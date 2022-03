A los trabajadores se les defiende con hecho no con discursos

El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo puntualizó que el crédito de nómina de la Banca es más barato que el de las Sofomes, porque el trabajador tiene la libertad de decidir con qué banco abre su cuenta.

El PRI rechazo al dictamen en materia del Crédito de Nómina, al considerar que legitima excesos en contra de los trabajadores, lesiona sus posibilidades de solvencia y los lleva a recurrir a financiamiento en condiciones desventajosas.

El legislador José Francisco Yunes Zorrilla lamentó dejar pasar una oportunidad para regular en beneficio de todas las partes, una buena acción jurídica que permita encontrar equilibrios y superar vicios. “A los trabajadores no se les defiende con discursos, se les defiende con hechos”, enfatizó.

Resaltó que el PRI a lo largo del tiempo ha logrado fortalecer el sistema financiero nacional, pero lo ha hecho pensando en su competitividad, en encontrar equilibrios y eficiencia, así como convertir estas aptitudes, en un vehículo que permita desarrollo.

En su oportunidad, el diputado Yerico Masso señaló que se debe garantizar que el trabajador tenga toda la información financiera antes de firmar cualquier contrato de crédito de nómina, porque, anotó, existen 54 millones de mexicanos que utilizan los servicios financieros, de los cuales 24 millones utilizan un crédito y de este grupo muchos son de nómina.

El gobierno de México piensa que toda acción o denuncia contraria la actual administración es, simplemente, para desestabilizarlo. El presidente López Obrador cree eso y asegura que la filtración de un audio del fiscal general tiene ese propósito, además de buscar tumbarlo.

Tal vez, el Ejecutivo federal no considera válida la frase: Crea fama y échate a dormir, la que se encuentra más vigente que nunca en el concierto nacional. El jueves pasado el Fiscal Alejandro Gertz Manero compareció ante un pequeñísimo grupo de senadores de Morena y de la oposición y francamente fue un paseo para el funcionario federal.

Buena o mala, la fama gusta a muchos y hay quienes se atreven a señalar, no importa que hablen mal de mí, pero que hablen. Los refranes, proverbios y frases populares contienen mucho de verdad y se forman alrededor de la sapiencia del vulgo, que va acuñando todo este tipo de comentarios de la conseja diaria.

Y aunque muchos se nieguen a reconocerlo, recoge gran verdad del refranero popular que contiene mucha información que se soslaya o se piensa que son palabras lanzadas al aire, sin sustento.

Sin entrar en grandes detalles sobre la ilegalidad de la filtración de la conversación telefónica entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su subalterno, Juan Ramos López, se puede constar que el primero actúa con fervor revanchista en contra de la familia de su hermano.

Hasta donde se sabe, el fiscal es un hombre enérgico, según su desarrollo en los diversos cargos públicos que ha detentado e incluso en los privados como abogado. Su vida se ha desplegado por las áreas del servicio público, del que se alejó por muchos años, aunque su presencia se ha destacado en áreas relacionadas con la justicia y la seguridad.

Un hombre recio, duro y obstinado, dicen sus conocidos que en sus actuaciones ha dejado en claro que no cesará hasta cumplir con sus propósitos, sin importar el rumbo que deba seguir.

Los nombres Silvia Pinal y Alejandro Gertz Manero acapararon todos los espacios en los medios, debido al escándalo que ambos protagonizaron, con este último presentando una la demanda que le hizo a la actriz con cargos de presunto fraude a la Asociación Nacional de Productores de Teatro, con el elevado monto de 9 millones de pesos.

La historia es ampliamente conocida y sirve para reflejar el carácter del hoy Fiscal, quien al poco tiempo asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox. Hoy pudo sortear con facilidad las imputaciones que le hacen la familia de su hermano, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia tendrán en sus manos en menos de dos semanas, el futuro del Fiscal y de la familia a la que hoy persigue.

Samuel García como senador de la República traía pleito casado contra el entonces gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Lo acusaba de haber utilizado recursos públicos de su gobierno para promover su candidatura presidencial.

Como legislador de Movimiento Ciudadano con el apoyo de su líder Dante Delgado, le atizó cuantas veces pudo y no cesaba declarar sobre esas irregularidades de desvió de recursos y utilización de sus funcionarios o servidores públicos para promover las firma que lo acreditaran como candidato presidencial independiente.

No iba solo en esa contiende como independiente, una figura que lo llevó al gobierno de Nuevo León, ahora se sumaba con esa figura la ex Primer Dama, Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón.

Se sumó Armando Ríos Piter que buscaba lograr juntar el porcentaje de unas 867 mil firmas de 17 entidades para poder alcanzar su registro.

El ahora gobernador Samuel García, en el 2019 decidió presentar la denuncia en la Fiscalía general de Alejandro Gertz Manero por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y desvió de recursos para la campaña presidencial.

La alcaldesa de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Sandra Cuevas Nieves, está sujeta a juicio, acusada de varios delitos, entre ellos robo y abuso de autoridad, por lo cuales ha sido suspendida por orden judicial de sus funciones. Ella, simplemente, se declara perseguida política. Por dos supuestos delitos que a nadie lo sujetarían a un juicio a Sandra si y lo están haciendo con perversidad.

Originaria del barrio de Coltongo en Azcapotzalco, ciudad de México, estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y tiene una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

Realizó estudios sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol y uno más denominado; “para vivir, servir y decidir con valor”. Además, es empresaria dedicada a la venta de dulces, a la producción de eventos masivos y a la instalación de pistas de hielo.

Pero, aparte de sus estudios y actividades comerciales, esta mujer, que en mayo cumplirá 36 años, incursionó en lo que resultó una actividad peligrosa: La política.

En el sector público tuvo cargos en gobiernos del PAN y del PRI, pero en 2018, en su cuenta de Twitter, se declaró partidaria de Andrés Manuel López Obrador y publicó fotos al lado de prominentes miembros de Morena, como el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Quitan veda a AMLO y a la 4T. A 24 días de que se lleve a cabo la consulta de la Revocación de Mandato, el Pleno del Senado avaló que todo servidor público, entre ellos el presidente, puedan promocionar" la consulta, sin ser sancionados. (Amplia Cobertura). HER (Lea en El Universal: "La interpretación de la propaganda gubernamental", artículo de José Ma. Soberanes Díez).

“Triste espectáculo", que legisladores modifiquen su propia ley: Lorenzo Córdova. El consejero presidente del INE, calificó como "un triste espectáculo" el que ahora que se da cuenta "de lo absurdo de sus normas", las cambie a mitad del proceso tras violarlas sistemáticamente. La "sistemática violación a las reglas que se está dando en la propaganda relativa a la revocación de mandato" MIL JOR

La OEA designó al peruano Fernando Tuesta Soldevilla, quien ha sido crítico del presidente AMLO, como jefe de la misión de observadores electorales de ese organismo para la consulta de revocación. JOR (Encuesta en ElPaís.es: "AMLO resiste el desgaste y mantiene una aprobación del 59% a las puertas de la revocación de mandato.