La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, llamó a su contrincante de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, a detener los mensajes de odio, de intolerancia y polarización y pidió no atacar más al sector empresarial ni a cualquier otro que piense distinto a él.

Afirmó que es lamentable que alguien que quiere gobernar el país se moleste porque los empresarios den sus opiniones, ya que tienen derecho, al igual que los ciudadanos, a la libertad de expresión.

A través de su cuenta de Twitter, afirmó: “Ya basta de discursos de odio, de intolerancia y de polarización por parte de López Obrador. México es plural y todos merecen respeto. No más ataques a empresarios ni a ningún mexicano que piense distinto a él”.

“Ya basta de discursos de odio, de intolerancia y de polarización por parte de López Obrador. México es plural y todos merecen respeto. No más ataques a empresarios ni a ningún mexicano que piense distinto a él”

Margarita Zavala

Candidata independiente

Más tarde, en un encuentro con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), agregó que nuestro país tiene que luchar por la libertad de expresión y parte de ésta tiene que ver con que los empresarios se pronuncien, como los ciudadanos, independientemente si están o no de acuerdo con el tabasqueño.

“Es lamentable que ante un desplegado, una expresión libre, alguien que quiera gobernar el país se moleste de esa manera”, expuso.

La independiente expresó que no puede gobernarse cuando se desprecia al otro únicamente por pensar distinto.

“Hay empresarios que también apoyan a López Obrador y sólo desprecia a los que no lo apoyan y eso no puede ser. El pueblo de México somos todos, los hombres, las mujeres, los que pensamos como López Obrador, los que no pensamos como López Obrador, somos pueblo y tenemos derechos y libertades. Y haremos muy mal en no expresar nuestras opiniones”, dijo.

Sobre los cambios en el PRI, lamentó que no pusieran a una mujer el frente del partido tricolor.

Encuentro con la ANUIES

Día 35