La frontera con Colombia no sólo se ha convertido en vía de escape de los ciudadanos venezolanos, que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela. También es el paso a la libertad para presos políticos que deciden arriesgarse y violar su régimen de arresto domiciliario para vencer la represión del régimen de Nicolás Maduro.

Fue precisamente este camino el que tomó el abogado venezolano-argentino, Marcelo Crovato, quien huyó el sábado junto con su familia, según informaron ayer medios locales.

El Dato: E l abogado fue detenido hace cuatro años por ayudar a un vecino, cuyo apartamento era allanado.

El jurista fue detenido en el marco de las protestas de 2014 y permanecía bajo arresto domiciliario por problemas de salud. El régimen lo acusó de “obstrucción a la vía pública, desorden e intimidación a la ciudadanía”.

Primero estuvo preso en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), en San Agustín del Sur, y posteriormente fue trasladado a la cárcel Yare III.

“Cuando crucé, lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña scout, comprometido a servir a la patria. Mi promesa esta viva, scout por un día y para siempre, como me enseñaste. SIEMPRE LISTO”

Escribió el abogado en su cuenta Twitter

En noviembre de 2017, el exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, cruzó la frontera hacia Colombia. “En la mañana del día de hoy ingresó al país, proveniente de Venezuela, el señor Antonio Ledezma, quien fuera el alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015”, indicaron las autoridades de Colombia en un comunicado ese día.

“Estos planes los mantuve muy en secreto. Mi padre y mi madre no sabían. Yo me fui y no me he despedido de ellos”, declaró posteriormente a medios locales.

El abogado Crovato fue detenido hace cuatro años, luego de asistir a un vecino de Chacao, cuyo apartamento estaba siendo allanado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Poco tiempo antes, Crovato había sido investido como abogado del Foro Penal Venezolano, ONG que se encarga de defender a los opositores que son arrestados por motivos políticos.

Por su nacionalidad argentina, legisladores de ese país habían solicitado su liberación, por su delicado estado de salud.

“¡Fuerza Marcelo Crovato! ¡Una gran alegría que junto a tu familia puedas respirar aires de libertad!”, comentó la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Argentina, Cornelia Schmidt, quien aplaudió la valentía del jurista.

Con información de Martha Cotoret.