El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazó la acusación por parte del abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor acerca de la compra-venta de un terreno en Querétaro.

Sin embargo, aceptó que él vendió a una persona moral, cuyo socio principal es el empresario Manuel Barreiro, a quien, dijo, conoce, pero no recuerda cuántas veces se reunió con él.

“Es un empresario muy conocido en Querétaro por supuesto que sí sé quién es. (No sé) cuántas, unas cuantas veces en mi vida (se reunió con Barreiro), dijo el exlíder nacional del PAN en entrevista con Carlos Loret.

Indicó que el predio lo compró al Parque industrial de Querétaro, del que es propietario Barreiro.

El Dato: Consenso Ciudadano por Querétaro acusó a Anaya ante la PGR por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, entre otros.

El exlíder nacional del albiazul aseguró que no hizo el trato directo con Barreiro y señaló que está dispuesto a declarar, pues le corresponde a la autoridad investigar.

A pregunta expresa de si va a demandar a quienes lo señalan, aseguró que en este momento su propósito es ganar las elecciones de julio próximo.

El queretano dijo desconocer quién es el dueño de la empresa con la que se realizó la transacción por 54 millones de pesos para la compra-venta de un predio de más de 13 mil 589 metros, propiedad de la compañía Juniserra, de la que Anaya es socio.

“Lo que mi empresa compró es un terreno, con utilidad neta de cinco por ciento anual en dólares; los terrenos en el parque se compran. Yo compré un terreno y después vendí unas naves industriales”, agregó.

Anaya acusó al tricolor de estar detrás de estas nuevas acusaciones, porque su candidato, José Antonio Meade, “va en picada”.

En tanto, el equipo de campaña del queretano enfatizó que del comunicado que emitió ayer la PGR, “se desprende que toda vez que Ricardo Anaya Cortés no ha sido objeto de diligencia alguna, no está acusado de delito alguno. Por lo cual, exigimos que no se pretenda confundir a la opinión pública”.

Este miércoles, Xamán McGregor, defensor de los dos presuntos prestanombres del socio de Anaya, aseveró que la acusación sobre lavado de dinero en el caso de la compra-venta de una nave industrial, propiedad del candidato presidencial, no son dichos aislados y están acreditados con transferencias bancarias, actas constitutivas y toda la documentación que sustenta la creación de las entidades financieras.

“Mis clientes fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recurso de Manuel Barreiro, que hizo llegar a unas empresas del propio Manuel Barreiro que fueron constituidas por testaferros, fue que se le compró la nave industrial a la empresa Juniserra, propiedad de Ricardo Anaya”, señaló el jurista.

Resaltó que no está denunciando a abanderado del Frente, pero sí está involucrado en esta triangulación financiera.

Indicó que estas acusaciones ya están en la PGR y con aportación de pruebas.