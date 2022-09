La prisión oficiosa se mantendrá, deciden en la Corte

La prisión preventiva oficiosa se mantendrá, con algunos matices, luego de que siete de los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en contra de inhabilitar el artículo 19 de la Constitución.

Sin embargo, en el fondo los ministros reconocen que tal ordenamiento atenta contra los derechos humanos consagrados en la misma Constitución, pero reconocieron que no son ellos, es decir, el Poder Judicial, el responsable de enmendar el error.

En síntesis, el artículo en cuestión que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva viola los derechos humanos y los tratados internacionales que México ha firmado, pero la Corte no puede inhabilitar dicho ordenamiento constitucional porque estaría invadiendo las facultades del Poder Legislativo. Tal vez le inserten alguna leyenda para salvar la protesta por la violación de los Derechos Humanos, pero en el fondo se queda igual.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso una salida alterna, que no arriesga a la Corte en incurrir en usurpación de funciones y pone un freno medio forzado a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

González Alcántara propuso que la prisión preventiva oficiosa no sea considerada como “prisión automática’’, por lo que los jueces, si el resto de los ministros de la Corte hacen suya la propuesta, deberán estudiar de oficio cada caso para saber si imponen o no la prisión preventiva sin que se lo pida el Ministerio Público. El próximo jueces los ministros de la Corte dictan su veredicto no cambiaran esta ley, aunque miles de personas sigan en las cárceles, sin importar si son culpables o inocentes.

+++

Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, los lleva a dar una prórroga de acompañamiento de cuatro años para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.

Los legisladores priistas Yolanda de la Torre, Ildefonso Guajardo, Carlos Iriarte, Frinné Azuara, Melissa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos aseguraron que esta prórroga no es un cheque en blanco. Es una medida que, destacar, desde la Cámara de Diputados, están observando con lupa que su aplicación sea eficiente, ya que tiene como finalidad dar al gobierno tiempo para que realmente haga su trabajo.

El líder congresista Moreira Valdez sugirió que de manera consciente se respalde la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre, porque “tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, principalmente de los estados, en donde existen grandes y graves problemas de seguridad”.

A su vez, el dirigente Alejandro Moreno hizo un reconocimiento a toda la bancada priista por estabilizarse unida en un tema que va más allá de cualquier postura política. “No estamos haciendo el trabajo político a Morena, esto es por el bien más preciado, tenemos que garantizar la seguridad de las familias mexicanas” y los invitó a seguir porque “sería muy irresponsable dejar al destino que pase cualquier cosa en el país y mucho más que lo paguen millas de familias inocentes”.

+++

Andrés Manuel López Obrador quiere llegar al Estado de México el próximo año con una alianza desgastada, que les de desconfianza los electores y sobre todo, si se puede antes que llegue fracturada para que los partidos que la integran decidan al final ir con su candidato.

Sin embargo, el PRI le apuesta todas sus canicas al amarre de una alianza, incluso con Movimiento Ciudadano para fortalecer el bloque que les del modelo para el 2024.

El gobernador Alfredo del Mazo presentó sus dos cartas para la candidatura, la actual secretaria d Desarrollo, Alejandra del Moral y la diputada federal, Ana Lilia Herrera, mientras que el PAN consideró al ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar y Movimiento Ciudadano a Juan Zepeda.

Son los aspirantes que buscarán retener la corona del Estado de México que históricamente ha sido gobernada por el PRI, Morena ya designó a la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez, es la misma que compitió en las pasadas elecciones contra del Mazo y logró un margen menor en su derrota.

+++

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, asumió ayer la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO en sustitución de Omar Fayad, de Hidalgo. Su llegada se puede traducir en una buena esperanza para acercar los gobiernos con el Presidente López Obrador, toda vez que sostiene una buena amistad y el que manda en Palacio le tiene aprecio. Hoy los gobernadores opositores, ante las crisis económicas y violentas es lo que más necesitan dialogar con el mandamás del país.

MENTIROSOS E INCLUMPIDOS.

A ver cómo le va, ahora al secretario de Gobernación, Adán Augusto y a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama por el incumplimiento de acuerdos con la senadora Marybel Villegas que no le dieron la presidencia de la Junta y la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, vaya el liderazgo total. En consecuencia, decidió no tomar protesta el sábado, un mal mensaje con aroma de mentirosos.

+++

Intensa actividad tendrá en los próximos días el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, debido a que la dirigencia nacional le encomendó echar a andar los comités del partido en cada una de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, con la finalidad de relanzar al partido de cara al proceso electoral.

Así lo convinieron luego de rendir el Primer informe de Actividades, al que acudieron los dirigentes nacionales del partido y en el que mostró el músculo. Aseguran que para ello iniciará recorrido en las demarcaciones políticas para escuchar las demandas vecinales y elaborar la agenda política de trabajo para los próximos meses. El diputado asegura estar contento por la encomienda y afirma tener la capacidad para reorganizar al partido en la ciudad, que desde su perspectiva, se ha perdido en los últimos años y se requiere regresar a las bases y trabajar en el territorio para mostrar la fuerza de la verdadera izquierda.