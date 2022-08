El país está en una grave crisis de seguridad

Obsesión presidencial por pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, cuyos elementos, por cierto, operan en pésimas condiciones, levanta ya muchas protestas, pues ahora los narcos queman tiendas o asesinan a la gente impunemente.

De nada valió que redes sociales, se hubieran filtrado videos en los que en sus tiempos de candidato, el inquilino de Palacio Nacional, dijera estar en contra de militarizar al país. Otra más de sus mentiras y contradicciones se suman a la larguísima cadena.

Prácticamente, todos los sectores de la sociedad se han pronunciado en contra de esta medida a todas luces ilegal. Hacia el fin de la presente semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue enfática al señalar que esta nueva ocurrencia del de Tepetitán, viola abiertamente la Constitución y atropella sin el menor rubor, las facultades del Congreso de la Unión.

No se puede cerrar los ojos ante los violentos hechos que se registraron en Guadalajara y Guanajuato, que gobiernan Enrique Alfaro y Diego Sinhué Rodríguez, respectivamente.

Ambas entidades ardieron porque fueron incendiados vehículos y curiosamente, alrededor de 32 tiendas de la cadena Oxxo, -entre Jalisco y Guanajuato-, sí, esas que tanto le incomodan al presidente porque ha dicho que no pagan la tarifa de luz que debieran por los choques encabezados por el Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), así como otro tipo de comercios.

El Estado de Derecho debe prevalecer

Y el senador Ricardo Monreal impulsa un sistema socialdemócrata profundamente comprometido con el Estado de derecho, que permita “saldar las deudas de la transición a la democracia”, garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y el respeto de todos por la ley.

Se trata de una propuesta, cuya acción política se desarrollará dentro de la legalidad y en abierto rechazo a la violencia como vía para hacer avanzar sus intereses.

“Es una de las causas fundamentales lograr que la ley se convierta en México en el marco real de las relaciones sociales, y no sólo un referente con el cual se negocie”, enfatizó el senador.

Ricardo Monreal publicó un mensaje en redes sociales para dar a conocer los avances del Proyecto de Nación:

“Estamos construyendo nuestro Proyecto de Nación, un esfuerzo de todas y todas para profundizar los cambios iniciados y reforzar los aspectos necesarios, con el propósito de construir un país más justo, próspero y equitativo”.

Un Estado sin seguridad jurídica, advirtió en el documento, “está destinado al fracaso porque, por ejemplo, los inversionistas nacionales y extranjeros carecerían de incentivos para la creación de nuevas empresas y de los empleos correspondientes, tan necesarios hoy”.

“Debemos reforzar el respeto por la ley, tanto ciudadanos como autoridades deben entender que es necesaria para mantener la cohesión social”.

Monreal Ávila afirmó que en democracia se tiene que respetar la diversidad, pues no somos un país monocromático y “cada color debe sumarse al conjunto para poder alcanzar un mural que nos represente a todos”.

+++

El llamado “parlamento abierto’’ que realizan Morena y sus rémoras en San Lázaro, literalmente ha pasado de noche; no ha despertado el interés ni de los propios legisladores guindas.

Quizá lo más destacado hasta ahora ha sido la participación de José Woldenberg, quien aseguró en el foro convocado por Morena, que la iniciativa de reforma presidencial en materia electoral “es la peor que he escuchado en los últimos 40 años’’.

+++

Al “destituir” al dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno Cárdenas, como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM dejaron constancia, nuevamente, de la falta de respeto a las leyes y de que lo único que les importa es imponer su mayoría.

Encabezados por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que actúa como si fuera miembro distinguido de Morena, quien desde su época de dirigente de los deudores de la banca dejó constancia de no respetar leyes ni reglamentos, los legisladores oficialistas (Morena, PT y PVEM) convocaron a asamblea de la Comisión de Gobernación, de la cual no se comunicó a los diputados del bloque opositor (PAN, PRI y PRD) ni a Movimiento Ciudadano (MC) y allí, en reunión de amigos o de cómplices decidieron “destituir” al presidente de la misma, el priista Moreno Cárdenas, popularmente conocido como “Alito”, por el hecho de que se opuso a la reforma en materia de energía propuesta por el líder y guía moral de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También pesaba sobre “Alito” la denuncia de que la mencionada Comisión de Gobernación no funcionaba, sin importar el hecho de que ese órgano legislativo estaba paralizado porque los propios legisladores de la llamada Cuarta Transformación se negaban a atender las convocatorias firmadas por el dirigente priista.

En cuatro ocasiones, las sesiones no se pudieron realizar por falta de quórum, al no presentarse los miembros de las bancadas de Morena, PT y PVEM, que se negaban a trabajar bajo la conducción del que consideraban “traidor a la patria” por no respaldar los cambios deseados por el primer mandatario.

Los legisladores oficiales habían sido convocados con la finalidad de hacer una excitativa a la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro para cesar a “Alito”, pero al iniciarse el encuentro, el petista disfrazado de “moreno” Gerardo Fernández Noroña los sorprendió con la propuesta de votar la remoción del campechano. Ese es su nivel de intolerancia o de oportunismo. Con que calidad moral de Fernández Noroña, quien es un porro en el legislativo, se le puede tomar en serio.

En esa eventual revisión de la forma como está integrada y presidida la Comisión de Gobernación se tendrá que revisar el hecho de que el promotor de la revuelta, Fernández Noroña, y la diputada del PVEM Itzel Alelí Domínguez habían sido dados de baja por la directiva que encabeza Moreno Cárdenas.

“Al acumular cuatro faltas durante el presente semestre, ambas bajas fueron notificadas a la Junta de Coordinación Política de manera detallada, consistente en las listas de asistencia, las listas de votación y las convocatorias correspondientes”, explicó el priista en un oficio dirigido al órgano de gobierno.