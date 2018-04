Pentágono concluye ataque; destruye centros de armas químicas en Siria

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, informó que durante el ataque se destruyó un centro de almacenaje y dos centros de armas químicas y biológicas en Siria.

En conferencia de prensa, James Mattis indicó “estos ataques fueron dirigidos a centros sirios y hemos buscado no herir a civiles”.

“Las fuerzas francesas, británicas y estadounidenses con el objetivo de evitar el uso de armas químicas destruyeron lugares asociados a éstas, el primero fue un centro de desarrollo de armas químicas y biológicas, el segundo un centro de almacenaje en Damasco y un centro de comando en Homs”, detalló el funcionario estadounidense.

“En estos momentos golpeamos muy fuerte y enviamos un mensaje fuerte al presidente sirio Bashar al-Assad y a sus asesinos y se harán responsables por esto”, agregó.

Detalló que los tres lugares fueron degradados, tanto el equipo especializado como su equipamiento.

El funcionario federal agregó que los bombardeos de esta noche fueron “ataques precisos” en lugares donde se sabe que existen armas químicas.

En dicha conferencia, Mattis dio por concluido el ataque aéreo.

Another video of airstrikes in Damascus #Syria pic.twitter.com/plUtB8AFuh

— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 de abril de 2018