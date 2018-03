Parlamento Británico convoca a Mark Zuckerberg tras la filtración de datos

El Parlamento Británico solicitó al presidente Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg que presente pruebas relacionadas a los vínculos de la red social con la empresa de análisis político y datos digitales Cambridge Analítica, informó CNBC.

“Después del material publicado en los últimos días, el Comité desea solicitar su presencia para prestar testimonio oral, es hora de que escuchemos a un alto ejecutivo con autoridad suficiente para relatar los detalles de este catastrófico fallo”, indicó el presidente del Comité parlamentario, Damián Collins en la carta remitida a Mark Zuckerberg.

Según información publicada por The London Observer y The New York Times, Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook en una de las brechas de datos más grandes en la historia de las redes sociales.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según dicho diarios .

El pasado 19 de marzo, la empresa Facebook aseguró que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente estadounidense, Donald Trump.

