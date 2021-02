Sanción a Magnates de las Redes Sociales

La iniciativa de reglamentación para las Redes Sociales que impulsa Ricardo Monreal Ávila en el Senado, marca la pauta para garantizar un espacio libre de bulos o noticias falsas; ofensas a terceras personas e incluso a la protección de menores de edad que suelen navegar en el ciberespacio.

Estudiosos en la materia aseguran que las Redes Sociales se han convertido en un vehículo pernicioso para el sano desarrollo de la convivencia social, de la imagen de instituciones e incluso, como fue el caso de Hilary Clinton hace cuatro años y meses, para denostar a personajes de la vida pública en donde, ni los Estados Unidos se salva.

Monreal, pone el dedo en la llaga, pues busca que los magnates, propietarios de las redes sociales, sean sujetos de la aplicación de la ley cuando vulneran los derechos humanos, los derechos de los usuarios o la libre circulación de las ideas.

Javier Tejado, analista de estos asuntos del ciber espacio, ha señalado que la regulación se está ampliando en la Ley de Telecomunicaciones y se está incorporando la definición del servicio de redes sociales y servicio de redes sociales relevantes, que es la que tiene más de un millón de suscriptores.

Esta figura le da al Instituto federal de Telecomunicaciones, la facultad para ver lo que hacen los usuarios; el IFT va a asegurar que haya libertad de expresión, que se proteja a los menores de edad, que no haya discursos de odio y que no haya propagación de noticias falsas.

Se ve un modelo parecido al que se utiliza en Europa; esta iniciativa establece que se puede sancionar de una a un millón de UMAs a las rede sociales es interesante porque es el único regulado de las redes sociales que sancionan en UMAs.

+++

Al destacar la cifra de casi dos millones de contagios y cerca de 170 mil fallecimientos por Covid-19, la oposición en el Senado de la República exigió cuentas a la Secretaría de Salud por el manejo de la pandemia y la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El senador priista Manuel Añorve, consideró que ya es momento de que el subsecretario de Salud, encargado del manejo de la pandemia en México, renuncie; pues su fallida estrategia ha colocado al país en el primer lugar de letalidad.

Y la panista Alejandra Reynoso, pidió la comparecencia de los funcionarios de salud, y calificó como “doctor muerte” al subsecretario López-Gatell, por haber llevado al país a un escenario catastrófico, superando más del doble el escenario “catastrófico” pronosticado por el propio funcionario de Salud.

+++

Representantes de empresarios americanos y canadienses advirtieron que si pasa la iniciativa para prohibir el outsourcing es la peor decisión tomada por el Gobierno mexicano, que volvería rígidas las relaciones comerciales en el marco del T-MEC.

Larry Rubin, presidente de The American Society of México (AmSoc), afirmó que la iniciativa para regular el outsourcing que se encuentra en la Cámara de Diputados afecta al empleo en uno de los momentos más difíciles para la economía mexicana.

Advierten falta de presupuesto para regular outsourcing

Definitivamente quitar el outsourcing es la peor idea que ha existido, la peor propuesta que se ha hecho, yo creo que en todo el sexenio.

+++

En congruencia con su política de puertas abiertas para liderazgos, militantes y simpatizantes de otros partidos políticos que quieran sumarse a este proyecto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio la bienvenida a importantes liderazgos que, en busca de las mejores vías para generar bienestar para los potosinos, abandonaron las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Destaca el caso de la diputada local, ex diputada federal, ex senadora, y ex candidata a gobernadora del Estado, Sonia Mendoza Díaz.

Francisco Elizondo Garrido, Consejero En San Luis Potosí del Partido Verde destacó que, con la incorporación de estos importantes liderazgos se confirma que está estructura que se está construyendo con José Ricardo Gallardo Cardona a la cabeza, es un proyecto ganador.

A partir de este momento, se escribe una nueva historia en la carrera política de quienes se integran al PVEM, pues independientemente de lo que hayan logrado en anteriores etapas de su desarrollo político, “tienen experiencia, reconocimiento, y las ganas de participar en la transformación de San Luis Potosí”.

El dirigente partidista también se dijo respetuoso de lo ocurrido en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), donde participó Mendoza Díaz y antes de su conclusión renunció por supuestos actos para favorecer a otro candidato: “no nos corresponde hablar al respecto, de aquí en adelante tenemos que enfocarnos en seguir fortaleciendo nuestro proyecto”.

Mendoza Díaz reconoció la apertura del PVEM “para generar un diálogo abierto y escuchar diversas ideologías”, situación que dijo, “servirá para construir proyectos plurales e incluyentes que terminarán por favorecer a todos los potosinos”.

Además, señaló que desde hace algunas semanas diversas fuerzas políticas la buscaron para dialogar en torno a una posible candidatura, sobre todo, para elecciones como la Gubernatura y la Presidencia Municipal de la capital.

“Yo llevo muchos años en esto y desde hace más de 12 años he venido observando el crecimiento del proyecto político que ahora encabeza Ricardo Gallardo Cardona, quien no solo está construyendo una alternativa ganadora, sino una verdadera opción de cambio en San Luis Potosí, por eso me da mucho gusto sumarme a este proyecto ganador”.

+++

En el INE, Lorenzo Córdova y la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto anunciaron la ruta de intercambio de información para detectar en las campañas dinero ilícito.

Para Córdova la idea es que los comicios del 6 de junio representen la transparencia del uso de los recursos y la rendición de cuentas. En la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri están más que enterados desde que anunciaron no había necesidad de licencia para competir en la reelección.

Desde luego que no es una tarea sencilla si estimamos los altos riesgos que existen para que la delincuencia organizada presente las tentaciones a través de terceros a los candidatos como apoyo a su proyecto

+++

Al mediodía del lunes falleció Fernando Macías Cué, amigo y compañero de muchas coberturas. Trabajó en varias administraciones federales y locales y siempre se distinguió por su don de gente. Ante la imposibilidad de despedirlo como se merecía, sirvan estas líneas como un homenaje mínimo a su persona. Descansa en paz.