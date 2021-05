Muchas deslealtades de aspirantes a gobernadores, a alcaldes…

Advertía Fernando González, dirigente de Redes Sociales Progresistas, que hay mucho dinero en juego y sus candidatos han recibido ofertas tentadoras para declinar en favor de otro aspirante. Eso no es novedad, sucede cada tres años, en época de elecciones, cuando candidatos sin respuesta ciudadana deciden bajarse y sumarse al abanderado mejor posicionado o al segundo lugar, para intentar emparejar las posibilidades de triunfo.

La frecuencia con que sucede es tal que las autoridades electorales tendrían que asumir atribuciones para evitar que el recurso sea usado por vividores del sistema político mexicano. Y es que es tal la cantidad de partidos políticos que participan en cada proceso electoral que requieren de un inmenso número de candidatos y recurren a todo tipo de personajes que se suben a la contienda y se bajan a la brevedad, para pactar con los de mejor posicionamiento para encontrar un lugar en el gobierno de ellos, en caso de que ganen.

No siempre le atinan al triunfador, ya que quien marcha a la cabeza no requiere de esas adhesiones que en realidad no representan mucho, ya que se trata de candidatos sin mucho respaldo y que en realidad no mueven al electorado, por su pobre oferta electoral, falta de carisma y hasta de conocimiento de quienes se trata.

Claro que, si se trata de una contienda sumamente cerrada, como la actual, entonces estos depredadores políticos son bien recibidos, ya que unas centenas de votos podrían hacer la diferencia.

El fenómeno no es nuevo se ha presentado en otras ocasiones, aunque sin suerte con candidatos del PAN en entidades en las que este partido no representa nada y hasta llega a perder su registro local.

Chiapas, Guerrero, Chihuahua y otras entidades del país dan cuenta en el pasado de ese cambio de casaca o de otros que simplemente se bajan de la elección, sin negociación de ninguna clase.

Sin embargo, al inicio de las campañas, sin importar el partido que representan, los abanderados de cada uno de ellos manifiestan su seguridad de ganar la contienda y hasta suenan altaneros y prepotentes con esa falsa seguridad. Lanzan dardos envenados y palabras hirientes a sus contendientes, las mismas que se tienen que tragar cuando se dan cuenta de su triste realidad y es entonces cuando buscan vías alternas.

Como es una tradición, candidatos fuera de la contienda con bajos porcentajes de votos, según las encuestas, proceden a sumarse y establecer alianzas con los mejor posicionados.

Conforme avanzan los días y se acerca la fecha de la votación, son varios los abanderados de partidos minoritarios, los que, sin ninguna posibilidad de victoria, frenan su caballo para sumarse ellos y sus potenciales votantes a otro de los candidatos bien ubicados, aunque con ello ocasionan el disgusto de su dirigencia nacional.

Hasta el momento son cuatro candidatos a gobernadores los que deciden tomar esa alternativa: uno del tricolor, en Baja California, otro de Movimiento Ciudadano, otro de Encuentro Solidario y uno más del Verde, los que suman esfuerzos con otros candidatos mejor posicionados, aunque ello no signifique que sus votos contarán para ellos.

En los cuatro casos, la decisión puede impactar en los votos que reciban los partidos que representaban, los que pueden quedarse marginados del registro local en los estados de Baja California, Sonora, Tlaxcala y Sinaloa.

Los candidatos a la alcaldía de Mérida, el senador priista y candidato del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín le soltó un severo golpe al hígado a su adversario del PAN, Renán Barrera que quiere reelegirse.

Dice el legislador priista que pagó un sobreprecio a la empresa Abraxas S de RL de CV por 52 millones de pesos en la temporada navideña para la instalación de una pista de hielo. El contrato estipula que es para una experiencia cultural llamada Iluminaria que integra un camino de luz y color para la convivencia familiar.

Que tiene de raro, bueno que primero el empresario era contratista del alcalde en el municipio y ahora es contratista en su campaña, y que el mismo servicio también se hizo en Cancún con características totalmente similares, pero en 2 millones 900 mil pesos, una cifra que exhibe un sobreprecio.

El PRI en BC abandonó ayer la alianza con el PAN y PRD, que apoya a Lupita Jones a la gubernatura del estado, y se sumó a Jorge Hank que con ello se acerca más a ser el sucesor del morenista Jaime Bonilla. Este evento se venía planeando desde al menos el 12 de abril anterior, cuando una veintena de líderes y consejeros locales del PRD encabezados por el dirigente estatal perredista, Abraham Correa, pidieron a la exreina de belleza declinar a favor del hijo del Profesor.

El llamado lo hicieron al considerar que las dirigencias de la alianza abandonaron a su suerte a Jones, quien cayó así a un lejano tercer lugar. Jones, reina de belleza, no de la política, nunca entendió lo que es el “voto útil”.

El perredista Correa y sus compañeros -quienes fueron los primeros en sumarse a Hank- indicaron que en esa circunstancia el único candidato con opción de ganarle a Mariana del Pilar Ávila, candidata de Morena, era el propietario de la cadena de casinos Caliente.

Los que siguieron fueron los dirigentes del PRI estatal, para, liderados por Carlos Jiménez, romper la alianza PRI, PAN, PRD, dejar atrás a Lupita Jones - a quien nunca consideraron realmente su candidata- y se sumaron en masa a la campaña de Hank.

En forma casi simultánea Jorge Ojeda, el aspirante de Fuerza por México, se sumó a la candidatura de Jones, lo que llevó a los candidatos de este partido a diputados federales Ketzalli Alejandra Cruz (XI distrito), José Peña (XII) Dagoberto Morgan López (XIII), Rodrigo Landeros (X) y Anuar Juárez a acelerar su adhesión a la campaña del exalcalde de Tijuana.

Al darles la bienvenida, Hank Rhon indicó que con la suma de militantes de otras fuerzas, simpatizantes y ciudadanos su proyecto seguro ganador. Con municipales y estatal del PRI a la candidatura de Jorge Hank Rhon, abanderado del PES, al gobierno de Baja California, se afianza el triunfo electoral del candidato pesista de cara a los comicios del próximo 06 de junio.