el Comité Ejecutivo Nacional priista aseguró que los manifestantes "son gente de Ulises Ruiz". Tras las elecciones del 6 de junio, en las que el PRI perdió ocho Gubernaturas, el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha exigido la renuncia del líder del partido.

El lunes, en un manifiesto, reclamó la salida de Moreno. Los inconformes reclaman la falta de atención a la militancia y los resultados en los recientes comicios, y piden la dimisión de Moreno, pero no de otros integrantes de la dirigencia.

El líder priista ha afirmado que permanecerá en el cargo por los cuatro años para los que fue elegido.

+++

Y el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich celebró la salida de Florencia Serranía del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero al mismo tiempo, demandó abrir una investigación firme en su contra por negligencia y omisiones durante su gestión.

Señaló la separación del cargo fue “tardía” y Serranía no puede irse por la “puerta trasera” y mucho menos, el Gobierno debe apostarle al olvido de la tragedia ni fallas del Metro por atención, mantenimiento y rehabilitación de esta red de transporte.

Precisó que, en tan sólo 2 años de Serranía al frente del Metro, hubo “trenes que chocan, incendios, explosiones y vagones que se caen, entre otros acontecimientos. Ahora tiene que comparecer ante el Congreso y la Fiscalía interrogarla para someterla a una línea de investigación por su probable responsabilidad administrativa y penal”.

+++

Mario Delgado sufre amnesia selectiva. En un mitin para promover la consulta sobre enjuiciar o no a los expresidentes, acusó al INE de boicotear el ejercicio. Insiste en querer acabar con el organismo electoral que realizó unas elecciones impecables, el resultado fue muy claro 11 gubernaturas para el partido oficial.

Según Delgado, el INE no está haciendo la promoción de la consulta pese a que tiene a su disposición el tiempo-aire oficial. “No quieren que la población se entere’’, dijo.

Lo que el dirigente de Morena olvidó mencionar es que fueron los diputados y los senadores quienes aprobaron la convocatoria para la consulta y en ella establecieron claramente que la difusión institucional a cargo del INE comenzaría el 15 de julio. Pero olvida aquellas cosas, como el hecho que también lograron victoria en casi 200 distritos.

Al parecer Delgado no ha entendido que la imagen del INE se fortaleció después de la organización impecable de las elecciones del pasado 6 de junio. Y que con cada ataque que se orquesta en contra del organismo autónomo, más aumenta el número de ciudadanos que lo defienden.

Si realmente el gobierno en turno quisiera beneficiar al país con ahorros de dispendio electoral o de entrega de prerrogativas a los partidos políticos, pues simplemente porque no hacer una reforma político electoral y subir a 5por ciento el porcentaje para conservar el registro los partidos.

Eliminar las alianzas y que todos se rasquen con sus propias uñas. Entonces sí, con esas reglas le puedo adelantar que se adelgazaría el número de partidos máximo a cuatro, o incluso podrían quedar solo tres.

Estarían obligados a trabajar más por los mexicanos y con mayores esfuerzos para convencer en cada elección que son realmente partidos que defienden el interés de sus gobernados. Que decir de disminuir por lo menos el 50 por ciento de esas groseras cifras millonarias que se les asignan.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.