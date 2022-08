Reunión de Legisladores vía para el reinicio de las interparlamentarias

De siempre la relación México-Estados Unidos se ha caracterizado por la tensión, el diferendo y la negociación permanente, no siempre cordial sino con frecuencia ríspida y cargada de malos entendidos. Por eso, el encuentro entre legisladores de ambos países abre una ventana para el reinicio de las interparlamentarias suspendidas hace ya varios años.

México y Estados Unidos tienen una de las relaciones más complejas del mundo, no sólo por compartir una de las fronteras grandes en el mundo, de más de 3,100 kilómetros, sino por la existencia de familias binacionales, el cruce diario de más de un millón de personas y mercancías por todas las vías, terrestres, aéreas, fluviales.

La Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por Ricardo Monreal Ävila llevó a cabo un diálogo con los legisladores Cori Bush, de Missouri, Chris Murphy, senador por Connecticut y Jesús García, legislador por Illinois, a quienes se planteó que en México "no estamos de acuerdo con los pronunciamientos unilaterales que afectan el desarrollo de nuestros pueblos" al clasificar con "alerta" y recomendación no visitar varios estados mexicanos por problemas de inseguridad o violencia.

Debemos apostar por esfuerzos conjuntos e invertir más en salud pública, prevenir el tráfico de armas y la delincuencia transfronteriza y coadyuvar en la detención de personas pertenecientes al crimen transnacional, sugirió Monreal.

Migración, fortalecimiento comercial, sustentabilidad energética y seguridad nacional, son los temas más relevantes de la agenda bilateral, evitando su politización y que el diálogo prevalezca por encima de cualquier posible diferencia, en especial en la conyuntura energética y de acuerdos económicos y de sustentatibilidad.

LA PLENARIA DE MORENA

El próximo martes, en el viejo Senado de Xicotencalt, se efectuará la sesión plenaria del grupo parlamentario de Morena, del que seguro habrá chispas por la elección del próximo presidente de la mesa directiva que tuvo un reacomodo con la aspiración, expresada hace unas horas, del senador Higinio Martínez Miranda, quien se colocó como favorito aparentemente, después del descarte tácito de su compañero José Narro, por su entrega a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aunque también se mantiene con buenas expectativas el poblano Alejandro Armenta. Gabriel García, una de las fichas que gozaba del apoyo del presidente AMLO.

La pasarela de secretarios del gabinete presidencial está integrada por Adán Augusto López, de Gobernación, Marcelo Ebrard, Relaciones Exteriores, Tatiana Clouthier, de Economía y los del gabinete de seguridad, Luis Cresencio Sandoval González de la Defensa Nacional, José Rafael Ojeda, de Marina, Rosa Icela Rodríguez, de seguridad y protección ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de seguridad pública y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, cuya anexión al ejército sigue pendiente aunque ya el presidente AMLO anunció que será en los primeros días de septiembre mediante una propuesta de cambio legal que terminará en la Suprema Corte de Justicia.

Finalmente, estarán también en otra sesión, los dirigentes de Morena, Mario Delgado y la senadora con licencia Citlalli Hernández, de quienes se presume ya están comprometidos en la precandidatura de la jefa de gobierno de la CDMX.

+++

Dividir a los partidos que conforman la alianza Va por México y alentar las candidaturas por separado de cada partido es uno de los propósitos fundamentales de Morena en el Estado de México.

De ahí que alienta a panistas y priistas para que enfrenten solos, con sus propios candidatos, a Delfina Gómez Álvarez, la ya visible candidata de Movimiento de Regeneración Nacional.

Y es que panistas y priistas, con el acompañamiento de perredistas cuentan cada uno con buenos candidatos, aunque a ninguno de ellos se les advierte con triunfadores, en el caso de ir solos.

La divulgación de encuestas en las que Alejandra Del Moral y Delfina Gómez aparecen casi parejas en intención de voto, con Ana Lilia Herrera cercana a ambas, hace dudar a Alfredo Del Mazo sobre el ir solos con su candidata (Alejandra) y demostrar que el partido tricolor se encuentra vigente.

Esta hipótesis tiene un inconveniente, el propio Alfredo no está seguro de sentirse competitivo o que le interese la candidatura.

+++

Muy burda, la estrategia que han empezado a desplegar seguidores y “bots” de Morena por las “redes sociales”, con tal de cumplirle al presidente su deseo de aniquilar al Instituto Nacional Electoral, (INE). Esta serie de campañas falsas y mentiras han resultado ser tan deficientes como la del combate a la inseguridad con los correspondientes “abrazos, no balazos” y por ejemplo, hacer de la aprehensión del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, objeto de presunción por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, porque no ha tenido ningún logro al frente de dicha Secretaría.

+++

El problema del desempleo no afecta a los ex gobernadores, quienes al dejar el cargo tienen posibilidades de seguir su carrera política en el gobierno federal. Claro, no todos tienen esa oportunidad, aunque no importa su origen partidista, deben contar con un expediente más o menos limpio, transparente.

En este sexenio son varios los ex mandatarios estatales que fueron enviados a cumplir misiones diplomáticas. Por ejemplo, Quirino Ordaz Coppel, de extracción priista, sinaloense, representa a México, en España. Por su puesto, el tricolor lo expulsó de sus filas.

También está el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien es titular del consulado de México, en Barcelona. Por otra parte, el ex mandatario de Campeche, cumple la función de embajador en la República Dominicana.

Otro gobernador que ya tiene asegurada la chamba es Carlos Joaquín González, de Quintana Roo. El presidente López Obrador anunció que el citado funcionario se incorporará al gobierno federal cuando termine su mandato.

+++

Metido con calzador por sus padrinos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, aparece como el mejor posicionado para competir como candidato de Morena. Esa necesidad que mantiene por jugar a la política, lo hace olvidar los consejos de uno de sus padrinos que lo llamó a cuentas y le recordó, tú eres policía y te gusta serlo, no le entres a la política…Mario Delgado, Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez y otros más no se encuentran contentos con estos resultados.

+++

Los incendios en industrias, comercios y casas han aumentado en México en un 10 por ciento anual. En la última década fallecieron por exposición al fuego más de 6 mil personas y las aseguradoras han reportado tan sólo en los cinco años recientes, pérdidas por 34 mil millones de pesos. Y Es precisamente en este escenario, que por primera vez se reúnen el 30 y 31 de agosto, en nuestro país, las organizaciones globales más importantes de la protección contra incendio en América Latina, todo esto dentro de la Expo Fire Protection & International Congress. Ahí compartirán experiencias y buenas prácticas para México y resto de América Latina.