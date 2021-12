Partidos políticos inútiles

A tiempo, los panistas tratan de evitar una posible fractura en Aguascalientes y el próximo lunes se conocerán los resultados de una encuesta que definirá a su candidato o candidata al gobierno estatal.

Tere Jiménez diputada federal y Antonio Martín del Campo, senador, son los finalistas de esta disputada nominación del blanquiazul en el único estado en que son favoritos para ganar.

Los dos aspirantes que se encontraban enfrascados en una batalla sin pedir ni dar cuartel, aceptaron una tregua y se comprometieron a respetar el resultado de la encuesta, aunque se duda que el gobernador Martín Orozco haga lo propio si no gana su favorito.

Aguascalientes es una entidad que ha sido gobernada en tres ocasiones por el PAN, partido que se encuentra enraizado en el gusto de la población, por lo que los comicios de 2022 se presentan sumamente favorables para Acción Nacional, con o sin aliados.

Los procesos electorales en México generan, antes de realizarse, nuevos partidos políticos y después de efectuados, la desaparición de esos u otros más.

Partidos van y partidos vienen en la historia sexenal de México y solamente tres de ellos han conseguido en 82 años ganar la Presidencia de la República.

Eso sí, muchos lo han intentado, cuando menos, una cincuenta de partidos políticos han recibido registro y a la fecha sobreviven los dos más longevos, el PAN y el PRI que ha sufrido en ese lapso tres cambios de nombre. El tercero PRD, arrastra la cobija en sus 32 años de existencia.

Morena es un fenómeno que con solamente cuatro años de vigencia conquistó la Presidencia de la República y gobierna en ese mismo lapso más de 15 entidades federativas del país.

El PAN tardó 50 años en ganar su primera elección estatal y el PRD lo hizo más rápidamente en menos de una década. Movimiento Ciudadano que ha pasado por tres mutaciones (Convergencia, Convergencia por la Democracia y MC) consiguió en una docena de años su primer gobierno estatal.

Del PRI ni decimos, ya que estaba en el poder cuando se iniciaron los sexenios y así se sostuvo por 60 años sin perder ni siquiera una entidad federativa.

Una situación rara fue la del PES que postuló a uno de sus militantes y ganó con los votos la fuerza e otros partidos su primer gobierno estatal en cuatro años. Los demás partidos, simplemente, aparecen y desaparecen, con gran rapidez, sin dejar huella y pasan al terreno del olvido.

+++

El senador Ricardo Monreal nos señala en forma enfática que en caso de que el Instituto Nacional Electoral determine aplazar la realización del ejercicio de revocación de mandato, Morena podría recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de revocar este acuerdo.

Y el zacatecano señala que es previsible que la mayoría de los consejeros aprueben esta propuesta que impulsa el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, “porque tienen una enorme influencia, ” al interior del Instituto. La decisión para aplazar la revocación de mandato “se inscribe en la normalidad democrática y no hay que molestarnos ni tampoco enojarnos”.

Una vez que este acuerdo se emita y se apruebe, explicó, le queda a Morena, a los partidos y actores políticos, recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que pueda ser revocado.

“Entonces, todavía falta un camino más o menos importante que recorrer desde el punto de vista jurisdiccional”, expresó el legislador.

Ricardo Monreal también consideró lógica esta decisión de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues alegan que no tienen los recursos y, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les concedieron ninguna suspensión en la controversia constitucional que interpusieron por la disminución del presupuesto, el tema “está sub judice”.

“Casi estoy seguro de que van a votar el aplazamiento y luego Morena recurrirá a TEPJF, que tendrá que resolver en definitiva”. Es decir, continuó, se judicializará la revocación de mandato.

Pero, acotó Monreal Ávila, “nadie debe de extrañarse tampoco, porque el partido que se sienta ofendido o que se sienta afectado en sus derechos, recurre al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para que éste resuelva, en definitiva”.

El INE determinó la procedencia de la cancelación de registro de promoventes y auxiliares de la consulta de revocación de mandato al detectar “apoyos con inconsistencias’’ que para el Instituto no son errores sino una estrategia para inflar el número de firmas requeridas.

La decisión del órgano electoral tiene trascendencia pues entre los registros cancelados está el de la promovente Gabriela Georgina Jiménez Godoy, quien el fin de semana pasado entregó 260 cajas con supuestamente 1 millón de firmas.

El instituto dio la razón al PAN que presentó una queja en contra de un grupo de ciudadanos “por el probable uso indebido y posesión de datos del padrón electoral’’.

+++

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que el periodo vacacional de fin de año comprenderá del lunes 20 al viernes 31 de diciembre de 2021, por lo que el personal educativo, así como la matrícula de Educación Básica del país, retomarán las actividades escolares el lunes 3 de enero de 2022.

Más de 24.6 millones de alumnos y casi 2 millones de trabajadores de la educación, entre personal docente, administrativo y de apoyo, de más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica, gozarán de 10 días de descanso, de acuerdo con el Calendario Escolar vigente para el ciclo lectivo 2021-2022, sin distinción de que sus actividades escolares las realicen de manera presencial, a distancia o mixta.

+++

Con motivo de vacaciones está columna suspende sus labores para reanudarlas el 8 de enero. Entre tanto, vaya una felicitación de fin de año para todos los lectores de la Razón.