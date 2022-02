Depresiones silenciosas

La ex-Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, se suicidó el domingo 30 de enero en su departamento de Nueva York. Tenía 30 años, era abogada, trabajaba como presentadora de televisión y tenía una nominación al Emmy. Su muerte pone en la mesa, otra vez, la importancia de atender la salud mental.

Nada en el contenido de redes sociales de Kryst hacía suponer que pasaba por una crisis depresiva grave. Las cuentas de Instagram o de Tik Tok se utilizan para vender imágenes impecables de juventud, belleza y éxito. De acuerdo al estereotipo, una reina de belleza que vive en un lugar como Nueva York y que sale en televisión, no podría estar deprimida y mucho menos pensar en el suicidio. La paradoja entre una vida aparentemente deseable y la depresión es difícil de comprender. La vida pública retratada en redes sociales es sólo una parte de la personalidad, tal vez la más luminosa y editada, que suele estar lejos de la realidad emocional. En su última foto en Instagram, unas horas antes de morir, Kryst escribió: Que este día te traiga descanso y paz. La abogada dejó una nota en la que quería dejar todas sus propiedades a su madre.

Kryst tenía 28 años cuando ganó el concurso de belleza y fue criticada e incluso acosada en redes sociales por no ser tan joven, por estar demasiado musculosa, por su cabello afro y por no ser tan alta. En marzo de 2021, en un ensayo publicado en la revista Allure (https://www.allure.com/story/cheslie-kryst-miss-usa-on-turning-30) escribió sobre el daño de asociar belleza y logro. Confesó que sentía vergüenza cada vez que decía que iba a cumplir 30 años: Se me acaba el tiempo frente a la sociedad y me enoja. Después de un año como 2020 se supondría que aprendimos que envejecer es un tesoro y que la madurez es un regalo que no todo mundo llega a disfrutar. En su ensayo reflexiona sobre la presión que existe para cumplir la mayor cantidad de logros en el menor tiempo posible y relata su propia carrera frenética cuando estudiaba la carrera de Derecho y una maestría en administración al mismo tiempo. Siempre agotada, entendió que su motor no era el disfrute sino la vanidad; el sueño que la sociedad le enseñó a tener y que sólo le dejó sentimientos de vacío: El hambre solitaria y voraz del siguiente logro llamada competitividad, aunque otros le llaman la sed insaciable de la inseguridad. Este ensayo, en el contexto de la muerte de Kryst, toma otra dimensión. Leerla hablando de la búsqueda de la alegría y saber que ya no tendrá tiempo para encontrar el sentido de la vida en sus propios términos.

Según la OMS, una de cada 100 muertes en todo el mundo es consecuencia del suicidio. La depresión, el trastorno límite de personalidad, expresar sentimientos de culpa y vergüenza, la pérdida de alguien querido, problemas legales o dificultades financieras, violencia y abuso sexual, historia de suicidio en la familia, acoso, acoso escolar, discriminación o problemas en las relaciones, aumentan el riesgo de suicidio. Hablar con alguien, pedir ayuda, recibir tratamiento psiquiátrico y terapéutico pueden hacer la diferencia (Línea de la vida del Gobierno de México: 8009112000).