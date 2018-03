Tras cinco meses de haber dejado la Cámara alta, el senador con licencia Pablo Escudero ha sonado para encabezar lo que será la nueva Fiscalía General de la Nación; sin embargo, descarta esa posibilidad pues, asegura, está dedicado a su despacho de asesoría anticorrupción con diversos clientes de todo tipo.

En entrevista con La Razón, Escudero Morales habla de su nueva vida y de sus negocios. También afirma que las propiedades que posee provienen de un patrimonio familiar, de su efectiva administración y reinversión en diferentes negocios. “Mi patrimonio es legítimo y perfectamente explicable”, subraya.

El Dato: Pablo Escudero pidió licencia indefinida al Senado el 11 de octubre para atender un proyecto académico y sus negocios.

¿Por qué cree que surge este repentino interés por su vida y patrimonio? Hace unas semanas, en algunos medios de comunicación empezó a sonar mi nombre, junto con el de otros, que podrían lograr un consenso para ocupar la Fiscalía General; eso ha desatado en algunas organizaciones de la sociedad civil su interés por intentar desacreditarme y con ello impedir llegar a ese cargo. Incluso con fake news e imprecisiones y cálculos exorbitantes y ridículos de mi patrimonio; pero no estoy dispuesto a permitirles esto por ningún motivo; la vía judicial siempre es un buen camino.

¿Usted está interesado en la Fiscalía General? A estas organizaciones les digo que no es de mi interés… estoy ocupado en otras cosas.

Respecto a sus bienes inmuebles, ¿estaría dispuesto a platicarnos de algunos de ellos? Con mucho gusto. Quisiera comentarte que a lo largo de estos años he construido un patrimonio que es legítimo y perfectamente explicable. De entrada, he presentado declaraciones patrimoniales y de pago de impuestos los últimos 22 años; he pagado todos los impuestos de los ingresos que he recibido, que en gran medida provienen de un patrimonio familiar, de su efectiva administración y reinversión en diferentes negocios.

Te podría poner el ejemplo de propiedades que han estado en mi familia por más de 50 años en la zona comercial de San Ángel. Mis abuelos paterno y materno compraron varias propiedades ahí, que luego transmitieron a sus hijos.

San Ángel para mí tiene una gran historia familiar. Recuerdo haber pasado mi infancia muy feliz al lado de mis primos, porque todos vivíamos juntos en la misma cuadra.

Recuerdo con gran claridad haber acompañado a los 13 años a mi mamá a negociar las rentas de estos locales comerciales, que a partir de los 18 años empecé a administrar. En esa ocasión mi mamá me contó que mi abuelo le hizo prometer que nunca vendería esas propiedades y que era su deseo que se transmitieran de generación en generación. Años después, y antes del fallecimiento de mi madre, me hizo prometer lo mismo y me pidió que así lo hiciera con mis hijos. Sólo de esas rentas, debidamente registradas en la declaración patrimonial y con sus respectivos pagos de impuestos, permiten explicar en demasía la compra de la propiedad donde entreno equitación, cerca de Lerma, en el Estado de México.

El exlegislador detalla que esa propiedad es un lugar muy especial para él, ya que le permite seguir practicando su gran pasión por la equitación; pero lo más importante, señala, es la convivencia familiar.

“Dicha propiedad está perfectamente detallada en mi declaración patrimonial e inscrita en el registro público”, indica en la charla.

Si yo quisiera rentarle uno de sus locales en San Ángel, ¿en cuánto me lo rentaría? Qué pena, los tengo todos ocupados, gracias a Dios (risas).

Bueno, si no estuviera ocupado un local, ¿en cuánto lo rentaría? Te lo rentaría en el precio justo, entre 140 y 150 mil pesos mensuales, aproximadamente.

Podría darnos otro ejemplo de alguna otra propiedad. Y preguntarle además si todas ellas están en el Registro Público.Tengo otra propiedad en Tlacopac San Ángel, es un local chiquito, en el que espero poder rentar a una pequeña sucursal bancaria. Hasta el momento sólo me ha rentado una veterinaria y un restaurante; también se encuentra en el Registro Público y perfectamente detallada en mi declaración patrimonial.

Contestando tu otra pregunta, sí, todas mis propiedades están inscritas en el Registro Público y en mis declaraciones patrimoniales; la única que aún no se eleva a escritura pública es una casa en San Miguel de Allende, de la cual tengo un contrato de preventa y se va a escriturar cuando se termine la obra; no obstante, se encuentra perfectamente detallada en mi declaración patrimonial. Espero que el desarrollador lea esta entrevista para que se apure y me entregue, ¡ya me urge!

¿Por qué le urge? Es que la casa está en un fraccionamiento hípico, ya sabes mi pasión por los caballos; ahí se realizan concursos de equitación a los que asisto con mi familia. Por cierto esta propiedad también está detallada y justificada en mi declaración patrimonial. También soy socio de un excelente restaurante y un día te recomendaré que vayas a comer. Y también se encuentra perfectamente detallado en mi declaración patrimonial.

Con apenas 44 años, Pablo Escudero tiene una amplia carrera en el servicio público. Trabajó en el IMSS, también en Pemex y después en la Secretaría de la Función Pública. Más adelante fue funcionario en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en 2009 comenzó su gestión como legislador: primero como diputado federal y en 2012 fue electo senador de la República.

Actualmente, ¿qué está haciendo?, anda alejado de la vida política; ¿es verdad que tiene un ofrecimiento de un banco para incorporarse? Sí, efectivamente. A los 5 días de pedir licencia recibí dos ofertas de trabajo muy interesantes; les pedí un mes para resolverlo. En ese mes recibí otras ofertas para diseñar e implementar políticas de integridad en empresas de la iniciativa privada; códigos de ética, auditorías, sistemas disciplinarios empresariales, capacitación, entre otras cosas, lo que se conoce como “compliance anticorrupción”. Derivado de ello, opté por abrir mi despacho, especializado en ese tema. Actualmente ya tengo clientes a los que les estoy haciendo un diagnóstico y un programa de trabajo; entre ellos, un banco, una constructora, una casa de bolsa y un proyecto a una empresa de energía entre otros.

Por último, ¿cómo ve a los actores políticos actuales? ¿Qué opinión le merece Meade? Es el candidato más preparado en el ámbito del servicio público y académico; es un hombre sumamente talentoso.

¿Qué opinión tiene de AMLO? Ha desarrollado mucho olfato, lleva una campaña organizada, estudiada y ordenada; mientras los otros candidatos pelean, Andrés juega al balero.

¿Qué opina de las acusaciones contra Ricardo Anaya? Creo firmemente en la presunción de inocencia. La autoridad estará obligada a probarlas.