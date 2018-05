Pasaporte vigente

La historia puede familiarizar, servir de advertencia. No somos más sabios que los europeos que rindieron su democracia ante el autoritarismo del siglo XX: de esto escribe Timothy Snyder, en su más reciente libro.

Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX (Galaxia Gutenberg) regala 20 recetas a los electores de los inicios del siglo XXI:

1.- No obedezcan por anticipado: Los nazis ponían a los judíos a lavar las calles. Quienes no eran nazis contemplaban aquellas escenas con regocijo.

2.- Defiendan las instituciones: Las instituciones no se protegen a sí mismas. Elige una que te importe (un tribunal, un medio, una legislación, un sindicato) y ponte de su parte.

3.- Cuidado con el Estado de partido único: Los partidos que reinventaron sus países destruyeron a sus adversarios.

4.- Asuman su responsabilidad por el aspecto del mundo: Los símbolos de hoy hacen posible la realidad de mañana.

5.- Recuerden la ética profesional: Los autoritarios necesitan gente obediente y gerentes interesados en la mano de obra barata.

6.- Desconfíen de las fuerzas paramilitares: Cuando los antisistema se arman y portan retratos del líder, el final está cerca.

7.- Sean reflexivos si van armados: Los regímenes autoritarios arman fuerzas antidisturbios. Si portas arma como servidor público, que Dios te bendiga y te guarde.

8.- Desmárquense del resto: Es fácil hacer lo mismo que todo el mundo. Acuérdate de Rosa Parks, la mujer negra de Montgomery que se negó a ceder el asiento a un joven blanco por el hecho de ser negra.

9.- Traten bien su lengua: Evita pronunciar las frases que utiliza todo el mundo.

10.- Crean en la verdad: Renunciar a los hechos es renunciar a la libertad.

11.- Investiguen: Dedica más tiempo a los textos impresos. Parte de lo que se ve en Internet está ahí para perjudicar.

12.- Miren a los ojos y hablen de cosas cotidianas: Si denuncias, debes estar al tanto de lo que te rodea.

13.- Practiquen una política corporal: El autoritarismo quiere que tus emociones se disipen en la silla y en la computadora.

14.- Consoliden una vida privada: Usa menos la red. Ten contactos cara a cara.

15.-Contribuyan a las buenas causas: Ayuda a otros a hacer el bien.

16.- Asegúrese de que usted y su familia tengan pasaporte: Aprende de tus conocidos en otros países.

17.- Presten atención a las palabras peligrosas: Enfádate ante el uso traicionero del vocabulario patriótico.

18.- Mantengan la calma cuando ocurra lo impensable: No te dejes engañar.

19.- Sean patriotas: Da ejemplo de lo que significa tu país para los que vienen detrás.

20.- Sean todo lo valientes que puedan: No permitas el lujo de aceptar la política de la inevitabilidad.

He aquí al buen Timothy y su gran lección:

Mantengan la calma cuando ocurra lo impensable.