Nadie pone orden en Morena

El tono de los desencuentros de los políticos de Morena es cada vez más altos, muy intensos, no se ve quien pueda poner orden y parece que a nadie le interesa que el partido oficial camine por una senda mas o menos tranquila.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, exhorta a la unidad en ese partido ante la lucha política que ya empezó, pero nadie le hace caso.

Llamó a las “corcholatas” a ser cuidadosos para no caer en actos anticipados de precampaña, evitar rupturas y mantener la lealtad.

Ahora será interesante saber quién o quiénes de los precandidatos morenistas se alinearán a la exhortación de su dirigente. Al parecer nadie, pues todos los fines de semana los funcionarios salen de la ciudad de México, para ir a provincia a promocionarse y ahí dan rienda suelta a sus ataques.

Porque ya las “corcholatas” se encuentran desatadas y no parece que se detendrán ante las exhortaciones de Mario Delgado.

El destape prematuro de los presidenciables únicamente adelantó el enfrentamiento entre los aspirantes.

Ahí está, por ejemplo, el pleito entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Con un espíritu agresivo se lanzó en contra del legislador zacatecano a quien señaló, entre otras cosas, de presunto tráfico de influencias a favor del líder priista, Alejandro “Alito” Moreno.

Monreal optó por defenderse y aseguró que es víctima de una guerra que podría provocar rupturas en Morena.

+++

No solo los legisladores se solidarizaron con Ricardo Monreal, también los catedráticos de la UNAM han mostrado su apoyo al líder de la mayoría en el Senado.

Ricardo Monreal respondió con agradecimiento por estas muestras de afecto y apoyo, ante la andanada de agresiones, mentiras y falsedades que ha recibido.

El senador Monreal Ávila dijo que son etapas difíciles, pero que confía en que las superemos; todas las vamos a superar.

El líder de morena en el Senado señaló que cómo dejar de ir a enseñar Derecho cuando hay tanta ignorancia jurídica y autoridades que violan frecuentemente la Constitución y la ley. Por eso hay que perseverar.

Reiteró que va a seguir enseñando derecho, pero tiene la satisfacción por ser egresado de la UNAM y maestro frente a grupo.

El secretario de Gobernación reconoce a Ricardo Monreal, dijo que es un lujo contar con él.

Adán Augusto López también destacó sus grandes aportaciones a la 4T y su excelente trabajo en el Senado.

También hizo un llamado a todos los morenistas para que se mantengan en unidad.

Esperemos que el propio Adán Augusto se aplique la medida y no siga buscando confrontaciones con algunos gobernadores.

+++

El senador panista Julen Rementería del Puerto, lamentó que la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, haya perdido cuatro valiosos años de gobierno en culpar al pasado, en improvisaciones e incompetencias gubernamentales, en pleitos internos entre funcionarios del gabinete y en excusas tontas, para justificar un gobierno sin rumbo, sin avances sustanciales en obra pública, seguridad, salud y certidumbre económica.

“Gobernar no es acomodarse en el Palacio de Gobierno y repetir más de mil veces hasta el cansancio: No miento, no robo y no traiciono; ni tampoco decir, para nosotros primero los pobres. Gobernar es tomar acciones determinantes en materia de seguridad, salud y solvencia económica. Tres ejes rectores que este gobierno no ha podido atender de forma sustancial en ya 48 meses de gobierno”, aseguró.

+++

Si alguien quiere meter un jonrón el domingo, pues lo puede hacer, porque la marcha ya está trazada, no la traza el Presidente de la República, mucho menos en estas condiciones la va a trazar él, cuando se ha dedicado a insultar, a vituperar, a descalificar a todos los que integramos el pueblo que vamos a marchar el próximo domingo, a quienes integramos la oposición, que también es parte, no solamente del pueblo, sino de la democracia en el país". Con estas palabras, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, fue contundente al señalar que no será López Obrador quien les diga qué ruta seguir en la marcha de este domingo.

+++

Y la diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria demanda que en Hidalgo se combata la corrupción tal y como se comprometió el gobernador Julio Menchaca, para que se aclaren todos los desvíos que se registren, que se deslinden responsabilidades y castigue a los responsables.

Durante la discusión del paquete presupuestal para el próximo año en la Cámara de Diputados, la legisladora federal emplazó al mandatario a que se lleven a cabo las investigaciones porque los que hoy se acusan de corrupción señalan que hubo desvío de recursos para la campaña del actual mandatario.

Desde la más alta tribuna de la nación, Viggiano Austria pidió que se aclare precisamente a dónde fueron a parar los recursos de las y los hidalguenses y otorgar el dinero de los pobres a los pobres de Hidalgo tal como ha sido la bandera del presidente de la República.

“Exijo aquí que se aclare, yo estoy de acuerdo con el gobernador Menchaca y voy a apoyarlo con todo para combatir la corrupción en mi estado. Aquí frente a ustedes y quiero que también nos ayuden, quiero que no sea un escándalo más de Morena, aquí hay que aclarar qué hizo el gobierno saliente con los recursos de las y los hidalguenses”, concluyó

+++

La diputada federal del PRI, Paloma Sánchez les atizó a los de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado que su estado que gobiernan, Jalisco con Enrique Alfaro es la entidad con mayor casos de víctimas de desaparecidos. Y solo tienen 45 funcionarios para buscar más de 13 mil desaparecidos.