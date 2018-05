Panal, con un paso adelante

›Donde han demostrado que son más abiertos y progresivos que los demás partidos, y que están a favor de las minorías, es en Nueva Alianza. Ayer, su presidente, Luis Castro, firmó 78 compromisos que impulsará en el Congreso contra la discriminación y la homofobia. En conjunto con su candidata a la CDMX, Purificación Carpinteyro, se comprometió a maximizar los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Sigue debate por Reforma Educativa

›Hoy, que es Día del Maestro, el debate sigue siendo si sigue o no la Reforma Educativa. Mientras tanto, quien no ha dejado de pronunciarse es José Antonio Meade, al aclarar que deben seguir evaluándose a los profesores, que sean seleccionados con base en su mérito y no por su participación en manifestaciones. El candidato tricolor impulsa que se privilegie la enseñanza del inglés y que los niños mexicanos aprendan a aprender. Sin duda, ya es el tema de la segunda mitad de la campaña.

Los resultados de Hiram Almeida

›Quien mostró los resultados del trabajo de sus agentes en beneficio directo de la ciudadanía, fue el titular de la SSP, Hiram Almeida. Ayer reveló que en la última semana sus elementos detuvieron a casi mil personas. De ellos, 226 eran por delitos de alto impacto, como homicidios, violación o secuestro. Y no es para menos, pues mientras lo anunciaba, sus agentes encontraron un departamento que servía como bodega para delincuentes en Tepito, quienes ya fueron aprehendidos.

Cordero sigue tejiendo lazos

›El presidente de la Cámara alta, Ernesto Cordero, sigue tejiendo lazos con la comunidad internacional y por ello, desde hoy inicia una visita oficial a Rusia con una delegación plural de senadores para afianzar los vínculos parlamentarios de amistad y reforzar la cooperación bilateral. Por primera vez desde 1890, cuando ambos países iniciaron relaciones diplomáticas, un parlamentario mexicano hablará ante el pleno de la Asamblea rusa y ése será el panista.

Juárez Cisneros en la “operación cicatriz”

›El recién estrenado presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, ya anda con todo en la “operación cicatriz” con los militantes del tricolor y no se le ve para nada en sus oficinas de Insurgentes Norte. En menos de una semana se fue de gira a Veracruz, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Querétaro. El guerrerense acepta que sólo tiene 49 días para que los priistas cierren filas con el partido.

Margarita jala más panistas

›La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, no tiene acceso a spots, pero aprovecha de forma muy eficiente las redes. Ayer subió un video en el que presume el apoyo de una decena de panistas que de viva voz señalan que están con ella en la contienda. En el material destacan exgobernadores, exdiputados federales y hasta diplomáticos.