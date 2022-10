Monreal se suma a los precandidatos de Morena

Inesperadamente, el senador zacatecano Ricardo Monreal, suma su precandidatura presidencial a Marcelo Ebrad, a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto, hecho que sucedió durante una reunión del presidente López Obrador.

Ante ello, el legislador dijo que asumía con toda responsabilidad la referencia que le hiciera el presidente López Obrador como un aspirante a la presidencia y que lo cortés no quita lo independiente.

Y aclaró que es como el hermano pródigo, más que el hijo desobediente, pero sin herencia repartida anticipadamente.

El líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado afirmó que está tranquilo y trabajando: ” me alegra mucho que el presidente haya ahora extendido el nombre de aspirantes y me haya incluido; porque él sabe, el presidente, que tengo no sólo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también él sabe que me asiste la razón moral y la razón política para participar”.

Pidió a sus compañeros de Morena que ahora no lo excluyan y no lo descalifiquen, porque el propio presidente ya lo incluyó

Dijo que el hecho de que lo refiera el presidente le parece correcto porque es muy fuerte su opinión, y el hecho de que admita que es aspirante a la Presidencia de la República es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México.

Señaló que este fin de semana fue trágico para él por la pérdida de su amigo y por eso agradece que el presidente lo mencionara porque su voz es muy fuerte y esto le ayuda para reponerse.

+++

la Constitución prohíbe expresamente que los estados de la República celebren convenios con naciones extranjeras, pero sorprende que en el caso del acuerdo del gobierno de Zacatecas con agencias de Estados Unidos que combaten la delincuencia, de inmediato el presidente López Obrador haya salido a recordar esa limitación.

La sorpresa es porque en otras ocasiones, cuando se trata de acciones o programas de su gobierno, el primer mandatario se ha convertido en legislador para poder darle la vuelta a otras prohibiciones de la propia Constitución y, en otra oportunidad, simplemente sentenció.

+++

El priista Alejandro Moreno le extiende la mano a la oposición.

El Consejo Político Nacional (CPN), con la participación de los dirigentes estatales, de legisladores federales y de líderes de sectores y organizaciones, así como de sus mandatarios estatales, Alejandro Moreno, Presidente del PRI, aseguró que “seguimos pensando que el gobierno debe ser frenado”, y afirmó que “nunca haremos pactos con el poder, con nadie, en lo obscuro”.

Precisó que el PRI dialoga de frente, de manera abierta y transparente, de cara a la sociedad, porque somos un instituto político con vocación para la construcción de acuerdos y consensos por México

Por ello, agregó, “seguimos pensando que todos los partidos de oposición: el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, debemos de conformar un Frente Amplio unido, bien coordinado, para enfrentar las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y trabajar juntos para ganar la Presidencia de la República en el 2024”.

Ante el Consejo Político Nacional, en el que participaron, por plataformas digitales, los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Durango, Esteban Villegas, Alejandro Moreno expresó: “Con la mano extendida, con oficio político y buena voluntad, tenemos claro y seguimos pensando que Va por México es la mejor oportunidad para limitar los excesos del poder”.

Explicó que el PRI, como un partido responsable, serio, con experiencia, con resultados y que, siendo gobierno o desde la oposición, ha apostado siempre al beneficio del país, a la construcción de acuerdos y consensos.

+++

Medio enojado, el de Tepetitán aseveró que solo el gobierno federal es el único facultado para firmar acuerdos porque a él corresponde la política exterior, en lo cual López Obrador tiene razón. Sin embargo, en el fondo no hay que soslayar esta nueva andanada que al parecer, va contra todos.

+++

El empresario Claudio X. González, así como el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanzan su movimiento “Unidos”, que busca de llenar la oposición al partido oficialista Morena.

Los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos presentarán la mencionada plataforma política hoy martes.

Los opositores planean reorganizar las filas tras el fracaso de Va por México con la ruptura entre PRI, PAN Y PRD.

Aunque la coalición partidista no dio los frutos esperados, era el único instrumento político para enfrentar a los lopezobradoristas.

En el presente, las organizaciones políticas se encuentran en condiciones difíciles, tras las derrotas que les propinó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Luego que se fracturó la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, empresarios, abogados, miembros de la sociedad y políticos, buscan crear una plataforma opositora realmente solida ante un partido que tiene más del 40% de preferencias electorales para el 2024.

En sus cuentas de Twitter, convocan el lanzamiento de “UNID@S”, “para exigir, proponer y mejorar”.

“No importa tu origen, ocupación, religión, género, intereses o preferencias. Seguro tenemos algo en común: somos mexicanos. Y con eso nos basta para estar #Unidos. Vamos a construir un nuevo arreglo entre la ciudadanía y la política. Este 11.11 inicia una nueva era. Conéctate”, mencionó en sus redes De Hoyos.

+++

El Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador priista, Alfredo del Mazo, tenía estacionados enfrente camiones cubiertos de mantas con el logo morenista, de donde descendían cientos de simpatizantes del partido.

Las elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México son fundamentales para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a que en ambas entidades el tricolor gobierna desde su fundación, en 1929.

Pero no solo en el centro de la ciudad se hizo presente Morena, pues sobre los puentes peatonales ubicados en la carretera México-Toluca había al menos 10 pancartas donde se leía “Claudia te AMLO”, además de un espectacular dándole la bienvenida al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

También algunas paredes se pintaron de blanco con letras donde se leía “Bienvenida Claudia”, en referencia a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.