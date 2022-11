Preocupación en el extranjero por los feminicidios

El problema del feminicidio en México va en aumento y nadie los frena, muchas palabras, pero los resultados son lamentables. 10 mujeres mueren diario en el país y parece no tener solución alguna.

Se necesitan medidas preventivas, atención real de los casos y una actuación legal de las autoridades, así como castigos más severos para los responsables.

Por supuesto, también hay que erradicar el machismo, la misoginia y toda la mala educación que los propicia.

Los crímenes contra las mujeres están en la mente de la población que ve la impotencia de las autoridades para remediarlos.

Son conocidos los casos en que los representantes de la ley se asocian con los criminales para solaparlos y evitar la cárcel como castigo. Esas autoridades se hacen cómplices de las delincuentes y son los principales promotores de la impunidad.

Por ejemplo, después de varios meses de investigación no se sabe en que terminó el caso de la joven Debanhi Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril y fue encontrada sin vida, a las afueras de Monterrey, Nuevo León.

La pésima investigación de la Fiscalía estatal no pudo resolver el crimen. Las autopsias que le practicaron a Debanhi se contraponían. Y así todos los días infinidad de casos se quedan sin resolver.

+++

Una suspensión definitiva de los actos reclamados es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce del amparo, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, hasta en tanto resuelva.

Aquí valdría la pena que la gobernadora Layda Sansores, violadora flagrante de la ley y de la Constitución, o de quien o quienes encabezan la jauría en contra de Ricardo Monreal Ávila, pusieran atención.

La ley es muy precisa: Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo.

Consciente de que no acataran la suspensión definitiva que le ha otorgado un Juez Federal sobre los actos reclamados a la gobernadora de Campeche y cómplices, el senador de Morena dejó ver que seguirá luchando porque la Constitución y la ley se respeten.

+++

El presidente, al no lograr su capricho, busca un camino secundario para salirse con la suya.

Los legisladores de oposición ya le dijeron que no van a votar a favor de su Reforma Electoral, porque no quieren dejar en sus manos el control del órgano autónomo Electoral, porque lo consideran un retroceso.

Entonces el presidente pretende, sin modificar la Constitución, lograr, el control del INE haciendo cambios en leyes secundarias, como lo hizo con la Reforma Eléctrica y con la militarización de la Guardia Nacional.

En ambos casos se presentaron recursos de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia los tiene a revisión.

Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República no compró el país para hacerle reformas a capricho. Pero la Constitución no se viola.

El senador Ricardo Monreal Ávila, expresó que el denominado plan B que están planteando los diputados federales de Morena para modificar las leyes secundarias en materia electoral, no permitirán modificar la integración de la Cámara, los principios de representación proporcional y mayoría relativa ni la composición de INE, porque para ello se requiere un cambio constitucional.

“Tiene que modificar la Constitución; por eso, para cualquier modificación secundaria fundamental, requiere que la Constitución se modifique”, explicó.

+++

La senadora priista Nuvia Mayorga denunció una serie de deficiencias en los servicios que debe prestar el ISSSTE, a los derechos habientes, pero que no lo hace. nos interesa que exista el servicio, porque todos en las delegaciones de cada uno de nuestros estados les aseguro que no hay día en que no tengan una llamada pidiéndoles que los atienda en el Instituto ¿y cuál ha sido el resultado con la empresa que ha cometido corrupción el ISSSTE y que ahora no hay quienes hagan los estudios?

De julio al 3 de octubre cuando se contrató a la empresa no ha prestado estudios a 40 mil personas en todo el país, diagnósticos no realizados, 25 mil diagnósticos no realizados; cirugías suspendidas, han sido reprogramadas mil 53 y han suspendido 503 cirugías.

+++

Innecesario e inútil entrar en polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus fieles seguidores acerca de la cantidad de personas que participaron en la marcha y manifestación del pasado domingo, la mejor respuesta es la que dio el senador Emilio Álvarez Icaza: Por cosas así, no queremos que el gobierno de #Morena organice las elecciones.

Todo empezó con el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, con el auxilio de la más moderna tecnología en materia de vigilancia en las calles, en el llamado C-5 y con ese respaldo dio su dictamen: Fueron de 10 a 12 mil asistentes. Solo los funcionarios ignorantes pueden hacer ese tipo de consideraciones. Fueron miles y miles aunque intenten distraer con chistes.