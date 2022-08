Muy peleada la presidencia del Senado

Todo debe estar ya listo para la renovación o ratificación de las mesas directivas en las cámaras de diputados y senadores, con las que el presidente López Obrador ha mantenido altibajos de acuerdo, aparentemente, a sus estados de ánimo, especialmente con el Senado, en donde suspendió unilateralmente la coordinación (lo castigó) con Ricardo Monreal Ávila, a quien responsabilizó de las derrotas de Morena en la ciudad de México hace ya más de 14 meses.

Desde entonces, la relación Ejecutivo Legislativo comenzó a descomponerse en detrimento de los ciudadanos. Ahora las especulaciones respecto al liderazgo indiscutible de Ricardo Monreal tanto en la fracción de Morena, como de su eficacia al frente de la Junta de Coordinación Política, se disipan porque propios y extraños, amigos y adversarios (más dentro de Morena que fuera), reconocen la eficacia y la importancia del liderazgo de Monreal y saben que no es fácil ni sencillo, prescindir de él.

Hay dos contendientes claros por la presidencia de la mesa directiva del Senado. Se trata de Alejandro Armenta, senador por Puebla, presidente de la comisión de Hacienda y por el otro lado José Narro, quien ha hecho una intensa campaña, en especial de contacto con columnistas, periodistas y ejecutivos de medios, pero en especial en el coqueteo hacia el presidente AMLO, a quien ha buscado por distintas vías, sin éxito hasta ahora.

A Narro lo persiguen las dudas respecto al paradero de elementos de la secretaría de Marina en cuya desaparición se le ha mantenido vinculado, incluso en procesos ministeriales que él ha confirmado. Aunque presume contar con mayoría a su favor, en corto muchos senadores a quienes se les ha preguntado su aparente compromiso, lo niegan y se remiten a la votación de la junta plenaria de la fracción de Morena que se efectuará el 30 y el 31, cuando se hará la elección.

De aquí a entonces, la próxima semana seguramente los grupos de Morena, en especial, el disidente que encabeza César Cravioto, Antares Vázquez y José Narro, intentarán presionar a sus compañeros para que éste último adquiera la bendición del presidente, de quien se espera “una definición” con lo que, dicen los críticos de AMLO, tendrá un Senado “a modo, sometido, incondicional, atento y comedido a sus deseos y órdenes.

Armenta, mientras tanto, asegura que la prudencia, en estos casos, es la mejor consejera y prefiere no entrar en campaña. La decisión la tomará la mayoría, quienes son sensatos, inteligentes y saben la importancia de mantener la independencia y el respeto entre los poderes.

En fin, se vienen días intensos, de definiciones y de golpeteo permanente.

+++

Ahora que la característica de la semana que concluye ha sido que Morena presione y fuerte, en una intentona por sacar adelante la regresiva Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien vale la pena retomar lo dicho por el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en el foro Por el Fortalecimiento de la Democracia.

Efectivamente y como el propio consejero presidente lo dejó sentado al participar en el Foro organizado por el bloque opositor en la Cámara de Diputados para analizar una reforma electoral viable: “si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago” y en este sentido hay que recordar que lo que le gusta al jefe del Ejecutivo, es la víscera, lo que le impide razonar con alguna claridad y como “botón” de muestra está que en su tan llevado y traído Parlamento Abierto, los diputados morenistas no invitaron al doctor Córdova, entre otras razones, porque ya tuvieron una amarga experiencia, para ellos cuando el año pasado, el consejero presidente del INE fue a explicarles algo que por cierto, los morenistas no entendieron: el por qué solicitaba dicho Instituto ese presupuesto.

Contundente, Córdova señaló que “la democracia no está en riesgo si no hay reforma electoral”, ya que el sistema puede perfeccionarse cumpliendo condiciones que no provoquen regresiones o dinamiten el sistema electoral. Agregó que “si hay algo que funciona en el país es el sistema electoral” y así se pueden organizar sin problema las elecciones federales de 2024.

Y el senador Monreal Ávila, aseveró que el futuro de la democracia se encuentra en la participación ciudadana directa, y el medio para lograrlo es el voto electrónico.

“No verlo así, nos podría dejar en un estado de analfabetismo político anacrónico”, afirmó el senador en un artículo titulado “Hacia la democracia digital”.

+++

Para celebrar el mes del adulto mayor, logrando que las personas de la tercera edad puedan disfrutar de actividades y servicios que mejoren su calidad de vida y salud, Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIF Estado de México, entregó tres Casas de Día del Adulto Mayor.

Con ello, suman 259 Casas de Día, en 113 municipios, cuatro de cada 10 construidas o habilitadas durante la presente administración, colocando al Estado de México como la entidad con mayor infraestructura de este tipo en el país.

“Hoy estamos celebrando este gran logro, la inauguración de la Casa de Día que ustedes tanto habían esperado, que más que una casa es una extensión de su hogar porque aquí conviven, hacen amigos, bailan, cantan, cocinan, juegan pero sobre todo aquí pasarán sus días muy felices”, destacó Catillo de Del Mazo.

+++

El ranking de la encuesta sobre el desempeño de los alcaldes capitalinos realizada por las encuestadoras Mitofsky y C&E Research colocan a la cabeza de los presidentes municipales de las capitales mejor evaluados al de Querétaro el panista Luis Nava. Le siguen muy de cerca el alcalde de Monterrey, de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas y el de Mérida, el también panista Renán Barrera Concha. Consulta Mitofsky le da 59.1% de aprobación, en tanto que C&E Research, el 65%.

+++

Tres coincidencias entre el informe presentado ayer por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la “verdad histórica’’ del exprocurador Jesús Murillo Karam:

Los estudiantes están muertos y sus cuerpos desaparecidos, nunca estuvieron juntos los 43 -fueron separados y asesinados-, sí hubo participación de algunos militares del 27 Batallón de Infantería, pero no fue una acción concertada de las Fuerzas Armadas.

Es decir, que, en lo fundamental, con la excepción de que la Comisión actual no encontró pruebas de que los estudiantes de la normal Isidro Burgos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como afirmó Murillo Karam, las versiones son coincidentes.