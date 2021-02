Panistas exigen investigar a funcionarios de la Salud

Los 10 partidos políticos a nivel federal exhiben a sus candidatos.

Una constante domina en la baraja electoral: el reciclaje. La carencia de nuevos liderazgos confirma la decadencia de un sistema que ha hecho de la política un modus vivendi, un negocio al mejor postor.

No les interesa la agenda social, su prioridad es no quedar fuera del presupuesto. Basta ver “las nuevas listas” de los aspirantes a los diferentes cargos públicos. Las figuras de siempre dominan el panorama político, donde hasta ahora no hay claridad y algunos liderazgos visibles corresponden más a proyectos personales que a propuestas partidistas o ideológicas.

El membrete no importa, sin el menor pudor, priistas, panistas, morenistas, perredistas, etcétera, pasan de un partido a otro, ejerciendo su derecho al “chapulineo”. Sus principios políticos son tan sólidos como los de Sodoma y Gomorra.

Ante el evidente fracaso en el manejo de la pandemia cuyo resultado ha sido catastrófico, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a integrar una Comisión Especial que investigue a los servidores públicos responsables de la misma, para que enfrenten la justicia y sean sancionados.

“Consideramos que es vital investigar la actuación de los servidores públicos, para deslindar las responsabilidades en que hayan incurrido. Los funcionarios que están a cargo de la pandemia, si en su caso tienen alguna responsabilidad, respondan y enfrenten a la justicia”, señaló la bancada panista, en voz de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, secretaria de la Comisión de Salud.

Todos los mexicanos tienen derecho a la verdad y al combate a la impunidad, señaló la legisladora por Aguascalientes en conferencia de prensa virtual.

Los funcionarios del Gobierno federal no solo ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que actuaron deliberadamente en contra de ellas, minimizaron el uso del cubrebocas, negaron la realización masiva de pruebas para detectar, rastrear casos y así cortar la cadena de contagios, acusó Márquez Alvarado.

“Sin estas medidas no tuvimos oportunidad de contener el avance del virus, nunca aplanamos la curva y no se domó la pandemia”, sentenció.

El fracaso de la estrategia del Gobierno federal para proteger la salud y preservar la vida de las y los mexicanos es muy claro y queda de manifiesto esta abrumadora realidad: México es el

tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial; tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo de defunciones y contagios, con un 8.6 por ciento, mientras que el promedio mundial es de 2.2 por ciento, y más de 170 mil mexicanas y mexicanos murieron por COVID-19, incluyendo a más de 2 mil 600 profesionales de la salud, que dieron su vida en la primera línea de defensa contra el letal virus.

+++

Graciela Ortiz González es el motor que necesita Chihuahua para impulsar la transformación y para que las familias tengan una mejor calidad de vida, aseguró Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, al tomarle protesta como candidata del PRI al Gobierno del estado.

Ante dirigentes estatales de sectores y organizaciones, así como de los candidatos a presidencias municipales, diputaciones y regidurías, el líder priista señaló que es necesario demostrar que el PRI tiene la mejor oferta política, que no fallará a la ciudadanía y que con la candidata a la gubernatura se va a impulsar y construir el mejor estado de todos los tiempos.

+++

El grupo parlamentario del Partido Verde propuso una iniciativa para sancionar con penas de uno a nueve años de prisión y multas de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al servidor público que tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas destinadas a acciones extraordinarias de inmunización, como es el caso del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

La diputada Zulma Espinoza Mata detalló que su propuesta adiciona un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud para castigar al funcionario que gestione, tramite, facilite o promueva de manera irregular la inmunización para él, para alguno de sus familiares, amigos o conocidos.

+++

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, analizó las impugnaciones al Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 2020, determinó que dicho decreto es resultado de un proceso legislativo, por lo que se trata de una norma jurídica y no de un decreto administrativo sin fuerza legislativa. Adiós a la Lotería Nacional.

+++

Ricardo Gallardo “El Pollo” se registró ayer en el Consejo Estatal Electoral, como candidato a gobernador de San Luís Potosí, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que conforman los partidos Verde Ecologista de México y Del Trabajo.

En su mensaje a los medios de comunicación, Gallardo Cardona enfatizó sus críticas a 90 años de gobiernos neoliberales que han enriquecido a unos cuantos, y que no han logrado satisfacer las necesidades de los potosinos.

Agradeció las atenciones del Consejo Electoral, al igual que la presencia de la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo; y de los diputados federales Arturo Escobar y Carlos Puente, Jesús Sesma; y Héctor Serrano, del PT; así como los precandidatos de la Coalición a diversos cargos locales.