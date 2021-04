Neutralidad en los comicios, propone Sánchez Cordero

El INE y el Gobierno federal en lugar de reclamos, deben actuar con neutralidad total en lugar reclamarse mutuamente, propone la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero al presidente de Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Solo así serán creíbles los resultados del domingo 6 de junio.

Sánchez Cordero, aseguró que la neutralidad no sólo compete a los Gobiernos, también a las autoridades electorales y urgió también a la discreción.

"Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo dice Lorenzo, la autonomía no es autarquía, lo comparto mi querido presidente, considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrativas y judiciales.

"Recuerdo también haber escuchado hace algunos años al entonces consejero del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara: por definición el árbitro es neutral o no es árbitro, en pocas palabras, hago mías lo que en esa ocasión, en 1994, dijo uno de los primeros seis consejeros ciudadanos, y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto, siempre tengo presente estas reflexiones", indicó.

En medio de la confrontación que ha tenido el Instituto con el Mandatario Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, el consejero presidente electoral advirtió que ante el sistema electoral actual no tiene sentido hablar de fraudes electorales. Los diputados que pretenden ¿desaparecer al órgano electoral lo entenderán?

El Senado zacatecano Ricardo Monreal enumeró una serie de inconsistencias en la regulación de la marihuana, ya que la Cámara de Diputados realizó varias modificaciones que podrían dificultar el impulso de una Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Y nos manifestó que el Congreso está lleno de cabilderos porque hay muchos intereses de por medio en la regulación del cannabis, pero aclaró que los fines económicos de lucro o de recaudación, no deben pasar por encima de los fines sociales.

Una de estas inconsistencias es que los diputados federales eliminaron la prohibición de la venta de 28 gramos de marihuana, “por ende está permitido vender cualquier cantidad de cannabis psicoactivo”.

En Nuevo León parece que la llegada de un candidato sin partido o independiente a gobernar no les resultó del todo satisfactorio, pues esa propuesta se desvaneció y el estado puede volver a tener un gobierno priista.

La contienda en estos 60 días que arrancó el domingo, la encabeza el priista Adrián de la Garza y como segundos están el senador con licencia, Samuel García y la morenista Clara Luz Flores. Más rezagado el panista Fernando Larrazábal.

Si los números no se mueven para el 6 de junio, el destartalado PRI que dejaron el grupo de “los tolucos” de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, podría tener oxígeno que le daría respiro con esa gubernatura y, obviamente cinco diputaciones federales de mayoría como mínimo. Sería un triunfo con sabor de salvación de Alejandro Moreno.

Los priistas también pueden pegarle en Campeche y conservar esa entidad ante la mala administración que registró la candidata de Morena Layda Sansores en la alcaldía Älvaro Obregón en la Ciudad de México.

Además, en Sonora la carta fuerte es Ernesto Gándara que está a punto de igualar a Alfonso Durazo y cuyos números pueden darle el triunfo al PRI si no prende el efecto AMLO en esa tierra que gobierna la priista Claudia Pavlovich cuya administración lleva números negros y un buen sabor de boca a los sonorenses. El exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio se va cayendo en la aceptación de los sonorenses.

De nueva cuenta el canciller Marcelo Ebrard saldrá al exterior a dar la cara para conseguir las vacunas, sin importar si son efectivas o regulares. Va a la India, a China y a Moscú para ampliar las contrataciones de ese remedio.

Y es que las cifras que da a conocer la Secretaría de Salud, muestran un avance, pero resultan insuficientes para que, por lo menos en este año, se logre la inmunización de más del 10% de la población. Vamos apenas en el uno por ciento de la gente que requiere la vacuna.

México, de acuerdo a los datos oficiales, ha recibido 15 millones 163,420 dosis de vacunas de las cuales lleva aplicadas 9 millones 287,405 dosis, es decir, 61.24 por ciento.

Sin embargo, solo 1 millón 174,175 mexicanos tienen la dosis completa, es decir, las dos vacunas, lo que equivale al 0.92% de nuestra población que, de acuerdo al último censo del INEGI es de 126 millones.

En el caso de los adultos mayores, se ha vacunado a 6 millones 852,585 (el 45% de un total de 15 millones), pero solo 476,175 tienen la protección completa, apenas 6.94 por ciento.

Solo 7 de cada 100 adultos mayores tiene protección completa, hasta hace dos días. La preocupación de las autoridades de Salud radica en este momento en cómo hacer frente a una eventual tercera ola de contagios resultado del relajamiento de los protocolos sanitarios en la Semana Santa, el problema más grave sigue siendo la insuficiencia de vacunas y la desorganización que se da en el interior de la República para aplicarla.

La directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), María Araiza advirtió que menos del 46 por ciento de las mujeres en México logra obtener un crédito, siendo que en el país más de 1,200 Mipymes están lidereadas por mujeres.

Al participar en la mesa de Inclusión del Foro We Lead “Hablemos de Nuestro Poder”, María Araiza destacó que si queremos un cambio tenemos que invertir en mujeres, en proyectos de ellas y destinados a ellas.

A la fecha, reveló, menos del once por ciento de las empresas de mujeres captan capital privado, por eso BIVA colocó en el mercado dos bonos de género por más de $5,500 millones de pesos que van a empezar a ser distribuidos en distintas áreas empresas que estén lidereadas por mujeres.