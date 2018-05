Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que José Antonio Meade ya alcanzó en las encuestas al panista Ricardo Anaya, quien “no levanta” en su campaña, pese a que “han querido inflarlo”.

En entrevista al término del mitin que encabezó en Jilotepec, Estado de México, el morenista hizo referencia al sondeo que presentó la encuesta Saba Consultores, en la que “Yo sigo para arriba. Pobremente ya vamos arriba de 25 (por ciento), sin presumir”.

“(A Anaya) lo han estado inflando y no levanta, ya lo volvió a alcanzar Meade, ya Meade alcanzó a Anaya. En la última encuesta que tengo repunta Meade y Anaya va para abajo”, dijo, y aseguró que el repunte de Meade se atribuye al cambio de dirigencia nacional del PRI.

Como fanático del béisbol, explicó la técnica de campaña que está siguiendo: “estamos en la novena entrada, y vamos ganando 12 a cero, y el pitcher que tenemos ya va a más de 100 millas, y nos toca atender, nos toca arreglar al séptimo y noveno bate de ellos, o sea, está listo ya”.

Cuestionado por los reporteros sobre lo dicho por el Presidente Enrique Peña respecto a que su propuesta de autosuficiencia alimentaria es errónea, el tabasqueño respondió: “Amor y paz, nada de pleito, nada de pleito”.

Reconoció que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) considere viable su propuesta de concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; sin embargo, rechazó la propuesta de hacerlo hasta que concluya su construcción como lo planteó Federico Patiño, director del organismo.

El Dato: Luego de su mitin, el tabasqueño visitó Tula, Hidalgo, y posteriormente Cadereyta y San Juan del Río, Querétaro.

“No pues así no tiene sentido, como lo vamos a hacer con el dinero de México y luego se los vamos a concesionar, ¡ah, qué vivillos!”.

Señaló que lo que no quiere es usar el presupuesto público para construir la obra, pero reiteró que el NAIM sí va en Texcoco, pero que sean 100 por ciento con inversión privada.

“Nosotros lo que no queremos es que se gaste tanto en construir el aeropuerto en Texcoco, porque es una inversión hasta ahora estimada en 300 mil millones de pesos. y puede consumir muchísimo más dinero, y es dinero de todos los ciudadanos. Que se concesione, pero no hasta que esté terminado sino desde ya, porque si no nos quitarían todo el dinero del presupuesto público y es lo mismo”.

Indicó que incluso, está dispuesto a convocar a técnicos “de inobjetable honestidad”, para que hagan una propuesta de licitación, y que se pueda presentar como una alternativa ante empresarios.

López Obrador abundó en que, si dicha propuesta no resulta viable, aún queda su opción alternativa de construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

“Vamos a analizar este caso, tenemos una opción, una alternativa, podemos resolver el problema con 25 por ciento del presupuesto que hoy se está utilizando haciendo las dos pistas en Santa Lucía” advirtió.

Mitin

Día: 41