Sheinbaum aclara a Salud: nos hay aumento de contagios

No hay un repunte de Covid-19 en la Ciudad de México, refutó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, ante los señalamientos de autoridades de Salud federal que incluyó a la capital dentro de las entidades que han tenido un aumento de contagios. Por lo tanto, la próxima semana cambia de color el semáforo.

La mandataria capitalina explicó que la Secretaría de Salud registra varios indicadores de la enfermedad, entre ellos el número de casos positivos y que desde Semana Santa a la fecha se incrementó el número de pruebas e incluso la positividad ha disminuido y se encuentra en 8%.

“No ha habido repunte en la Ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda indicar eso. Cuando la Secretaría de Salud cuantifica, entre otros indicadores, el número de positivos.

“Ha disminuido la positividad, estamos sobre el 8% de las personas que se hacen pruebas. El 8% resulta positivo, pero como pasamos de cerca de siete mil a poco más de 10 mil pruebas a la semana, el número total absoluto aumenta y este es un indicador que está tomando”, explicó.

+++

En la Cámara de senadores se logró planchar los temas más complejos y hasta difíciles en los tiempos modernos, como la regulación del outsourcing, o subcontratación laboral, en donde se logró mayoría, casi por unanimidad en la votación, tanto en el trabajo previo como en el pleno.

Y aunque en la ley de hidrocarburos no fue del agrado de las bancadas de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del PRD, porque consideraron que cierra la puerta a la participación y a la inversión privada, entre otros puntos, el tema salió avante y ya está en el Ejecutivo.

Pero el trabajo legislativo no acabó ahí, al interior de las comisiones se lograron dictámenes importantes, entre estos que se determina el uso, disfrute y libre acceso a las playas del país, para todos los ciudadanos.

+++

Por fin, los diputados aprobaron en lo particular la minuta de la Ley del Poder Judicial que amplía dos años la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones. Morena dejó a los ministros la responsabilidad de decidir si esa cláusula es o no constitucional. Aunque el ministro Zaldívar señaló que dejará la última palabra a sus pares en la Corte.

El dictamen fue aprobado tras 20 horas de debate sin que se le moviera una coma y con el respaldo PT y PVEM, pese a que legisladores de oposición y hasta del primer partido pidieron retirar el artículo 13 transitorio que permite la extensión del mandato. Entre los morenistas que sufragaron en contra estuvo Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Gabriela Cuevas y la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño. Otros cinco se abstuvieron.

El diputado histórico, integrante del movimiento estudiantil del 68, Pablo Gómez, -de Morena- en lo general votó a favor del proyecto, consideró en días pasados que esa cláusula no podría transitar ni aun cuando fuera aprobada y promulgada. Ya en lo particular no participó en la votación de la mañana de ayer. Simplemente se escondió.

+++

Para Morena son malas noticias que en dos estados en los que inició como cabeza en las preferencias de los ciudadanos, haya descendido y hasta rebasado en encuestas y sondeos recientes. En Nuevo León el Clara Luz Flores se desfonda y se va hasta el tercer sitio, detrás del priista Adrián de la Garza y del abanderado de MC, Samuel García, y en Sonora, Ernesto Gándara de la alianza PRI, PAN y PRD, le pelea las simpatías del electorado al nominado por Morena, Alfonso Durazo, en lo que se advierte un cierre parejero.

Sin embargo, Morena se mantiene como el partido favorito en la mayoría de los estados con elección de gobernador, salvo los casos de San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Baja California Sur.

+++

Las Comisiones de Salud e Igualdad de Género en la Cámara de Diputados no tuvieron el quórum requerido para votar el dictamen que legalizaba el aborto en todo el país y suprimía la cláusula de conciencia de la Ley General de Salud.

Como están las cosas, la discusión de este dictamen seguramente se dejará para la siguiente Legislatura, ya que el tema ni es del presidente López Obrador ni parece del partido sino de un grupo de diputadas partidarias de esa práctica.

+++

Es urgente generar condiciones de certeza para las mujeres en todos los aspectos de su vida”, señaló el candidato del PES al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon, quien, de ganar en las próximas elecciones, se comprometió a ser un incansable impulsor del empoderamiento económico de las mujeres, brindando mejores condiciones laborales para ellas y con una acción conjunta entre el gobierno y el sector privado”.