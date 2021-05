Presiona Estados Unidos a México en la Relación Bilateral

El senador Ricardo Monreal advierte que en las relaciones bilaterales de México y de los Estados Unidos, los mandatarios del país del norte siempre buscan la forma de presionar a México para beneficio de su país y, por lo que se ve, con Joe Biden las cosas son iguales.

Y se refiere concretamente a las presiones de que han hecho Donald Trump y Joe Biden por señalar a los dos últimos, que presionan al gobierno de nuestro país para alcanzar sus intereses particulares.

Con un presidente demócrata en la Casa Blanca, Joe Biden, la relación bilateral es menos tensa, pero más intensa: “¿Quieres vacunas? Yo quiero que me vigiles tu frontera sur”. “¿Quieres inversiones privadas? Yo quiero más capos de la droga capturados”.

“¿Quieres más trabajadores mexicanos en EUA? Yo quiero que abras tu sector energético”, encajona Monreal en su documento; “¿Quieres más productos mexicanos en el mercado estadunidense? Yo quiero más inspectores laborales en tus fábricas”. “¿Quieres más cooperación? Necesitas más colaboración.”

“Las posibles restricciones de vuelos hacia Estados Unidos, la primera demanda laboral en el marco del T-MEC y hasta la reapertura del caso Camarena son todas medidas que apuntan a lo mismo: presionar al Gobierno mexicano para que se adapte a las nuevas prioridades de Washington, puntualiza.

Hemos dicho en otras ocasiones que no hay una regla fija para afirmar que a México “le va mejor con un presidente estadunidense demócrata, que con uno republicano” explica Monreal para hacer un “Recuento de los daños” en la relación de México y los Estados Unidos.

+++

En menos de un mes habrá cambios en la política que sigue el presidente López Obrador. El gobernador de Baja California Jaime Bonilla nos asegura que el Ejecutivo Federal, acepta que la planta para general electricidad a través del sistema eólico continuará en el Estado. Además, una vez pasadas las elecciones, hará una revisión de sus colaboradores y comenzarán los cambios en el gabinete.

Estas dependerán, naturalmente, de su propio balance final y de los resultados de las votaciones del 6 de junio. Se habla de Comunicaciones, de Turismo y hasta de Gobernación, aunque en esta última se haría allá por diciembre.

Los cambios se harían de acuerdo a los resultados de las elecciones del 6 de junio. No es lo mismo enfrentarse a una Cámara con mayoría opositora, a una dócil y dúctil como la actual.

Se ha especulado mucho sobre ajustes en secretarías de Estado, empresas públicas y órganos desconcentrados. Está por llegarles su momento porque ni él ni la sociedad, a la cual interpreta, están satisfechos con los resultados ofrecidos en la primera parte del sexenio.

Otras dependencias y titulares deberán esperar para los siguientes meses, los últimos a finales de año o, a más tardar, a principios de 2022. Los cambios a las políticas públicas se harán, las circunstancias así lo exigen, nos dice el mandatario bajacaliforniano.

+++

La candidata de la coalición del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez reactivó su campaña este martes mostrando un video en sus redes sociales, esto luego de presuntamente haber sido amenazada por el crimen organizado para que dejara la contienda electoral. DEsta candidata fue secuestrada hace una semana y amenazada por un grupo de delincuentes que le exigían que no continuara su campaña porque iba a perjudicar la que realiza la representante de Morena.

En el video, luego de una semana de inactividad, se muestran imágenes de la trayectoria olímpica de Zudikey, quien asegura ser valiente y que seguirá con la campaña. "Los vallesanos somos fuertes, responsables, pero sobre todo valientes. A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás, como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer he aprendido y demostrado que es enfrentado retos como se logran grandes cosas", dice la candidata.

"Para construir el Valle que merecemos se necesita de todos, por eso quiero decirles que vamos con toda la energía y entusiasmo a ganar el municipio, demostremos juntos de qué estamos hechos, ni un paso atrás hasta obtener el triunfo este 6 de junio".

+++

Laura Beristain Navarrete, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, se comprometió a reactivar la economía local a través de micro proyectos.

La abanderada de Morena visitó a comerciantes del bazar de Misión de las Flores, con quienes habló sobre la necesidad e importancia de reactivar el comercio dentro de las colonias de Solidaridad.

De igual manera reiteró que se continuará con el apoyo al comercio ordenado en espacios públicos mientras la pandemia de Covid-19 prevalezca, debido a que la prioridad es encontrar un equilibrio entre la salud y la buena economía.

+++

Alejandro Moreno Alito envió al ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira a Campeche. Y aunque hay tres candidatos que llegan con cifras que muestra un empate técnico el presidente del PRI sabe que debe ganar el gobierno de su tierra y es muy importante para lograr ser el candidato presidencial para el 2024.

Espera que la noche del 6 de junio obtenga buenos resultados; El tricolor ganó solo 8 diputaciones federales pero con las plurinominales llegó a 45. Hoy espera que las cifras le favorezcan para obtener unos 65 escaños, lo cual lo llevaría a presumir esos resultados.

Con él se fueron los también secretarios del Comité Nacional tricolor Lorena Piñón, Laura Haro, Ricardo Aguilar, Carlos Iriarte y Mariano González. La encomienda es mantener la gubernatura con Christian Castro, pero el priismo se pregunta por qué no pone el mismo interés en los demás estados en disputa.