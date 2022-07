Veracruz expulsa indocumentados por falta de empleos

El senador panista Julen Rementería del Puerto, nos asegura que en su tierra, Veracruz no hay oferta de empleo, ya que “tenemos una economía maltrecha, por culpa de la inseguridad y de malas decisiones políticas, responsabilidad completa del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y de la Federación”.

Y sostiene que “Vemos que celebran llegadas de remesas y remesas con un triunfalismo que no va. Se observa un éxodo de migrantes veracruzanos y la gente se va no porque quiera irse, se va porque busca una mejor calidad de vida, una oportunidad de trabajo que aquí se les ha negado”, aseguró el legislador.

Los 212 municipios del estado están expulsando gente, cuando años atrás sólo había éxodo en determinadas ciudades y regiones de la entidad.

“La economía de Veracruz y en general la del país pasa por una mala condición. Tenemos más de 350 mil veracruzanos que han tenido que migrar, muchos miles a Estados Unido; y a otras entidades como Nuevo León y Querétaro, entre otras”, indicó.

El senador panista insistió que el presidente López Obrador sólo presume la llegada de remesas de connacionales mexicanos; sin embargo, estos envíos de divisas no remedian todos los problemas que tenemos en el país, pero es de reconocer que con el trabajo de nuestros paisanos se ha logrado sostener la economía estatal.

“No hay apoyo al campo, no hay apoyo a la industria, no hay impulso al sector ganadero… Veracruz está sobreviviendo a pesar del mal gobierno que no genera certezas y facilidades para incentivar inversiones y generar empleos”, expuso.

Julen Rementería recriminó que el Gobierno federal tiene sembradas sus políticas públicas en los programas sociales, descuidando por completo la generación de empleos e inversiones, que son las que a final del día potencian el desarrollo de un país.

Pero el recrudecimiento de las políticas migratorias, lejos de lograr su cometido para frenar el cruce ilegal hacia Estados Unidos, orilla a los migrantes a buscar nuevas maneras de llegar a ese país, lo que pone sus vidas en peligro durante su trayecto.

La legisladora Claudia Ruiz Massieu, del PRI demanda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca el plan de acción y las medidas que tomará para proteger y salvaguardar a los migrantes mexicanos en Texas, que se vean afectados por la política de migración implementada por el gobernador Greg Abbott.

El gobernador de ese estado norteamericano emitió una orden ejecutiva que autoriza a la Guardia Nacional estatal y al Departamento de Seguridad Pública Estatal a detener y regresar a migrantes indocumentados a la frontera con México, para ser procesados por las autoridades migratorias.

Dicha acción, sólo se puede entender como parte de las campañas electorales que se llevarán a cabo en noviembre en el estado de Texas, que son muy violentas en contra de cualquier indocumentado.

+++

Hace algunos años, algunos columnistas decían que contaban con información privilegiada y sostenían que Manuel Bartlett no podía entrar a Estados Unidos pues correría el peligro de ser detenido por el caso de Rafael Caro Quintero.

Sin embargo, estábamos por el rumbo de Nuevo México en donde lo saludamos y le preguntamos sobre ese rumor, solo se rio y dijo que había llegado por avión justo con un político sonorense que fue subsecretario de Gobernación. En otra ocasión lo volvimos a ver y nadie lo molesta en Estados Unidos.

Y hablando del tema de Caro Quintero, el senador Ricardo Monreal se une a quienes han opinado en torno a la detención y controversia que reviste este interesante asunto, pues de acuerdo con las leyes de México, del señor Rafael Caro Quintero, quien estuvo en la cárcel cerca de cuarenta años, sus abogados siguieron un proceso para obtener su liberación: Logro satisfacer el proceso legal y obtener su libertad. Y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

El hombre, de quien se tejen hoy en día mitos sin fundamento, como aquél que dicen ahora que tenía a los jornaleros casi en calidad de esclavos (en el Rancho el Búfalo, por ejemplo), tan falso como un billete de dos dólares, pues los trabajadores eran reclutados en aquel entonces del salario mínimo de veinte o treinta pesos, hasta por doscientos pesos al día bien pagados por Caro Quintero.

Caro Quintero ha sido uno de los delincuentes que mayor interés ha recibido por parte de la población, la que, en algunos casos, lo cataloga dentro de una leyenda romántica por algunos pasajes de su historia.

Vinculado a la siembra y cosecha de mariguana, como él mismo lo ha reconocido, Caro Quintero llamó la atención por su desparpajo para entrar en la élite de los pudientes en Jalisco, entidad en la que finó su imperio.

+++

Día intenso de trabajo se vivió en el Senado, sin importar que hay periodo de receso y que el “trabajo fuerte” inicia en septiembre.

Y es que los y las legisladoras de todos los partidos no cesan y cuando no están participando en reuniones de comisiones, están en foros con miras a planear las leyes que ayuden a resolver los grandes problemas nacionales.

Para muestra basta mencionar que el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal aceptó que además de la inseguridad, la atención al campo es otro de los grandes pendientes por lo que el “Senado actuará con responsabilidad y prudencia para apoyar a estos productores”.

Al participar en el cuatro “Diálogo sobre legislación y desarrollo de la apicultura. Región Centro-Golfo”, junto con la presidenta de la Cámara alta Olga Sánchez Cordero, Monreal Ávila consideró que el sector primario enfrenta una etapa difícil por lo que es momento de voltear a verlos y respaldarlos de manera institucional.

“El campo requiere de respaldo institucional y nosotros como amigables componedores o como gestores del pueblo, vamos a intentar ayudar a corregir y a reforzar esta trascendente e indispensable actividad agrícola: la producción apícola”, aseguró.

+++

Durante la presentación del libro “Ndrangheta, la amenaza global”, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que la obra expone la discreción con la que se conduce esta agrupación criminal, una característica con la que también operan las organizaciones mexicanas en Estados Unidos, las cuales, no causan ningún revuelo con la policía.

El coordinador del PRD destacó que la publicación aborda a las mafias desde sus orígenes, el concepto, su evolución, la conformación de estos grupos, que en algunos casos es familiar, así como los alcances que tienen a nivel mundial con otras estructuras delictivas en el mundo.

‘Ndrangheta controla 90 por ciento de la distribución de cocaína en Europa, además de que esta organización opera en otros niveles y negocios, con lo que mantiene un poderío económico; por ello, dijo que después de leer esta investigación es preciso cambiar el panorama en que se había conceptualizado la mafia a nivel global.