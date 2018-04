Pese a Trump, Caravana Migrante avanza hacia la frontera con EU

Los restos de una caravana de migrantes centroamericanos que irritó al presidente Donald Trump continuaban su travesía hacia el norte de México, rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Uno de los organizadores, Irineo Mujica, informó que unos 500 migrantes han estado viajando a bordo de trenes desde que partieron el fin de semana pasado de la Ciudad de México. La caravana, que salió de la frontera de México con Guatemala a fines de marzo, llegó a tener más de 1.000 personas que decidieron viajar juntas para estar más seguras.

Cuando la caravana estuvo en Ciudad de México, Mujica había dicho que la capital del país iba a ser la última parada, pero muchos de los migrantes tenían demasiado miedo de viajar solos por la última y peligrosa etapa final hacia la zona fronteriza y decidieron continuar viajando unidos.

Algunos migrantes que habían seguido por su cuenta regresaron, trayendo consigo relatos de secuestros y de personas que les rompieron los documentos de tránsito que les daban garantía de paso seguro por suelo mexicano.

El activista dijo que los migrantes se dirigen ahora hacia Tijuana, desde donde aproximadamente la mitad de ellos planean pedir asilo en Estados Unidos.

Trump fustigó verbalmente a la caravana e incluso amenazó con poner fin a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si México no la detenía. La mayoría de los migrantes son hondureños que huyen de la violencia de las pandillas y de la inestabilidad política tras la cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández.

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de abril de 2018