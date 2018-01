¡Paris Hilton le da el sí a Chris Zylka!

La empresaria, modelo y cantante Paris Hilton, de 36 años, y Chris Zylka, de 32, se han comprometido tras dos años de noviazgo.

El actor y modelo ruso le dio el anillo a la heredera el fin de semana, durante sus vacaciones en Aspen, Colorado, donde pasaron el fin de año junto a varios amigos.

En redes sociales, Paris compartió las fotografías de este especial momento en su vida, en donde expresó sentirse emocionada de comprometerse con el amor de su vida.

“¡Dije Sí!, Muy feliz y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y mi alma gemela. Perfeto para mí en todos los sentidos. Tan dedicado, leal, amoroso y de buen corazón. ¡Me siento como la chica más afortunada en el mundo! ¡Eres mi sueño hecho realidad! Gracias por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen”, escribió Paris Hilton.

I said Yas! 👰🏼💅🏼💍💎 So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true!😍 pic.twitter.com/7b3QfrODgC

— Paris Hilton (@ParisHilton) 2 de enero de 2018