Monreal no avala amenazas contra legisladores

El senador zacatecano llamó a las y los legisladores del Partido Acción Nacional a la cordura, a la prudencia, a la sensatez y sobre todo a no utilizar la decisión que tomó el Presidente de no asistir al Senado como testigo de honor en la ceremonia que será galardonada la maestra Ifigenia Martínez con la Medalla Belisario Domínguez.

El legislador zacatecano señaló: “Inscribámonos en ese proceso de ecuanimidad, que se escuche bien, senadores del PAN y senadoras del PAN: No avalamos ninguna amenaza contra ningún legislador ni legisladora, no lo hacemos. No estamos de acuerdo. Y me parece que es normal que el grupo parlamentario exprese su posición, pero yo les diría, elevemos el nivel del debate, superemos esta etapa que proviene de una decisión libre, personalísima del Presidente de la República”.

Y es que durante toda la mañana de ayer, la bancada de senadores panistas responsabilizaron a Andrés Manuel López Obrador de cualquier ataque que pudiera sufrir la senadora Lily Téllez o su familia, luego de que ésta denunciara que, en sus redes sociales, la habían amenazado a ella y su hijo menor de edad, porque el Presidente revelara que ella preparaba “faltarle al respeto” a la embestidura presidencial en esta sesión solemne.

Si bien la senadora panista se ha caracterizado por ser una de las más críticas de la 4T, lo cierto es que el llamado de Ricardo Monreal a elevar el nivel del debate en el Senado no está de más y bien valdría la pena que los legisladores de oposición y uno que otro de Morena lo tomen en cuenta.

+++

“Al PRI no lo presiona nadie, ni el gobierno, ni nadie”, respondió este martes Alejandro Moreno, líder del partido, al ‘ultimátum’ planteado por el PAN.

Frente a la advertencia del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, de que si el PRI vota a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador se acaba la coalición opositora ‘Va por México’, Moreno sostuvo que “estamos trabajando en debatirla, discutirla, analizarla; no hay prisa, nadie presiona al PRI”.

Moreno Cárdenas rechazó que su partido haya recibido presiones en reuniones privadas del PAN y el PRD. “Eso es falso”, precisó.

A prueba a todos los partidos, pero en particular a las reducidas bancadas de dos institutos políticos con tronco común: el PRI y el PRD.

Surgido de una fusión de fuerzas de izquierda, entre ellas una fracción del antes invencible PRI, el PRD fue una de las fuerzas que, con mayor empeño, se opusieron a la privatización de las industrias petrolera y eléctrica.

Entonces, en 2013, todavía el sol azteca tenía como uno de sus guías al ya para entonces dos veces derrotado candidato presidencial, quien se decía despojado como producto de un fraude, pero que no confiaba plenamente de una organización que era dirigida por sus rivales internos, “Los Chuchos” y que, por lo mismo, ya preparaba el terreno para crear un nuevo partido, que sería el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ahora ampliamente mayoritario.

La diferencias se ahondaron a partir del éxodo registrado en las filas del PRD para engrosar las filas del nuevo partido, en donde todo responde a la única voluntad de su líder y guía, mucho más a partir de su arrolladora victoria en las elecciones de 2018.

+++

Samuel García hará conferencias mañaneras. El nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García también quiere hacer conferencias de prensa por la mañana, pero solo tres veces a la semana. De esa forma quiere rebasar a sus competidores y sacarles ventaja. Alguien lo emocionó y tal vez ya se siente candidato presidencial.

Samuel García pudo superar en corto tiempo, en su recorrido hacia el gobierno de Nuevo León a sus adversarios, hizo una buena campaña política del lado de su esposa.

Espero varias semanas para que Tribunal Electoral definiera su victoria y entre los organismos electorales se pasaran la idea de multas estratosféricas, fueron momentos que requirieron de calma.

Suponer o demostrar una serie de irregularidades cometidas en campaña, correspondió a las autoridades y a sus detractores, especialmente sus adversarios que finalmente no pudieron comprobar la serie de acusaciones.

Y es que Samuel, después de ganar con amplia ventaja enfrentó el reto de superar esas denuncias que amenazaba con arrebatarle la victoria o, de menos, aplicarle multas millonarias.

Finalmente, luego de tantos decires, Samuel García asume el gobierno de Nuevo León y lo hace en medio del escepticismo de algunos, el asombro de otros y dejando en claro la nueva realidad de la política mexicana.

El nuevo gobernador es el primero que gana una elección basada en las redes sociales y el buen manejo de éstas, que en tiempos de la pandemia crecieron en forma dinámica.

La campaña de Samuel muchas veces fue motivo de burla por sus adversarios que veían los errores (muchos de ellos calculados) como parte de la inexperiencia de un político joven que aparentaba fallas garrafales de estrategia, de comunicación y hasta de tacto político.

Acompañado de Mariana Rodríguez, una influencer regional, el candidato de Movimiento Ciudadano usaba las redes sociales para mostrar una dinámica diferente, no la de los adversarios que subían videos, fotos de encuentro con ciudadanos, de parte de sus discursos, de sus recorridos y de la forma en que gobernaría.

Samuel y Mariana encontraron que los interesados en la política detestan esas formas viejas, anquilosadas y de promesas electorales que no son cumplidas en el terreno de los hechos.

Formaron una dupla que motivó a miles de ciudadanos para acudir a las urnas y sufragar de un joven que aparentaba ser torpe, pero que les gustaba su forma de accionar.

La ciudadanía captó el mensaje que enviaba la pareja y los hicieron suyos, mediante esos equívocos y fallas. El día de los comicios quedó confirmado que la población está harta de los políticos y prefiere ensayar con gobernantes de otras plataformas.