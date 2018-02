Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas y opositor venezolano en el exilio, denunció, en la Cumbre de Ginebra de Derechos Humanos y Democracia, que las presidenciales del 22 de abril “son una trampa”, y pidió la solidaridad internacional para “pasar de la diplomacia de la preocupación a la diplomacia efectiva”.

Ledezma es uno de los principales líderes y desde que escapó de Venezuela se ha dedicado a denunciar la represión del régimen de Nicolás Maduro y la falta de garantías para disentir en la nación sudamericana. Su periplo, inicialmente por ciudades de Europa, ha sido determinante en la imposición de sanciones a la dictadura venezolana por parte de la Unión Europea.

El Dato: La Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en las presidenciales y llamó a crear un frente común en contra de los comicios, convocados por el chavismo.

La oposición no concurrirá a las elecciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo importante es que en República Dominicana no se firmó nada con el régimen, no se avaló este nuevo capítulo de fraude; es una decisión que coincide con el sentimiento de la ciudadanía. Lo que buscan Maduro y su camarilla es que la ciudadanía se suicide con unas elecciones que son una farsa.

Bastantes golpes nos hemos dado con las manipulaciones maduristas en el pasado, para no darnos cuenta de que lo que se ha montado para el 22 de abril es una gran trampa. Tengo entendido que Diosdado Cabello está pensando hacer un adelanto de las elecciones parlamentarias. Es un golpe más a la Constitución venezolana, por eso es más urgente que nunca la observación internacional.

¿Sigue pensando que es necesaria una intervención humanitaria en Venezuela? Reitero que es necesario un Plan Venezuela, de la misma manera que hubo un Plan Colombia en el pasado para detener al narcotráfico, que quería suplantar a las instituciones democráticas colombianas.

Es urgente un Plan Venezuela para iniciar un proceso de transición que restablezca el Estado de Derecho y haga valer la Constitución, que levante de nuevo las instituciones demolidas por la dictadura y pueda garantizar un proceso electoral transparente.

En Venezuela, desde el presidente para abajo están relacionados con el narcotráfico; algo que Pablo Escobar no pudo conseguir en Colombia. No estamos pidiendo una invasión, sino que nos liberen de la invasión militar cubana.

¿Cuáles son las prioridades de su trabajo en el exilio? Queremos impulsar las incidencias que se tramitan en la Corte Penal Internacional, que se apliquen más sanciones a dirigentes relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, pedir la intervención humanitaria… También queremos que se rescate el dinero robado todos estos años y con esos capitales financiar la reconstrucción de la economía y ayudar a que se regularice la situación de los venezolanos en la diáspora.

El opositor cubano Guillermo Fariñas asegura que usted podría ser objeto de un ataque. ¿Tiene miedo? A mi edad está prohibido tener miedo. Sentir miedo a mi edad es vergonzoso. Lo que quiero es que Dios me dé vida para luchar por la libertad en Venezuela. Y si eso implica riesgos, bienvenidas las adversidades. Cuando uno tiene convicciones, no hay cálculos personales. Tengo un compromiso moral con Venezuela.

UE tomará medidas, de no haber garantías

La Unión Europea (UE) calificó ayer de “crítica” la situación en Venezuela. Aseguró que está dispuesta a reaccionar en el caso de que no haya garantías para unas elecciones creíbles y se violen los principios de inclusión, justicia y transparencia.

“La UE está lista para tomar decisiones y reaccionar en función de la situación sobre el terreno”, afirmó la alta representante europea para la Política Exterior, Federica Mogherini.

El pronunciamiento lo realizó durante una rueda de prensa en la reunión de ministros de Exteriores, celebrada en Bruselas, en la que debatieron la situación de Venezuela.

La política italiana subrayó que lo esencial es que el bloqueo se resuelva políticamente a través del diálogo y de un compromiso real hacia el mismo; algo que “no se ha visto en los últimos días”, lamentó.

“No parece ser el caso actualmente, pero aún hay tiempo para tomar decisiones formales, por lo que esperamos que las cosas vayan en la dirección de obtener garantías para elecciones creíbles”, auguró.

Venezuela defendió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la celebración de las presidenciales el 22 de abril.