La Reforma Electoral en el limbo

La alianza Va por México sostiene su postura de vetar cualquier ley que proponga Morena, por lo cual no pasarán la reforma electoral ni la de sumar a la Guardia nacional a la Sedena que pretende López Obrador.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, así como los coordinadores parlamentarios de los tres partidos representados en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, confirmaron que la moratoria que decretaron hace unos meses, “está firme y vigente”, por lo cual no pasarán la reforma electoral ni la de sumar a la Guardia nacional a la Sedena que pretende López Obrador.

“Reiteramos nuestro compromiso de cuidar la Constitución, la libertad y la democracia, no aprobaremos ninguna reforma constitucional que debilite al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Tribunales Electorales, ni militarice más a nuestro país”, establecieron.

Dejaron en claro que no apoyarán ninguna reforma constitucional que pretenda debilitar al INE y a nuestra democracia.

"Nuestro voto", será en contra de cualquier reforma electoral que ponga en riesgo a nuestra democracia.

“Seguiremos haciendo escuchar nuestra voz y nuestras posiciones sobre la reforma electoral, porque queremos que se escuche clara y fuerte en defensa de la democracia, de nuestras instituciones como el INE o el Tribunal Electoral”, sostuvieron.

+++

Ante los desafíos de los aspirantes presidenciales de Morena al Instituto Nacional Electoral que los llamó a no participar en actos proselitistas, Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a respetar la Ley.

Monreal Ávila se comprometió a no violar la legislación al tiempo que recomendó a las y los aspirantes a la Presidencia de la República actuar con honestidad.

“Las ruinas de las repúblicas comienzan cuando se empieza a desacatar el Estado de Derecho y cuando se impone la ley del más fuerte; “todos estamos obligados a observar la Ley.

“Soy formado en la escuela clásica del derecho y creo que la única manera de avanzar en una sociedad es respetando la Ley y el Estado de Derecho. La seguridad jurídica y el principio de legalidad deben observarse a toda costa y por encima de todo”, indicó.

En este sentido, Monreal Ávila aclaró que a las reuniones a las que asistió durante el fin de semana no fueron de carácter proselitista, ya que en Zacatecas fue invitado por el Colegio de Contadores; a Chiapas fue a un evento con enlaces legislativos; y a Oaxaca fue a la presentación de un libro; “estoy limpio”, sostuvo.

Al cuestionarle sobre sus aspiraciones presidenciales Ricardo Monreal reiteró que aspira a ser el Presidente de la reconciliación para darle al país tranquilidad y armonía, así como impulsar políticas progresistas y profundizar la transformación de la vida democrática que inició Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que, si llega a la Presidencia, no será por las estructuras de poder, sino por el pueblo. Además, reiteró que no declinará ni negociará, pues no está busca de ningún puesto de consuelo o acomodo personal.

Por ello, mencionó que su proyecto de nación contempla mejorar y perfeccionará la política social, continuará con la separación de poder político del económico, revisará la austeridad republicana y reforzará el programa Bienestar en materia de salud y educativa.

+++

La senadora Kenia López Rabadán calificó como un acierto la negativa del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, de revocar la suspensión de la obra en el tramo 5 del Tren Maya e hizo un llamado a detener de manera inmediata la destrucción ambiental y arqueológica que se está generando.

“Es necesario acatar el mandato judicial y detener la construcción del tramo 5, a efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, de lo contrario se podrá ordenar la destitución de los servidores públicos en desacato e inclusive dar vista a la autoridad ministerial, porque se estaría cometiendo un delito tipificado en la Ley de Amparo con una sanción de hasta nueve años”, aseguró.

Sobre los dichos relativos a que detrás de la suspensión de las obras del Tren Maya se encuentra el Gobierno de Estados Unidos, pseudo ambientalistas y conservadores, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional demandó prudencia al titular del Poder Ejecutivo federal e indicó que debe ser el Poder Judicial quien determine la viabilidad del proyecto.

“No estoy en contra del Tren Maya por sí mismo, sino que se deben encontrar las mejores opciones para realizarlo. Si el Gobierno federal canceló el aeropuerto en Texcoco con el pretexto de -supuestamente- salvar un lago, resulta contradictorio se niegue a modificar el proyecto para salvar la biodiversidad e identidad cultural en la región”, señaló López Rabadán.

Respecto al acuerdo que catalogó dicha obra como de seguridad nacional recordó que ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley.

“No se trata de catalogar algo como de seguridad nacional para poder realizarlo sin contar con todos los requisitos requeridos o en plena opacidad, esas actitudes son propias de gobiernos autoritarios”, dijo.

+++

Los mexicanos estamos entre los usuarios bancarios que pagan más comisiones en el mundo. La gran mayoría de los bancos están en manos extranjeras y ganan más aquí que en sus países de origen. No es un secreto, pero pongámosle números: El Registro de Comisiones de Banxico documenta 16 mil 103 de esos cobros, asociados a 2 mil 310 productos financieros.

En cuanto a tarjetas de crédito, hay 229 distintas que implican 3 mil 108 comisiones, adicionales por supuesto al cobro del saldo y las tasas de interés.

Eso es lo visible en la superficie. En el fondo hay más cuestiones. Si bien hay cuatro cámaras de compensación autorizadas para operar en México, dos de ellas son de creación reciente y las otras dos concentran la gran mayoría de las operaciones. ¿Cuál es su papel? Concretar cada transacción: que el pago con la tarjeta de crédito o débito de un banco sea obtenido por la cuenta del vendedor, aunque sea de otro banco.