El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se pronunció por que en las campañas políticas prevalezca la tolerancia y la paz.

“Arriba la tolerancia, arriba la paz en las campañas. Un aplauso por la paz en las campañas, un aplauso por la tolerancia en las campañas”, dijo el panista en el mensaje que dirigió en la Plaza de Tlaxcoaque, de la colonia Centro Histórico, donde acompañó en un mitin a la candidata por la coalición al Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales.

En su mensaje Anaya reiteró que, de ganar los comicios federales del próximo 1 de julio, impulsará la creación de una fiscalía especializada en la investigación de feminicidios y de violencia contra las mujeres.

El exdirigente nacional del PAN dijo que no es normal la violencia que se comete contra siete de cada 10 mujeres, de ahí la campaña que puso en marcha denominada #Noesnormal.

“Vamos a dejar claro que si algo no se va a tolerar en México es la violencia ejercida contra las mujeres. ¡A las mujeres se les va a respetar en nuestro país!”, recalcó el queretano.

El aspirante presidencial agregó que además trabajará para que las mujeres reciban un salario igual que el de los hombres, porque señaló que éstas perciben un sueldo 30 por ciento menos que el de los varones.

“Eso no es normal, es ilegal porque la Ley Federal del Trabajo dice que a trabajo igual salario igual, pero el gobierno ha sido indolente. Nosotros sí haremos cumplir la Ley Federal del Trabajo, a trabajo igual salario igual”, refirió.

En este sentido, propuso elevar la norma mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación a nivel de Norma Oficial Mexicana, para que las empresas del país sean auditadas al respecto.

Expresó que otra prioridad será un cambio de estrategia en el tema de la seguridad para que las familias vivan en paz.

“Con una nueva estrategia, con más inteligencia, con prevención habrá seguridad en nuestro país y vamos a ganar está elección”, aseguró el político queretano de 39 años de edad.

Anaya en Tlaxcoaque. Día 12

Discurso : una hora

Temas : Seguridad, creación de fiscalía en pro de mujeres.

Asistentes : 300

Organizador del evento: Por México al Frente

Duración del evento: 50 minutos.

Lugar y hora : 13:00 en la Plaza Tlaxcoaque

Ganaremos por la buena, indica Barrales

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por la coalición Por la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales, aseguró que las acusaciones de Morena sobre una posible compra de votos para ganar las elecciones sólo demuestran que ese partido se prepara para la derrota.

Tras una reunión con simpatizantes del PAN y PRD en la Plaza Tlaxcoaque, en la colonia Centro, acompañada del aspirante presidencial Ricardo Anaya, la perredista destacó que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia justificarán la derrota con un fraude electoral, por lo que aseveró a sus simpatizantes que ganarán “por la buena”.

“Quiero decirles a los del otro proyecto que no se equivoquen, que no ofendan la inteligencia de los capitalinos. En esta ciudad la gente vota con conocimiento de causa. Y qué bueno que sepan que van a perder y que quieran justificar un fraude. Aquí no habrá fraude, les vamos a ganar a la buena”, dijo.

Asimismo, aclaró: “Quieren sembrar esa mentira de que es con ese tipo de medidas y yo lo que les diría es que el león cree que todos son de su condición, ¿no? Nosotros estamos trabajando, visitando a la gente y haciendo lo que siempre hemos sabido hacer que es hacer contacto con la ciudadanía”.

Con información de Fernando Nava