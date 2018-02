La inconformidad del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al calificar como una “simulación política” el proceso de elección panista de candidatos plurinominales al Senado, fue minimizada ayer entre sus compañeros de bancada.

Al término de la toma de protesta de Ricardo Anaya como candidato de la coalición Por México al Frente, el dirigente con licencia de Acción Nacional, Damián Zepeda, aseguró que los dichos del mandatario estatal son ejemplo de cómo es el PAN:

“El PAN es así: debate, discute, comparte sus ideas y al final resuelve en democracia. Yo nada más sí les hago referencia de que un 95 por ciento del Consejo Nacional de ayer respaldó la propuesta que fue aprobada, cosa que no es menor; son 311 votos contra 15”, puntualizó.

En días anteriores, Corral aseguró que Zepeda tomaba decisiones con una “soberbia infinita”; este domingo, le respondió el dirigente: “respeto mucho al gobernador, lo admiro y tiene todo el respaldo de la dirigencia nacional. En este caso, de un servidor. En lo personal, parte de esta admiración y respeto, puedo no estar de acuerdo con él, pero siempre tiene mucho valor en decir lo que piensa y eso sinceramente me motiva, qué bueno que sea así”.

Ante la presunta impugnación que llevará a cabo Javier Corral y Gustavo Madero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el líder del blanquiazul aseguró que en todas las decisiones del partido, en casi todas, hay impugnaciones.

En caso de que el TEPJF decida a favor de ellos, se cambiará, “pero el proceso fue con toda claridad”, añadió.

Ante la ausencia de Madero en la toma de protesta del abanderado presidencial, el líder de los panistas explicó que “no pudo venir porque entiendo que ellos tienen la comisión permanente local, el martes es el límite para las candidaturas locales, de la cual es miembro”.

Por su parte, Mauricio Tabe, líder del PAN en la Ciudad de México, expresó que respeta la decisión de Javier Corral: “está en todo su derecho de impugnar, pero eso no quiere decir que esté amagando la candidatura presidencial. Está en un desacuerdo y ya serán los tribunales quienes resuelvan”.

Asimismo, la exdiputada federal Kenya López, quien forma parte de la lista plurinominal al Senado por AN, comentó que la informidad de Corral es muestra de que en Acción Nacional hay debates de ideas:

“Todos están en su derecho de estar en contra o a favor de la lista; lo que es claro es que hubo una abrumadora mayoría de los consejeros que votaron por ella”.

El senador Fernando Herrera dijo que no comparte la opinión del gobernador chihuahuense: “la respeto y sé que en una toma de decisiones siempre habrá pasiones que nos llevarán a expresar nuestros puntos de vista; pero esto se contrasta con las decisiones que tomaron los integrantes de un consejo plural”.

Oficial: Anaya, el candidato del Frente

Con hora y media de retraso, Ricardo Anaya asumió ayer la candidatura a la Presidencia por la coalición Por México al Frente, arropado por los liderazgos del PAN, PRD y MC.

“Estoy listo para ser Presidente, para que logremos el cambio que nuestro país necesita; voy a gobernar con las y los mejores mexicanos”, aseguró ante militantes en el Auditorio Nacional.

Por unas horas quedó atrás la inconformidad de Javier Corral por la elección panista de candidatos al Senado; después de todo el gobernador de Chihuahua acudió al acto de protesta.

“Aquellos que ya frotaban las manos por un pleito entre Javier Corral y yo, se van a quedar con las ganas. Gracias por tu presencia”, dijo Anaya Cortés.

El hoy candidato aseguró que “este dinosaurio moribundo que ha tratado de destruirme a dentelladas y coletazos de infamias, que ha tratado por todos los medios quebrar nuestra coalición, ni han podido, ni lo podrán lograr. A mí no me van a doblegar y a nosotros no nos van a vencer”.

El evento comenzó tarde por la minuciosa revisión de los organizadores a militantes del PRD y MC, lo que provocó que no entraran a tiempo al Auditorio Nacional y éste luciera desangelado.

Sobresalió que perredistas olvidaron levantar los letreros con la leyenda “Anaya presidente”, que estaban preparados debajo de sus asientos.