La rebatinga por los restos del PRI

Desde la coordinación de los senadores del PRI, se insiste mucho en poner obstáculos a la dirigencia del tricolor, con la finalidad de apoderarse de los puestos directivos, ya que saben que de esa forma podrían controlar las nominaciones para diputaciones federales y locales, de senadurías, así como las candidaturas a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila.

Curiosamente quien más ha empujado y protesta en contra del actual liderazgo del PRI es el coordinador de los senadores del PRI. Miguel Osorio Chong, de quien se dice quiere dirigir al tricolor.

Algunos priistas, sobre todo esos “líderes históricos” que siempre se acomodan en las plurinominales, andan muy bravos pidiendo la cabeza del actual líder del PRI, Alejandro Moreno; lo quieren desbarrancar, con el argumento de los catastróficos resultados en las elecciones de Hidalgo y Oaxaca.

Pero no van al fondo del asunto, la culpa no es solo de Alito; hay también responsabilidad de los gobernadores Murad y Fayad, que no defendieron las causas del PRI, menos a los candidatos de la “Alianza”.

Basta recordar dónde están esos gobernadores perdedores, la mayoría como Embajadores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, los salientes de Oaxaca e Hidalgo, al menos Alejandro Murat, está más que firme en buscar competir por la candidatura presidencial al 2024.

Mientras que Omar Fayad no ha exhibido irse a algún cargo que le haya propuesto el Presidente. Alito hoy enfrenta una persecución de la gobernadora de su natal Campeche, Layda Sansores al viejo estilo del propio PRI.

La persecución es una clara represalia porque los priistas no votaron a favor de la reforma Eléctrica y a partir de ahí, sorpresivamente salieron audios de grabaciones y expedientes de propiedades y más acusaciones en su contra. Una amenaza hecha realidad.

Sin embargo, Alito se ha manifestado en responderles al mismo nivel, es entrón y se lo han reconocido los priistas, tiene carácter y sostiene que no va a recular a pesar de las esas amenazas.

En consecuencia, pareciera que es el único priista y único de su partido que se ha enfrentado al Presidente para criticarle su mala administración.

La pregunta es: ¿dónde están los Senadores y su coordinador Miguel Angel Osorio Chong y las voces tricolores que gritan al interior para destituirlo pero que se ocultan contra el del Palacio Nacional?

Habrá algún prista de ,os que aspiran que sea entrón y con tamaños para seguir esa línea de echados para adelante y enfrentar al Presidente que hace hoy Alito y que le ha costado una persecución y amenaza hasta a su familia, porque no vemos quienes.

Son amenazas en un pleito que se agravó porque lo que ha denunciado como líder del partido es que el presidente quiere un líder tibio y a modo para mangonearlo. Vaya, instaurar una dictadura sin oposición.

Bueno, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que donde están los panistas Fox, Calderón, Creel, y porque no lo defienden después que tanto les dio. Ahora resulta que no lo conocen, les restregó.

Naturalmente que el interés del Presidente es dividir para desbaratar la alianza para que no lleguen al 2024 porque juntos, sabe que pueden poner en riesgo la Presidencia de México para su partido.

+++

¿A qué le temen los legisladores de Morena que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? La pregunta viene a cuento porque anteayer, fueron ellos los que frenaron el debate político que las bancadas de la oposición pretendían abrir en torno al polémico mitin que el fin de semana se llevó a cabo en Toluca, la capital del Estado de México, al que acudieron los tres aspirantes presidenciales de ese partido: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández y se excluyó sin mayor explicación al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal.

Y ¿qué estaba haciendo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón ante las violentas acciones de San Cristóbal de las Casas?, pues “muy pendiente”, como dijo en repetidas ocasiones el presidente municipal del municipio más turístico del estado por tercera ocasión, Mariano Díaz Ochoa, militante del PVEM, que obviamente, acomodaticio como es el partido del tucán, se dedica a justificar la inacción de su jefe.

+++

El tiempo y la justicia le dio la razón al senador, a legisladoras y legisladores que han recibido cientos de casos similares al de su compañero en la Jucopo, a la CNDH, a la FGR, a Movimiento Ciudadano, a luchadores sociales: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ratificó el amparo otorgado a quien fue injustamente preso, sujeto de una revancha política absurda.

José Manuel del Río Virgen recobrará su libertad en pocos días, “es cosa juzgada”, escribió Monreal, “es una resolución inatacable, así que están las condiciones jurídicas de liberar a José Manuel, una vez que se celebre la audiencia para dictar el auto de no vinculación a proceso”.

Aunque extinguieron por inconveniente para muchos la Comisión del Caso Veracruz, ahora es cada vez más evidente que en ese estado permea el abuso de poder, la mala praxis de la fiscalía estatal y de los jueces a modo, pero también que el revanchismo del gobernador Cuitláhuac García, un pésimo mandatario que tiene sumido a las familias del estado en el terror de caer en manos de la “justicia”.

177 días padeciendo un injusto señalamiento, la violación a sus derechos humanos y jurídicos. Monreal Ávila, con ese olfato agudo y su inteligencia, detectó que en Veracruz no hay Estado de Derecho, y lo percibió en un primer acercamiento con el encarcelamiento injusto de unos jóvenes que desencadenó la venganza.